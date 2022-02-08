Saratoga boys win title at Willard

GIRLS
Team Scores
1. Shen 20, 2. Queensbury 22, 3. Johnstown 42, 4. Saratoga 45, 5. Schuylerville 52, 6. Broadalbin-Perth 57, 7. Glens Falls 63, 8. Niskayuna 79, 9. Ballston Spa 125, 9. Stillwater 125, 11. Lake George 127, 12. Albany Academy 135, 13. Emma Willard 153.
Top 5 Individuals
1. Micaela Leonard (Shen);34.17
2. Mallory Czimbal (B. Spa);34.51
3. Meredith Montgomery (Q'bury);34.65
4. Allison Bach (Shen);35.05
5. Robin Kruggel (J'town);36.78
Other Top 30 Local Finishers
6. Taylor Dennis (Schuylerville);36.90
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7. Riley Ward (Queensbury);37.06
9. Ava Villiere (Saratoga);37.87
10. Amanda Maurer (Glens Falls);37.98
11. Piper Dock (Glens Falls);38.42
12. Lindsay Bauer (Queensbury);38.65
13. Vera-mae Kraev (Saratoga);39.13
20. Julietta Rapisarda (Stillwater);42.37
21. Lyla Curtis (Schuylerville);42.39
22. Briana LaMountain (Queensbury);43.08
23. Tegan Kelly (Saratoga);43.12
24. Cece Keller (Saratoga);43.31
25. Sylvie Farbaniec (Schuylerville);43.47
27. Emily Fuller (Lake George);44.33
29. Nora Caron (Queensbury);45.10
30. Alyssa Barney (Saratoga);45.23
BOYS
Team scores
1. Saratoga 17, 2. Shen 37, 3. Ballston Spa 40, 4. CBA 47, 5. Stillwater 49 1/2, 6. Johnstown 61, 7. Broadalbin-Perth 68, 8. Niskayuna 68, 9. Albany Academy 96, 10. Queensbury 105, 11. Schuylerville 124 1/2, 12. Glens Fallsx 130.
Top 5 Individuals
1. Matthew Moeckel (Stillwater);31.74
2. Colin Cotter (Broadalbin-Perth);31.84
3. Cole Paton (CBA);32.15
4. Evan Phelps (Ballston Spa);32.31
5. Hudson Montgomery (Q'bury);33.51
Other Top 30 Local Finishers
6. Nathan Rodriguez (Saratoga);34.61
10. James Parobeck (Saratoga);35.44
12. Nick Samora (Stillwater);36.21
16. Max Sefcik (Saratoga);37.58
17. Aiden Fahy (Stillwater);37.73
20. Esa Connelly (Schuylerville);38.47
21. Nick Baines (Stillwater);38.47
22. Samuel Palmer (Glens Falls);38.78
23. Anthony Mastropietro (Still.);38.94
24. Cooper Rose (Shen);39.22
28. Jacob Munter (Saratoga);39.76
29. Alex Landau (Saratoga);39.92