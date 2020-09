Local Golf Results — Sept. 11

SUNNYSIDE PAR 3

Oaken Bucket — 9/1

Low gross: 1. Tom Henderson, 27. T2. Gary Schierloh, 28. T2. Kirk Barton, 28.

Low net: 1. Clark Wooley, -6. T2. Paul Lorenz, -4.

Closest to the pin: No. 7, Mark Horaz, 30 inches.

Standings: Sunnyside Rats 87, Eagles 79.5, Exterminators 75.

Monday Open Scramble — 9/7

Low gross: 1. Rich Gordon and Dave Trudel, 28.

Low net: 1. Chad and Carrie St. John, 28. 2. Dave and Tyler Bishop, 29.

Closest to the pin: No. 9, Dave Bishop (9-11).

Tin Cup — 9/9

Low gross: T1. Dane Stutes, 27. T1. John Etu, 27.

Low net: 1. Mark Moulton, -4.