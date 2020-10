Local Golf Results — Oct. 9

BAY MEADOWS

Thurs. Co-Ed Scramble — 10/1

Low gross: 1. Charlie McDonough, Bob Bogdan, Richard Bender (6). 2. Nancy Stannard, Jim Loose, Ray Bryant, Mark Laurin (5).

Closest to the pin: No. 5, Dick Linehan (30-7). No. 7, Bob Bogdan (10-9).

Thurs. Co-Ed Scramble — 9/24

Low gross: 1. Dick Linehan, Bill Dresser, Russ Hilliard (6), 2. Ray Bryant, Christian Zabka, Don Swinton, Gene Casella.

Closest to the pin: No. 5, Mark Ross Sr. (13-0). No. 7, Chrristian Zabka (9-10).

Thurs. Co-Ed Scramble — 9/17

Low gross: 1. Bill Purick, Doreen Bain, Bob Bogdan, Ray Bryant (6), 2. Mark Gulick, Bill Dresser, Bill Janos, Gene Casella.

Closest to the pin: No. 7, George Morey (21-10).

