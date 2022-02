Students impress with academic performance in Fall 2021 semester

QUEENSBURY — SUNY Adirondack has announced its Dean’s List and President’s List for the fall 2021 semester.

“Our students continue to thrive and work toward their goals,” said SUNY Adirondack President Kristine Duffy in a news release. “We are so proud of their accomplishments and fortitude.”

Students on the Dean’s List maintained a grade point average of 3.2 or higher for six or more credits in the fall semester. Students on the President’s List maintained a GPA of 4.0 in 12 credits or more.

President’s List

New York state

Albany: Noah Greenblatt

Ballston Spa: Michelle Bodnar, Sophia Micare, Seth Prock

Brant Lake: Makenzie Meyer

Cambridge: Kate McKay, Lucy McKay, Emily VanDyk

Comstock: Alan Shaw

Corinth: Julie Kilinski, Chesnie York

Diamond Point: Julia Evanusa

Gansevoort: Vincent Cifone, Amanda Kielty, Lauren Querrard, Gabriel Rittereiser

Glens Falls: Addisson Provost, Anne Wojtowecz, Colby Zerbe

Greenfield Center: Julie Catanzarita, Miranda Dockum

Greenwich: Tyler Scott, Carrissa Wardwell

Hudson Falls: Michael Brown, Zachary Desourdy, Kayla Tremaine

Lake Luzerne: Gary Rounds

Liverpool: Caden Awad

Mechanicville: Alexandrea Scarchilli

Middle Grove: Jacob Miller

Niskayuna: Sarah Alund

Queensbury: Jessica Everett, Abigail Gray, Sovereign Strickland

Saratoga Springs: Sydney DeLeonardis, Nathaniel Sgambati

South Glens Falls: Sawyer Cantz

Victory Mills: Clarissa Lee

Warrensburg: Avery Vecchio

Watervliet: Natasha Ortiz

Whitehall: Morgan Austin

Wilton: Luke Doran

Dean’s List

New York state

Albany: Arianna Brooks, Rachele Kalin

Amsterdam: Christina Deblasiis, Aidan Holz

Argyle: Kasey Austin, Joshua Burch, Reid Robbins, Fraser Siwik-Simpson, Ian Tucker

Athol: Colleen Pitkin

Bakers Mills: Sierra Dunkley

Ballston Lake: Jered Bocyck, Michael McGourty, Derek Tassie

Ballston Spa: Kristen Armstrong, Shriya Bedi, Melissa Briggs, Evelyn Burmaster, Catherine Colvin, Timothy Fitzenz, Danielle Gagliastri, Jessica Jerome, Thomas MacDonald, Benjamin McIntyre, Elise Miller, Connor Montgomery, Madeline OMalley, Catherine Pelletier, Michael Pickering, Allyson Priddle, John Prophet, Heather Ritchie, Nicole Schield, Benjamin Sikoryak, Avonlea Stiles, Joshua Van Patten, Thomas Vanburen

Bolton Landing: Angelina Conroy, Rain Mantz, Kayla Monroe

Brant Lake: Emilee James

Brewerton: Owen Douglas

Broadalbin: Jillian Bazan

Burnt Hills: Alyssa Gotobed, Emily Spencer

Buskirk: Izabella Sawyer

Cambria Heights: Ziede Joseph

Cambridge: Aidan Almeda, Jeffrey Burke, Keaton Cossey, McKayla McLenithan, Alana Wielt, Sarah Wrigley

Chestertown: Jodi Bartlett, Sean Jordan, Kaitlyn Kramar

Clifton Park: Alejandra Jimenez-Hernandez, Kathleen McKenna, Alexander Smith

Comstock: Tyler Alvarez, Uquan Bean, Lashawn Brickhouse, Cortney Cooley-Francis, Shayquan Deans, Matthew Gentry, Daiquan Lafontant-Pow, Larigo Male, Brett McIntosh, Denzel Morris, Thomas Morro, Daquan Murray, Jaleel Peterson, James Pitt, Jvaughn Presley, Anthony Redding, Rudy Rocker, Marvin Shine, Courtney Williams

Corinth: Alexa Abbatantuono, Jasmine Bordelon, Aeryn Brewer, Alexandria Carney, Julia Coltrain, Jake Cumming, Christine David, Hannah DeLisle, Nathan Earls, James Finn III, Amber Hall, Isabella Mann, Chandler Melville, Isaac Melville, Courtney O’Brien, Anika Parnell, Cheyenne Richardson, Connor Smith, Raymond Tennant

Crown Point: Michael Tighe

Cuba: Jordan Alles

Diamond Point: Reed Bushnell, Brighton Daniger, Teresa Dickson, Michael Reynolds, Jameson Sprague

Eagle Bridge: Zackary Reynolds

Elmira: Alex Stukey

Endicott: Jamie Cook

Fort Ann: Marc Apple, Nato Bajelidze, Dylan Frost, Rebecca Ostrander, Brendan Wright

Fort Edward: Taylor Baer, Mario Celli, Haleigh Condon, Lindsay Denton, Liam Doty-Rawleigh, Dylan Greco, Brandon Hayes, Hailey Leach, Rachel O’Donnell, Sarah Perrotte, Andre Pritchett, Jeana Reed, Abigail Saunders, Shannon Sliva, Tyler Swears

Galway: Hope Taylor

Gansevoort: Lauren Arena, Eric Berger, Skylar Bradley, Jasmine Casaretto-Hernandez, Amanda Clinton, Hannah Corrigan, Brandon Craft, Lauren Davis, Kayla Deuter, Paige Dushensky, Jarrett Flanders, Mary Gill, Samuel Hagen, Caterina Hansen, Jordan Hayes, Ashley Hazel, Garrett Hedge, Charles Hilsman, Stanley Huang, Hannah Joy, Meghan Kindl, Michael Klass, Victoria Krause, Tracey Kwiecien, Caroline Laniewski, Ryan Mattison, Chandler Pullen, John Sandefur, Emily Shufelt, Grant Shufelt, Kendra Treadway, Brittany Vanderbogart, Morgan Vassar, Connar Vidman, Nicole Villano, Chelsea Wood

Glens Falls: James Bonet, Jensen Brand, Megan Comitini, Gabrielle Corentto, Sabina Dixon, Eric Drozdowski, Alyssa Duguay, Olivia Durham, Sara Empett, Alan Epstein, Hannah Eustis, Brandon Fernicola, Samantha Flood, Aaron Gilles, Meaghan Golden, Michelle Guy, Mark Hatton, Jakeb House, Sarah Lenhart, Amy Luckow, Kayla Mattison, Joseph Nichols, Kerrigan Phelan, Sarah Phinney, Sophia Reuther, Jeanne Richards, Emilie Rousse, Alessandra Samach, Sasha Scerra-Levine, Katrina Tijerino, Madeline Wheeler, Bradley Whittle, Barbara Zanoni

Glenville: Charles Carroll, Jarrod Jeffes, Katelyn McKeone, Megan Regula Gouverneur Chantal Sweet

Granville: Alicen Barker, Calla Clark, Sophia Cuomo, Brittany Greco, Ashley Hoyt, Kaedin Saddlemire, Garrett Whitney

Greenfield Center: Nathan Akin, Brianna Aldrich, Molly Alger, Karen Barss, Corbin Bathrick, Sebastian Bathrick, Jessica Brown, Daniel Frye, Ava Grande, Cristina Hodge, Morgan Millington, Destiny Morich-Rose, Madeleine Nelson, Matthew Sharpe, Molly Shayne, Britney St Louis, Kelsey Weaver, Dillon Zon

Greenwich: Nana Asatiani Vaneria, Skylar Demontozon, Mindy Hewitt, William Lafreniere, Keilana MacNeil, Maxwell Maguire, Ellie Mihalek, Nicholas Rodd, Isaac Sievers, Isabelle Solan, Jennifer Wilbur

Hadley: Dawson Dunn, Jolinda Dunn, Peyton Lent

Halfmoon: Derek Anderson

Hartford: Kate Osborne

Holland Patent: Jaden Merrill

Hoosick Falls: Jillian Jones-Fote, Samuel Phippen

Hudson Falls: Luc Bechard, Mason Bishop, Ashley Daniels, Khadijah Dean, Sydney Gould, Rebekah Graham, Camryn Grimmer, Lisa Harrington, Vegas Hernandez, Emma Ingram, James Irish, Kya Konkol, Tabbatha LaRoe, Jacqueline Layman, Carter Lewis, Taylor Markham, Desiray Murtha, Linda Tallman

Indian Lake: Guyowen Howard, Taylor Wells

Johnsburg: Julieann Verfurth

Lake George: Christopher Bailey, Maria Baltatu Mastrantoni, Colleen Barrett, Nicholas Battersea-Stephens, Justin Blanco, Megan Briggs, Logan Galusha, Gabriella Marchello, Jessica Quay, Matthew Smith, Owen Sutton

Lake Luzerne: Lindsey Allen, Macie Clarke, Molly Peceu, Charlotte Sanchez, Michelle Smith

Lake Placid: Matthew Brandes

Mahopac: Dominic Caminitti

Malta: Azurah Bertrand

Mechanicville: Sabrina Brundige, Jeremy Koval, Emily Perkins, Madison Schunk, Julianna Seabury, Alexis Tinoco, Jamie Tinoco, Tara Vassar

Middle Granville: Laci Howe

Middle Grove: Emma Baker, Aila Bishop, Morgan Drouin, Bryan Ferguson, Joshua Hoyt, Elizabeth Hyde, Samantha Hyde, Tyler LaFreniere, Madison Wojtowecz

Minerva: Noah Gardner

Munnsville: Zachary Cunningham

Newburgh: Ryan Keahon

New York City: Mark Kyzyk, Jessica Olsen, Nathaniel Snellenburg

Niskayuna: Ethan Boehmer

North Creek: Angel Vanderwarker

Northville: Gregory Ludwick

Odgensburg: Tera Brennan

Petersburg: Maria Teal

Piercefield: Loni Lewis

Poestenkill: Anella Olsen

Porter Corners: Kimberly Belanger, Paige Lahendro, Branden Youngs

Queensbury: Samuel Anderson, Sean Backus, Lillian Buck, Dylan Butler, Nicholas Cardenas, Ashley Centerbar, Patricia Companion, Aydan Cook, Cain Cottone, Madison Curtis, Sara David, Alexander Dickey, Evan Discenza, Benjamin Dixon, Shanta Dolan, Kathleen Dommaschk, Amiee Duryea, Patrick Fayette, James Fitzgerald, Kailey Greene, Abby Hamell, Taylor Hopeck, Devin Hunt, Selena Jeffords, Morgan Jenkins, Sarah Jenks, Emmaline Jordon, Chase Korol, Sheridan Kubricky, Andrew Lafasciano, Rebecca Larmon, Derek Layton, Jordan Madison, Katelyn Madison, Sean Mannix, Owen Marlow, Megan McCabe, Joshua Mendes, Otto Miller, Daniel Nielsen, Paige O’Donnell, Jasmin Pepe, Forrest Perkett, Jackson Povie, Kimberly Reed, Julia Reneau, Jeline Rivera, Nathaniel Rowell, Lily Roy, Maggie Ryan, Jacob Sargent, Lillian Sargent, Naseeb Sheikh, Samantha Snyder, Abigail Spieldenner, Wyatt Staunches, Victoria Sullivan, Nicholas Teppo, Nicholas Tripi, Nathan Van Anden, Morgan Webster, Dominic Whisenant, Evan Wiggins

Rensselaer: Amanda Palma

Rockaway Beach: Nicole West

Roxbury: Aidan Fox

Salem: Christopher Cruikshank, Faith Dubois, Lauren Getty, Nathanael Holmes, Tarina Hunt, Sarah McCauliffe, Kelsey Myler, Brady Nichols

Saranac Lake: Lauren Roberts

Saratoga Springs: Perras Allen, Staci Baker, Kate Barthelmas, Ross Burch, Wyatt Courchaine, Lucia Cucinella, Mia DAndrea, Brianna Daley, Cole Flynn, Evan Gardner, Savannah Haley, Alexander Hedley, Christopher Joyce, Jennifer La Planche, Melissa Leach, Dennis Lion, Shannon Markowski, Emma Mcgraw, Leslie Mills, Rileigh Mulligan, Joseph Reynolds, Lillian Robak, Isabel Sartin, Izaak Savett, Rhianna Stallard, Donald Steves, Jade Straus, Kelly Wardell, Anna Wengert, Alana Zebrowski

Schaghticoke: Julian Mattison

Schenectady: Keenan Foulke, Johnathon Hewitt, Savannah Marx, Nicholas Storm, Morgan Sweenor

Schroon Lake: Amber Ruggles

Schuylerville: Maikela Boyce, Cyrus Corsetti, Kaitlyn Gunter, Heidi Noyes

Selkirk: Shayla Weisheit

Scotia Lauren Camarro

South Glens Falls: Joseph Abbott, Emily Arquette, Katarina Ball, Savannah Bell, Spencer Constant, Michael Currie, Jayden DeRush, Jacob Donohue, Celine Estes, Christopher Holman, Benjamin Hull, Kelley Jacobo, Denver Liberty, Jack Repsis, Daniel Scott, Felicia Shay, Heather Sherman, Jason Smith, Amya Thompkins, Ethan Weinberger, Aaron Zwald

Sparrowbush: Ashley Kennedy

Speculator: Alexis Brooks

Stillwater: Lisa Laurenzo, Luke Schultz

Ticonderoga: Kylee Huestis, Myleigh Willett

Troy: Kristen Paravella

Vestal: Paige Weiss

Warrensburg: Ian Boston, Audrey Burkhardt, Reese Connelly, Dianne Curtis, Kelly Girard, Callandra Jacobson, Abigail Karson, Hagen Lilley, Thomas O’Sullivan, Kaylee Olden, Aleisha VanAlen

West Hempstead: Thomas Donolli

West Henrietta: Adam Rizzo

Wevertown: Daphne Millington, Wolfgang Neal

Whitehall: Noah Balch, Lauren Baldwin, Paxton Delorme, Andre Gordon, Chloe Harris, Sadie Hasler, Jacob Hunke, John Kilpatrick, Lynda Parisi, Amanda Tipton

Wilton: Jack Czajkowski, Kaylee Ferro, Michele Fleischer, Lauren Hutter, Joseph Ruggeri, Liam Towne

Vermont

Richmond: Jeffrey Stearns

Wells: Jonathan Amaral, Roseann Klobnock

West Pawlet: Philip Mazzucco

West Rutland Cheryl Lampiasi

Winhall: Seth Frese

