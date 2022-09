Local golf results — Sept. 16

BAY MEADOWS

Thurs. Co-ed Scramble — 9/8

Results: 1. Bill Janos, Jim Marlow, Dick Linehan, Blaine Beattie (-5), T2. Ray Fuller, Brad Ward, Bill Dresser (-3), T2. Nancy Linehan, Mark Ross Sr, Mark Gulick, Mark Laurin (-3)

Closest to pin: No. 5: Mark Ross Sr (7-4), No. 7, Dick Linehan (8-8).

Mon. Co-ed Shamble — 9/12

Results: 1. Nancy Linehan, Blaine Beattie, Tom Ives, Bill Purick, 57, 2. Doreen Bain, Dick Linehan, Bob Bogdan, Bob Beebe, 51.

Closest to pin: No. 5, Bob Bogdan (223-10), No. 7, Dick Linehan (25-3).

Thurs. Co-ed Scramble — 9/1

Results: 1. Doreen Bain, Blaine Beattie (-5), 2. Nancy Linehan, Dick Linehan, Bill Janos (-5).

Closest to pin: No. 5, Doreen Bain (24-10), No. 7, Nancy Linehan (20-2).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 9/16

Results: 1. Mark Bremser, Bob Evans, Tim O’Brien, Jim Ross (62), 2. Phil Dickenson, Joe Garahan, George Morey, Jim Werthmuller (63), 3. John Blizzard, Phil Gallant, Tim Murphy, Frank Pelletier (64), T4. Tom Greene, Gary Monteith, Bruce Smith, Lee Varney (65), T4. George Chickanis, Ed Lombardi, Marty Sherman, Jim Shoemaker (65), T4. John Dennett, John Labourr, Jerry Newell, Ray Rabl, Paul Reece (65), T7. Porkey Clements, Steve Coulter, Gary Hedrick, Bud LaRose (66), T7. Charlie Brooks, Butch Hurley, Lou King, Gene Perry (66), 9. Jerry Bennett, John Gecewicz, Bill Serba, Bill Yasment (67), 10. Bill Beneszewski, Terry Rillahan, Ron Rivard, Chuck Rogan (68), T11. Kim Gray, Randy Hadley, Ed Powers, Russ Williams (69), T11. Mark Bessette, Leroy Bessette, Dave Maynard, Al Wilcox (69), T11. Bill Bishop, Don Brooks, Karl Lashway, Steve Thomson (69).

Hole in one: Paul Reece, No. 4 (from the whites).

Closest to the pin: No. 2, Terry Rillihan (11-1), No. 7, Tim O’Brien (11-10), No. 8, Butch Hurley (3-3), No. 9, Porkey Clements (9-7).

HILAND GOLF CLUB

Glens Falls Civic Center Foundation

Results — 1, Dave Krogmann, Grant Krogmann, Dave McDonnell, Derek McDonnell 60, 2. Tom Albrecht Jr., Dan Washburn, Anthony Muscatello, Ray Smith 60, 3. Marc Monahan, Brett Seeley, Matt McCann, Brian Carpenter 60, 4. Tim Alden, Ray Sipowitz, Claude Loiselle, Bron Loiselle 63, 5. Pat Torino, Woody Miller, Kevin Potter, Jack McDonald 64, 6. Peter Fitzgerald, Jack Bullard, Jeremy Deason 64, 7. Melissa Davidson, Jack Ryczek, Peter McArthur, Jeff Casey 65.

Closest To the Pin — No. 3, Brian Carpenter (7 feet), No. 6 (Men), Peter Fitzgerald (4 feet), No. 6 (Ladies), Melissa Davidson (30 feet), No. 11, Eric Brown (hole in one), No. 15, Ray Sipowitz (7 feet).

QUEENSBURY C.C.

Betty Cornell Ladies Day Golf Tournament

Flight A, low gross — 1. Mary Sicard and Cindy Delappa 67, 2. Helen Waite and Sharon Pike 72, 3. Colleen Johnson and Courtney Gagnon 74, 4. Lisa Bolton and Terry Russo 75.

Flight A, low net — 1. Jane Barton and Karen Shevlin 63, 2. Sue Shoemaker and Sue Trumpick 65, 3. Rindy Tennyson and Margaret Rotchford 65, 4. Sue Huck and Sue Halliday 65.

Flight B, low gross — 1. Pat Mitchell and Carolyn Prendergast 84, 2. Theresa Gauci and Pat Manor 89, 3. Michele Pangburn and Sharon Gregory 92, 4. Barbara Smith and Judy Price 95.

Flight B, low net — 1. Pat Katchum and Thon Gebo 55, 2. Jan McMahon and Donna Chauvin 59, 3. Claire Grant and Cindy Kuchera 63, 4. Genie Stranahan and Lynn LaFalce 63.

Flight C, low gross — 1. Nancy Porpora and Cheri Stevens 82, 2. Peggy Bress and Judy Ture 83, 3. Diane Perkowski and Jane Healy 87, 4. Ann Clugstone and Maureen Chase 87.

Flight C, low net — 1. Cathy Lynch and Valerie Hext 58, 2. Cheri St.Clair and Judy Austin 62, 3. Connie Rawlins and Diana Ross 63, 4. Laurie Weeks and Cathy Gray 65.

Heather’s Hackers

Results: 1. Bill Wheeler 2. Brian King 3. Bob Evans.

Tuesday Classic League — 4/13

Low gross: 1. Mike O'Neil 38, 2. Terry Bulman 38.

Low net: 1. Ken Sawyer 31, 2. Darwin DeLappa 32, 3. Tom Ives 32.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night All-Star Scramble

Low Net: 1. Shirley & Rich Demers 25, 2. Rich Gordon/Tom Dougan 27.

Low Gross: 1. John Korniak /Dale Barlow 25, 2. Christine & Steve Engelhard 28.

Closest to the Pin: No. 9, John Korniak Hole (71 inches).