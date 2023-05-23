Tuesday's scores:
SOFTBALL
Section II Tournament
Class AA Semifinals
Colonie 4, Saratoga 2
Shenendehowa 9, Guilderland 6 (9 innings)
Class A Semifinals
South Glens Falls 5, Averill Park 4
Troy 5, Burnt Hills 0
Class B Semifinals
Glens Falls 16, Tamarac 4
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Ichabod Crane 10, Mechanicville 2
Class C Semifinals
Chatham 10, Berne-Knox 9
Greenwich 14, Stillwater 3
Class D Semifinals
Salem 7, Fort Ann 6
Argyle 12, Germantown 2
BOYS TENNIS
Section II Tournament
Division I State Qualifier
Shaker 9, Queensbury 0
Division II State Qualifier
Glens Falls 6, Mekeel Christian 1