Local golf results — May 28

AIRWAY MEADOWS

Fri. Night Scramble — 5/20

Low gross: 1. Don Seymour, Walt Kosinski, Lance Chapman, Tweezer Scheidt (-6). 2. Dan Stewart, Hank Wysocki, Rich Arnold (-5).

Closest to the pin: No. 3, Jeff Yeackel (4-3). No. 9, Walt Kosinski (21-3).

BAY MEADOWS

Tue. Morning Ladies — 5/17

Class A, low gross: 1. Shirley Long, 49. T2. Diane Perkowski, 52. T2. Diane Murray, 52.

Class B, low gross: 1. Linda King, 57. T2. Linda Niedermeyer, 58. T2. Jeanne Garrand, 58.

Class C, low gross: T1. Barb Mitchell. T1. Sandy LaPierre. 3. Peggy Blake-Kindron.

Wed. Morning Ladies — 5/25

Odd Holes: A — Eileen Tarantino 22, Sue Harrington 26. B — Linda Harrington 24, Regina Sadler 26, Sandy Byers 27. C — Debbie Moore and Jeanne Garrand 29, Linda Niedermeyer and Joan Lavigne 30.

Thur. Co-Ed Scramble — 5/19

Low gross: 1. Bob Bogdan, Bob Beebe, Dick Linehan, Bill Janos -3. 2. Steve Miller, Blaine Beattie, Tom Ives, Bill Dresser -2.

Closest to the pin: No. 5, Bill Janos (12-6). No. 7, Bill Janos (25-8).

Mon. Co-Ed Shamble — 5/23

Low gross: 1. Dick Linehan, Bob Beebe, Bill Dresser, Scott Cottrell 59. 2. Mark Ross Sr., Mark Ross Jr., Bob Bogdan, Blaine Beattie 57.

Closest to the pin: No. 5, Mark Ross Sr. (13-8). No. 7, Bob Bogdan (4-9).

Thur. Co-Ed Scramble — 5/26

Low gross: Nancy Stannard, Dick Linehan, Bill Janos -6. 2. Mark Ross Sr., Rau Fuller, Bob Bogdan, Bob Beebe -5.

Closest to the pin: No. 5, Bill Janos (5-2). No. 7, Bob Beebe (11-4).

BEND OF THE RIVER

Senior Women's — 5/25

Low gross: 1. Pat Welch, 43. Low net: 1. Connie Marcotte, 36.

Senior Women's — 5/18

Low gross: 1. Pam Wright, 50. Low net: 1. Pat Welch, 39.

CRONIN'S RESORT

Monday Night Men's — 5/23

Low gross: 1. Kevin Haller, 35.

Low net: 1. Bob Montgomery, 27.

Closest to the pin: No. 18, Tim Girard (8-6).

Tuesday Night Ladies — 5/24

Low gross: 1. Terry Russo, 37.

Low net: T1. Kathleen Cirelli, 28. T1. Kathleen Rivers, 28.

GLENS FALLS C.C.

Nine-Hole WGA — 5/24

A Flight — Low gross: 1. Kellogg. Low net: 1. Paltrowitz. 2. Morse. 3. Latterell. 4. McDonough.

B Flight — Low gross: 1. Kircher. Low net: 1. Ross. 2. Duncan. 3. Hyman. 4. McPhillips.

C Flight — Low gross: 1. Laakso. Low net: 1. Parker. 2. Kirkpatrick. 3. Ashworth. 4. Coughlan.

WGA 18 Holes — 5/25

Spring Fling — Low net: 1. Burkich, Burkich, McDonough 138. 2. Hemmett, Bulman, Bradley 139. 3. Phillips, Duncan, Kircher.

HILAND PARK

Member — 5/25

Men's Low gross: 1. Kyle Porter, 34. 2. Pat Seelye, 37.

Men's Low net: 1. Josh Gosselin, 32. 2. Danny Chang, 35.

QUEENSBURY C.C.

Wednesday Women's — 5/18

Fewest Putts, low gross: 1. Cathy Lynch, 27. 2. Jill Nelson, 28. 3. Nancy Brandi, 30. T4. Nancy Earl, 33. T4. Denise Zayachek, 33.

Wednesday Women's — 5/25

Odd holes — Low gross: 1. Cathy Lynch, 41. T2. Iris Brown, 43. T2. Cheri Stevens, 43. 4. Cathy Gray, 45.

Low net: T1. Judy Carr, 36. T1. Denise Zayachek, 36. T3. Peggy Bress, 37. T3. Nancy Kaechele, 37. T3. Linda King, 37.

Tue. Classic Golf League — 5/24

Low gross: 1. Stef Sias, 35. 2. Mike Graves, 35. 3. Chuck Connolly, 37.

Low net: 1. Bruce Homicz, 28. 2. Don Bress, 29. 3. Tim Collins, 31. 4. Dean Boecher, 31. 5. Sinni Rossi, 32.

Mon. Night Ladies of the Evening — 5/23

A Flight — Low gross: 1. Sue Trumpick, Helen Waite. 2. Jeannie Chrabaszcz, Sue Shoemaker. T3. Kelly Meader, Colleen Johnson. T3. Sandi Winn, Michelle Homicz.

B Flight — Low gross: 1. Iris Brown, Judy Carr. T2. Cathy Lynch, Nancy Porpora. T2. Jane Barton, Cathy Gray. T4. Ann Clugstone, Maureen Chase. T4. Andi Snyder-Pederson, Laurie Weeks.

Closest to the pin: No. 2, Cathy Lynch (4-8).

12 Angry Men — 5/26

Low gross: 1. Barry Bisner & Bill Adamson, 35. 2. Clint Currier & Scott Feariss, 36.

Couples — 5/27

Red, White & Blue, low gross: 1. Peggy & Fred Alexy, 33. 2. Terry & Tom Bell, 33. 3. The Fitzpatricks, 35.

Red, White & Blue, low net: 1. Kim & Steve Brayton, 26. 2. Nancy & Bill Kachele, 27. 3. Teresa & John Williams, 30.

SUNNYSIDE PAR 3

Mon. Night All-Star Scramble — 5/23

Low gross: 1. Chris Knauff, Sam Knauff, 25.

Low net: T1. Ryan Roberts, 24. T1. Rhys Roberts, 24. T1. Jack Evans, 24. T1. Scott Barrett, 24. 3. Rich Gordon, 25. 3. Pete Aust, 25.

Closest to the pin: No. 7, Jack Evans (3-5).

Tin Cup — 5/25

Low gross: 1. M. Nolan, 25.

Low net: 1. J. Kervin, -6.

Closest to the pin: No. 8, R. Churchill (5-7).

Starlighters — 5/26

Low gross: Penny Schiek, 30.

Low net: 1. Angela Salemo, -9. 2. Fay Winslow, -8.

Closest to the pin: No. 2, Kilee Westad (9-11).

