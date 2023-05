Gift this article Share this article paywall-free.

BAY MEADOWS

Wednesday Morning Ladies — 5/24

Results (Whiners): Eileen Tarantino (41), Diane Murray (42), Eileen Healy, Martha Mann, Jeanne Garrand and Linda Niedermeyer (46), Bonnie Kopp, Sandy Byers and Joy Griffin (48), Peg Tulley and Ellen Kuhl (49), Margie Foote (50).

Thurs. Co-Ed Scramble — 5/18

Results: 1. Blaine Beattie, Sandy Pratt and Tom Ives (-5); 2. Don Swinton, Mark Laurin Mark Ross Sr., Steve Maxim (-5).

Closest to Pin: No. 5, Don Swinton (31-0); No. 7, Bill Purick (13-6).

Co-Ed Shamble — 5/22

Results: 1. Nancy Linehan, Bill Dresser, Tom Ives Dick Linehan (60); 2. Doreen Bain, Blaine Beattie, Steve Maxim, Bill Purick (57).

Closest to Pin: No. 5, Bill Purick (24-10), No. 7, Dick Linehan (15-6).

Co-Ed Scramble — 5/25

Results: 1. Nancy Linehan, Blaine Beattie, Steve Maxim (-6); 2. Bill Purick, Mike Pratt, Don Engle, Bob Bogdan (-5).

Closest to pin: No. 5, Bill Purick (10-0), No. 7, Don Swinton (26-6).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 5/26

Results: 1. Fred MacNaughton, Hal Payne, Randy Phillips, Dave Rosebrook (61, won by card match); 2. John Carney, Joe Garahan, Dave O’Brien, Steve Showers (61); T3. Jerry Artale, Kim Gray, Lee Varney (62); T3. Jay Gardner, Larry Haskell, Gary Hedrick, Chuck Rice (62); T5. Charlie Brooks, Don Brooks, John Dennett (64); T5. Keith Knoop, Ken LaBelle Jr, Jerry Newell, Marty Sherman (64); T5. Jerry Bennett, Tony Cafaro, Ron Rivard, Jim Ross (64); 8. Dave Maynard, Frank Pelletier, Tom Reed, Al Wilcox (66); T9. Steve Coulter, Mike Hicks, Caroll Therault, Randy Redwine (67); T9. Phil Gallant, Karl Lashway, Bud LaRose, Jim Shoemaker (67); T9. John Gecewicz, Tom Greene, Gary Monteith, Curt Williams (67); T12. Porkey Clements, Tim Moriarty, Fran Papo, Gene Perry (68); T12. Jim Gedney, Randy Hadley, Chuck Rogan, Jim Werthmuller (68); T12. Rick Allen, Frank Fernandez, Dick England, Russ Williams (68); T12. Bill Bishop, Doug Dickenson, Tim Murphy, Bob Raymond (68); T12. Phil Dickenson, Skip Perkins, Bruce Smith, Steve Thomson (68); 17. Bob Donohue, Gary Gifford, Charlie Redmond, Bill Yasment (69); 18. Dave McElrath, Jim Polunci, Ray Rabl, Jeff Sherlock (71).

Longest putt: No. 1, Karl Lashway (32-4); No. 4, Phil Gallant (20-11); No. 7, Randy Phillips (28-10); No. 9, Frank Pelletier (32-0).

CRONIN'S GOLF RESORT

Monday Night Men’s League — 5/22

Low gross: Pat Converse, John Cronin, Dan Handerhan, Doug Olcott, 40.

Low net: Kevin McKay 30.

Closest to the pin: No. 18, Dave Hammond (3-5).

Tuesday Night Ladies’ League – 5/23

Low gross — A Flight: Lisa Bolton, Terry Russo, 39.

Low net — A Flight: Sandi Pratt, Ashley Sturdevant 29.

Low gross — B Flight: Peggy Bartkoski 45.

Low net — B Flight: Andrea Vanderwarker 28.

Closest to the pin: No. 13, Sue Halliday (4-5).

Birdies: No. 15, Clara Quintal, Margie Vartigian.

QUEENSBURY CC

Tuesday Classic Golf League — 5/23

Low Gross: 1. Shawn Barlow 36; 2. Chuck Connolly 37; 3. Al Amodeo 37.

Low Net: 1. Bob Raymond 29; 2. Joel Smith 30; 3. Ken Sawyer 32; 4. Tom Ives 32; 5. Pat Corbett 33.

Wednesday Women's — 5/24

Results (Tic Tac Toe): 1. Linda King (3 matches); 2. Jane Barton (2 matches); 3 (tie). Bridget Barlow, Lynn Bishop, Iris Brown, Rosie Curran, Nancy Earl, Cheryl Evans, Cathy Gray, Michele Homicz, Jill Nelson, Diana Tallon (1 match).

Monday Night Ladies — 5/22

Flight A: 1. M. Sicard, C. DeLappa; 2. J. Chrabaszcz, S. Shoemaker; 3. S. Trumpick, H. Waite.

Flight B: 1. J. Barton, C. Gray; 2. J. Donavan, C. Stevens; 3. M. Chase, A. Clugstone.

Thirsty Thursday Scramblers — 5/25

1. John Einzig Clint Currier 32; 2. Bruce Homicz Steve Brayton 35; 3. Rob Sampson Scott Fearis 35.

Couples League — “Toss The Ball”

Women’s Gross: Iris Brown 35; Sandi Winn 41; Barb Hopkins 44.

Women’s Net: Millie Gordon 30; Caryn Fuller 32; Judy Carr 33.

Men Gross: Robby Sampson 36; Larry Brown 38; Bruce Carr 38.

Men Net: Bob Gordon 29; Mike Lamphear 30; Shawn Barlow 32.

Sunnyside Par 3

Monday Night All-Star Scramble

Low Gross: Kirk Barton / Rich Gordon 28; Rys Roberts / Jake Roberts 28.

Low Net: Matt Smith / Ethan Knauf 25.

Closest to the pin, No. 9: Frank Riccio (8-3).

Tin Cup League — 5/24

Low Gross: J. Korniak (26)

Low Net: F. Holman (-7)

Closest to the Pin, No. 3: K. Kane (13-0)

Weekly Standings: 1. Spartans (25); 2. New Way (24); 3. Ray’s Raiders (22); 4. Carbonators (21.5).