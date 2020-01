Montgomery, Klingebiel among top finishers at Shen Invy

JOHNSBURG — Queensbury's Hunter Montgomery took first in one boys run and Schuylerville's Hannah Klingebiel was second in a girls run Monday at the Shenendehowa Invitational giant slalom at Gore Mountain.

Montgomery won the second boys run with a time of 39.08 seconds in the two-run Alpine ski meet. He placed fifth in the first run, in 40.04. Saratoga Springs' Matthew Moeckel was first in the boys opening run, in 39.48.

× Loading&hellp; {{title}} {{start_at_rate}} {{format_dollars}} {{start_price}} {{format_cents}} {{term}} {{promotional_format_dollars}}{{promotional_price}}{{promotional_format_cents}} {{term}}

{{html}} Thanks for being a subscriber. Sorry, your subscription does not include this content. Please call 877-589-5944 to upgrade your subscription. You have free articles remaining. {{featured_button_text}}

Klingebiel was second to Shenendehowa's Micaela Leonard in the second girls run, in 41.05. Klingebiel finished fourth in the first run in 42.55. Leonard won both races.

Queensbury's Meredith Montgomery finished third and sixth in the meet, leading the Spartans girls to fourth-place finishes in both runs.

Saratoga won both boys runs and Ballston Spa won both girls runs.

Shenendehowa Invitational Giant slalom, First run Boys Team Scores 1. Saratoga 11, 2. Ballston Spa 29, 3. Shenendehowa 33, 4. CBA 40, 5. Johnstown 53, 6. Niskayuna 83, 7. Glens Falls 84, 8. Queensbury 95, 9. Schuylerville 102, 10. Lake George 119, 11. Stillwater 114, 12. Taconic Hills 116, 13. Albany Academy 129. Boys Top Local Finishers 1. Matthew Moeckel (Sar) 39.48, 2. Ethan Huff (BS) 39.63, 3. Tyler Munter (Sar) 39.87, 4. Colin Cotter (J) 39.98, 5. Hunter Montgomery (Q) 40.04, 7. Nathan Rodriguez (Sar) 40.24, 8. Marc Casabonne (LG) 40.96. 10. Lucas Dougherty (Sar) 41.11, 14. Ben Palmer (GF) 42.06, 17. Henry Parobeck (Sar) 42.87, 20. Michael Wright (Schy) 43.13, 24. Jacob Munter (Sar) 44.20, 26. Daniel Carozza (Schy) 44.46, 29. Sam Palmer (GF) 44.88, 30. Forrest Perkett (LG) 45.13. Girls Team Scores 1. Ballston Spa 13, 2. tie, Saratoga Springs, Shenendehowa 32, 4. Queensbury 46, 5. Schuylerville 57, 6. Johnstown 68, 7. Glens Falls 69, 8. Emma Willard 95, 9. Niskayuna 143, 10. Broadalbin-Perth 170, 11. Albany Academy 189. Girls Top Local Finishers 1. Micaela Leonard (Shen) 40.94, 2. Claire Felton (BS) 41.53, 3. Meredith Montgomery (Q) 42.43, 4. Hannah Klingebiel (Schy) 42.55, 5. Mallory Czimbal (BS) 42.79, 8. Tegan Kelly (Sar) 43.84, 10. Vera-Mae Kraev (Sar) 44.14, 11. Amanda Maurer (GF) 44.17, 12. Taylor Dennis (Schy) 44.46, 14. Ava Villiere (Sar) 44.80, 15. Lindsay Bauer (Q) 45.01, 17. Gemma Ellwanger (Sar) 45.32, 18. Lucy Daly (Sar) 45.44, 19. Alex Sperry (GF) 45.59, 24. Cate LaCoppola (Sar), 46.54, 28. Mara Cunningham (Q) 46.93. Giant slalom, Second run Boys Team Scores 1. Saratoga Springs 10, 2. tie, Shenendehowa, Ballston Spa 35, 4. Johnstown 53, 5. Lake George 73, 6. Niskayuna 88, 7. Queensbury 96, 8. Schuylerville 103, 9. Glens Falls 107, 10. Taconic Hills 108, 11. Stillwater 110, 12. Albany Academy 123. Boys Top Local Finishers 1. Hunter Montgomery (Q) 39.08, 2. Tyler Munter (Sar) 39.63, 3. Matthew Moeckel (Sar) 39.70, 4. Colin Cotter (J) 40.02, 5. Nathan Rodriguez (Sar) 40.29, 8. Lucas Dougherty (Sar) 40.63, 9. William Fraser (Sar) 40.67, 10. Marc Casabonne (LG) 40.76, 14. Ben Palmer (GF) 41.78, 17. Henry Parobeck (Sar) 42.48, 20. Michael Wright (Schy) 42.93, 24. James Parobeck (Sar) 44.03, 26. Sam Palmer (GF) 44.87, 28. Daniel Carozza (Schy) 45.43. Girls Team Scores 1. Ballston Spa 12, 2. Shenendehowa 30, 3. Saratoga Springs 32, 4. Queensbury 34, 5. Glens Falls 56, 6. Emma Willard 66, 7. Johnstown 71, 8. Schuylerville 81, 9. Niskayuna 109, 10. Broadalbin-Perth 157, 11. Albany Academy 177. Girls Top Local Finishers 1. Micaela Leonard (Shen) 40.12, 2. Hannah Klingebiel (Schy) 41.05, 3. Claire Felton (BS) 41.18, 4. Mallory Czimbal (BS) 42.42, 5. Sara Phelps (BS) 42.47, 6. Meredith Montgomery (Q) 42.53, 7. Vera-Mae Kraev (Sar) 42.74, 9. Amanda Maurer (GF) 43.91, 11. tie, Lindsay Bauer (Q), Tegan Kelly (Sar) 44.10, 13. Taylor Dennis (Schy) 44.69, 14. Lucy Daly (Sar) 44.72, 16. Ava Villiere (Sar) 45.13, 17. Mara Cunningham (Q) 45.19, 23. Alex Sperry (GF) 46.43, 24. Grace Gohn (GF) 46.50, 26. Julia Metivier (Q) 46.67.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0