Saratoga Race Course Entries — Aug. 20 FIRST RACE — 2 3/8 miles, steeplechase, 4YOs & up. New York Turf Writers Cup. Purse $100,000 v 1 Rashaan Thomas Garner Leslie Young 20-1 2 Pravalaguna Kieran Norris Jack Fisher 20-1 3 Redicean Gerard Galligan Leslie Young 10-1 4 Belisariu Bernard Dalton Kate Dalton 30-1 5 Moscato Michael Mitchell Jack Fisher 6-5 6 Optimus Prime Darren Nagle Richard Hendriks 9-5 7 Zanjabeel Ross Geraghty Richard Hendriks 5-1 8 Gibralfaro Sean McDermott Jack Fisher 10-1 SECOND RACE — 1 1/8 miles, 3YOs & up, fillies and mares, maiden special weight. Purse $72,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Simply Sweet Junior Alvarado Bill Mott 8-5 2 Tonal Verse Javier Castellano Graham Motion 6-1 3 Empire Lady Kendrick Carmouche Jimmy Toner 15-1 4 Heavenly Sis Eric Cancel Brian House 4-1 5 Pago Querido Jose Ortiz Michael Stidham 6-1 6 Thankful Luis Saez Todd Pletcher 9-5 THIRD RACE — 1 mile, turf, 3YOs & up, fillies and mares, state-bred, claiming $25,000. Purse $49,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Out of Trouble Irad Ortiz Brad Cox 5-2 2 First Appeal Javier Castellano Rudy Rodriguez 9-5 3 Cotton Candy Cutie (MTO) Rider TBA Mertken Kantarmaci 10-1 4 Miss Jen Jose Ortiz James Ryerson 8-1 5 Awesome Alana Jose Lezcano Linda Rice 8-5 6 Goodbye Brockley Luis Saez Phil Serpe 6-1 FOURTH RACE — 5 1/2 furlongs, turf, 3YOs & up, state-bred, maiden claiming $40,000. Purse $45,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Yousaidhello Eric Cancel Gary Sciacca 15-1 2 Freudian Analyst Benjamin Hernandez Keith O’Brien 6-1 3 Whats in It for Me Luis Cardenas Jesse Weinlein 20-1 4 Jet for Andy Mike Luzzi Robbie Davis 30-1 5 Lorcan Kendrick Carmouche Bruce Levine 12-1 6 Boom Boom Kaboom Ricardo Santana George Weaver 7-2 7 Disciplanarian Jose Ortiz David Donk 9-5 8 Threepointninenine Luis Saez Tom Morley 2-1 FIFTH RACE — 6 1/2 furlongs, 3YOs, fillies, claiming $20,000. Purse $43,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Customerexperience Irad Ortiz Rudy Rodriguez 3-1 2 Lake Chicot Kendrick Carmouche David Cannizzo 8-1 3 Mosienko Joel Rosario Linda Rice 5-1 4 Grey Jazmine Reylu Gutierrez Jaime Mejia 20-1 5 Sirenic Tyler Gaffalione Wayne Catalano 6-1 6 Leaveuwithasmile Luis Saez Danny Gargan 8-5 7 Persian Queen Eric Cancel Robert Klesaris 6-1 8 Touch of Nirvana Ricardo Santana Luis Miranda 30-1 SIXTH RACE — 5 1/2 furlongs, turf, 3YOs & up, claiming $40,000. Purse $49,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Go Rudy Go Junior Alvarado Rudy Rodriguez 6-1 1A Oh My Papa (MTO) Rider TBA Rudy Rodriguez 6-1 2 Future Book Irad Ortiz David Donk 8-1 3 Red Mule Ricardo Santana Rob Atras 7-2 4 Wild William Luis Saez H. James Bond 6-1 5 Big Wonder Eric Cancel Naipaul Chatterpaul 8-5 6 Linns Boy Benjamin Hernandez Randi Persaud 50-1 7 No More Miracles Dylan Davis David Donk 15-1 8 Jack of Clubs John Velazquez Michael Miceli 4-1 SEVENTH RACE — 6 furlongs, 4YOs & up, Tale of the Cat Stakes. Purse $85,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 T Loves a Fight Luis Saez Orlando Noda 3-1 2 Stan the Man Joel Rosario John Terranova 7-5 3 Ready to Escape Kendrick Carmouche Chris Englehart 10-1 4 My Boy Tate Jose Lezcano Michelle Nevin 2-1 5 Binkster Dylan Davis Raymond Handal 9-2 EIGHTH RACE — 5 1/2 furlongs, turf, 3YOs & up, fillies and mares, state-bred, allowance optional claiming $40,000. Purse $67,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Merlins Muse John Velazquez David Donk 20-1 2 Fetching Junior Alvarado Mark Casse 9-2 3 Elegant Zip Dylan Davis David Donk 10-1 4 The Important One Joel Rosario Steve Asmussen 6-1 5 Speightstown Gal Javier Castellano George Weaver 5-2 6 Quality Stones Kendrick Carmouche Bruce Levine 12-1 7 Lead Guitar Tyler Gaffalione Eddie Kenneally 6-5 NINTH RACE — 6 furlongs, 3YOs & up, state-bred, claiming $25,000. Purse $49,000 No. Horse Jockey Trainer Odds 1 Dark Money Jose Ortiz Saffie Joseph 7-2 2 We Should Talk Dylan Davis Jeremiah Englehart 9-2 3 Wushu Warrior Eric Cancel Chris Englehart 20-1 4 Manifest Destiny Luis Cardenas William Younghans 12-1 5 Eye Luv Lulu Irad Ortiz Rob Atras 5-2 6 Foolish Ghost Luis Saez Bruce Brown 8-1 7 Just Right Ricardo Santana Todd Pletcher 9-2 8 Joe’s Smokin Gun Jose Lezcano Linda Rice 8-1 9 Bronx Bomber Tyler Gaffalione Gregory DiPrima 12-1 Post time 12:50 p.m. FIRST RACE — 2 3/8 miles, steeplechase, 4YOs & up. 