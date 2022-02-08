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Saratoga boys win title at Willard

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GIRLS

Team Scores

1. Shen 20, 2. Queensbury 22, 3. Johnstown 42, 4. Saratoga 45, 5. Schuylerville 52, 6. Broadalbin-Perth 57, 7. Glens Falls 63, 8. Niskayuna 79, 9. Ballston Spa 125, 9. Stillwater 125, 11. Lake George 127, 12. Albany Academy 135, 13. Emma Willard 153.

Top 5 Individuals

1. Micaela Leonard (Shen);34.17

2. Mallory Czimbal (B. Spa);34.51

3. Meredith Montgomery (Q'bury);34.65

4. Allison Bach (Shen);35.05

5. Robin Kruggel (J'town);36.78

Other Top 30 Local Finishers

6. Taylor Dennis (Schuylerville);36.90

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7. Riley Ward (Queensbury);37.06

9. Ava Villiere (Saratoga);37.87

10. Amanda Maurer (Glens Falls);37.98

11. Piper Dock (Glens Falls);38.42

12. Lindsay Bauer (Queensbury);38.65

13. Vera-mae Kraev (Saratoga);39.13

20. Julietta Rapisarda (Stillwater);42.37

21. Lyla Curtis (Schuylerville);42.39

22. Briana LaMountain (Queensbury);43.08

23. Tegan Kelly (Saratoga);43.12

24. Cece Keller (Saratoga);43.31

25. Sylvie Farbaniec (Schuylerville);43.47

27. Emily Fuller (Lake George);44.33

29. Nora Caron (Queensbury);45.10

30. Alyssa Barney (Saratoga);45.23

BOYS

Team scores

1. Saratoga 17, 2. Shen 37, 3. Ballston Spa 40, 4. CBA 47, 5. Stillwater 49 1/2, 6. Johnstown 61, 7. Broadalbin-Perth 68, 8. Niskayuna 68, 9. Albany Academy 96, 10. Queensbury 105, 11. Schuylerville 124 1/2, 12. Glens Fallsx 130.

Top 5 Individuals

1. Matthew Moeckel (Stillwater);31.74

2. Colin Cotter (Broadalbin-Perth);31.84

3. Cole Paton (CBA);32.15

4. Evan Phelps (Ballston Spa);32.31

5. Hudson Montgomery (Q'bury);33.51

Other Top 30 Local Finishers

6. Nathan Rodriguez (Saratoga);34.61

10. James Parobeck (Saratoga);35.44

12. Nick Samora (Stillwater);36.21

16. Max Sefcik (Saratoga);37.58

17. Aiden Fahy (Stillwater);37.73

20. Esa Connelly (Schuylerville);38.47

21. Nick Baines (Stillwater);38.47

22. Samuel Palmer (Glens Falls);38.78

23. Anthony Mastropietro (Still.);38.94

24. Cooper Rose (Shen);39.22

28. Jacob Munter (Saratoga);39.76

29. Alex Landau (Saratoga);39.92

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