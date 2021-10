Local Golf Results — Oct. 15

BATTENKILL COUNTRY CLUB

Obie Brundage Tournament — 9/25

Low gross: 1. Justin Genevick, McNulty, Reid, McCormick, 56. 2. Bill Wigand, Michelle Pyan, Don MacMillan, Ed Arnold, 58. 3. Shawn McCormick, Quinn McCormick, Tim Bulger, Tim Herrick, 58.

BAY MEADOWS

Mon. Co-Ed Shamble — 10/11

Low gross: 1. Doreen Bain, Blaine Beattie, Tom Ives, Bill Dresser (66), 2. Bill Janos, Rick Clothier, Gary Bain, Bill Purick (63).

Closest to the pin: No. 5, Tom Ives (11-5). No. 7, Bob Bogdan (11-5).

Thurs. Co-Ed Scramble — 10/14

Low gross: 1. Doreen Bain, Bill Dresser, Bob Bogdan (-5). 2. Dick Linehan, Gary Bain, Mark Ross Sr., Ray Fuller (-4).

Closest to the pin: No. 5, Dick Linehan (20-0). No. 7, Blaine Beattie (10-6).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble Results — 10/15

Results: 1. John Carney, Frank Pelletier, Richard Wagner, Russ Williams (62, card match tie breaker hole No. 5), 2. Tim MacDougal, Dave McElrath, Tim Murphy, Jeff Sherlock (62), 3. Bob Donohue, Charlie Redmond, Terry Rillahan, Jim Ross (63), 4. Joe Garahan, Kim Gray, Bud LaRose, Al Wilcox (65 ), T5. Gary Monteith, Marty Sherman, Bruce Smith, Bill Yasment (66), T5. John Blizzard, Phil Dickenson, John Gecewicz, Peter Sparagna (66), T5. Jerry Bennett, George Chickanis, Kenneth A. Labelle Sr., Dave Maynard (66), T5. Dave Briscoe, Tony Cafaro, Keith Knoop, Steve Thomson (66), 9. Charlie Brooks, Rene Clarke, Bob Evans, Randy Hadley (67), 10. John Dennett, Frank Fernandez, Ray Rabl, Jim Werthmuller (68), 11. Jerry Artale, Don Brooks, John, Labourr, Lee Varney (70).

Longest putt: No. 1, Jim Ross (22-2), No. 2, John Blizzard (19-1), No. 8, Gary Monteith (21-1), No. 9, John Carney (21-8).

