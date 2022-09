Local golf results — Sept. 3

BAY MEADOWS GOLF CLUB

Monday Co-Ed Shamble — 8/22

Results: 1. Blaine Beattie, Tom Ives, Bill Purick 72, 2. Maria Ruggi, Sean Doester, Mark Laurin, Bob Bogdan 69.

Closest to pin: No. 5, Blaine Beattie (12-3), No. 7, Bill Purick (10-1).

Thurs. Co-Ed Scramble — 8/25

Results: 1. Doreen Bain, Tom Ives, Bill Dresser, Blaine Beattie (-4), T2. Gene Casella, Ray Fuller, Dick Linehan, Jim Potter and Nancy Linehan, T2. Mark Ross Sr., Bill Purick, Don Swinton.

Closest to pin: No. 5 Bill Purick (13-6), No. 7, Brad Ward (10 feet).

Mon. Night Coed League — 8/29

Results: T1.Kelly Mitchell & Steve Johnson 82, Diane Perkowski & Tom Ives 82, 3. Marlene Daley & Bill Janos 83.

Tuesday Morning Ladies (Fewest Putts) — 8/30

Results: 1. Janet Gramuglia 14, 2. Martha Mann 16, T3. Joyce Paul, Eileen Healy, Peg Tulley, Linda King, Diane Perkowski 17.

CRONIN'S GOLF RESORT

Adir. Junior Golf Tour

Eighteen-Hole Division: Jack Oliver 80, Zachary Bruno 84, Logan Gilbo 87.

Nine-Hole Stroke Play: Maddie Oliver 34, Morgan Oliver 35, Vinny Romano 36.

Nine-Hole, Two-Person Scramble : Emma Kraszewski and Parker Smyth 37, Rowan Seelye and Chris Mondella 41, Alex Rajeski and Keegan Nastke 42.

Six-Hole, Two-Person Scramble: Tyler William's and Jackie Harms 27, Zachary Fifeld and Macoy Little 27, Charlie London and Jared Nelson 32.

Three Hole Individual Stroke play: Joey Brewer 14, Tyler Hart 18, Bryce Truitt 21.

GREEN MANSIONS

Bob Ross Sr. Scramble — 9/2

Results: 1. Fred MacNaughton, Dave Maynard, Tom Reed, Jim Ross (65, won by card match), 2. Gary Hedrick, Lou King, Paul Robitaille, Bill Serba (65), T3. Tony Cafaro, John Dennett, Jeff Sherlock, Bill Yasment (67), T3. Dick England, Bud LaRose, Paul Recce, Pete Sherman (67), T3. Jerry Bennett, Tim Murphy, Mike O’Neil, Frank Pelletier (67), T6. Don Brooks, Steve Coulter, Mike Hicks, Karl Lashway (68), T6. Charlie Brooks, Bob Cox, Joe Garahan, Randy Hadley (68), 8. Kim Gray, Jerry Newell, Ron Rivard, Lee Varney (70), 9. Bill Bishop, Dave Rosebrook, Bruce Smith, Jim Werthmuller (71), T10. John Gecewicz, Butch Hurley, Jack Usher (72), T10. Bob Donohue, Ray Rabl, Charlie Redmond, Al Wilcox (72).

Closest to pin: No. 3, Don Brooks (5-4), No. 6, Kim Gray (1-5), No. 8, Dick England (10-8).

QUEENSBURY C.C.

Couples, Ryder Cup — 8/26

Low gross: 1. Teresa & John Williams, 38. 2. Andi Snyder-Pederson & Mark McCollister, 42.

Low net: 1. Caryn Fuller & Noreen Zimmerman, 30. 2. Deb & Scott Kinsgley, 34.

Heather’s Hackers — 8/29

1. Dennis Engroff 2. Bud Maddocks 3. Bill Thyne.

Tuesday Classic — 8/30

Low Gross: 1. Mike Graves 36, 2. Chuck Connolly 38, 3. Mike O'Neil 38.

Low net: 1. Bob Wood 30, 2. Dean Boecher 30, 3. Ray Bell 31, 4. Jeff Bean 32, 5. Al Amodeo 32.

SUNNYSIDE PAR 3

Starlighters — 9/1

Low Gross: Penny Schiek (30). Low Net: Jan Niemer (-3).

Closest to the Pin: No. 1, Cindy Burch (3-5).

Birdies: Cindy Birch (No. 1), Jan Niemer (No. 2), Penny Schiek (No. 4), Angela Salerno (No. 9).

Starlighter's Championship

Flight A, Low Gross: Penny Schiek (61), Low Net: Pat Purner (-2)

Flight B, Low Gross: Cindy Burch (85), Low Net: Susan Johnson (-15)

Winning Team: The Chippers (Belinda Sundberg, Patsy Murray, Shirley Demers, Judy Komarinetz, Susan Johnson).