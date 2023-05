BAY MEADOWS

Monday Co-Ed Shamble — 5/8

Results: 1. Dick Linehan, Mark Laurin and Bill Dresser; 2. Bob Beebe, Blaine Beattie and Mark Ross Sr.

Closest to Pin, No. 5: Blaine Beattie (8-1). Closest to Pin No. 7: Bob Bogdan (13-11).

Monday Co-Ed Shamble — 5/15

Results: 1. Bill Purick, Steve Maxim, Bill Dresser, Mark Laurin; 2. Bob Bogdan, Blaine Beattie, Mark Ross Sr, Tom Ives.

Closest to the pin, No. 5: Bill Purick (10-6); Closest to the pin No. 7: Bill Dresser (7-11).

Thursday Co-Ed Scramble — 5/11

Results: 1. Mark Laurin, Mark Ross Sr, Steve Maxim, Bob Bogdan (-5); 2T. Ben Purick, Tom Ives, Bob Beebe, Bill Dresser (-4); 2T. Bill Purick, Don Engle, Sandy Pratt, Blaine Beattie (-4).

Closest to Pin, No. 5: Mark Ross Sr. (31-4); Closest to Pin, No. 7: Mar Laurin (17-7).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 5/19

Results: 1. Doug Dickenson, Fred MacNaughton, Gary Monteith, Jim Shoemaker (60); 2. Tim Murphy, Fran Papo, Frank Pelletier, Russ Williams (61); T3. Tony Cafaro, Dick England, Gene Perry, Jack Usher (62); T3. Rick Allen, Charlie Brooks, Ed Lombardi, Jim Ross (62); T5. Jerry Bennett, John Carney, Keith Knoop, Bud LaRose (63); T5. Lou King, Karl Lashway, Dave Rosebrook, Bill Serba (63); T5. Larry Haskell, Jeff Sherlock, Al Wilcox, Curt Williams (63); T5. Tom Greene, Gary Hedrick, Dave Maynard, Jim Werthmuller (63); T9. Jerry Artale, John Gecewicz, Ron Rivard, Chuck Rogan (64); T9. John Blizzard, Dennis Engroff, Skip Perkins, Bob Raymond (64); T11. Kim Gray, Jack Labombard, Randy Phillips, Lee Varney (65); T11. Bill Bishop, Joe Garahan, Randy Hadley, Dave O’Brien (65); T13. Bob Donohue, Phil Gallant, Jim Polunci, Charlie Redmond (67); T13. Steve Coulter, Gary Gifford, Ray Rabl, Bruce Smith (67); T13. John Dennett, Jerry Newell, Randy Redwine, Carroll Theriault (67); T16. Don Brooks, Phil Dickenson, Jay Gardner, Mike Hicks (68); T16. Frank Fernandez, Jim Gedney, Bill Yasment (68).

Closest to pin: No. 1, Chuck Rogan (2-3); No. 4, Gene Perry (1-4); No. 5, Curt Williams (1-10); No. 7, Al Wilcox (5-9).

CRONIN’S GOLF RESORT

Wed. Night Cash Bash – 5/10

Low net: 1. Austin Norton, Jim Butler, Maxx Miner, Dennis Wilson 65; 2. Todd Lawson Kevin Haller, Rich Blum, Mike DeAngelo 68; 3T. Roger Durkins, Pete Burns, Seth, Nick 72; 3T Pat Russo, Boz Augustine, Ray Monroe, Dave Hammond 72

Closest to the pin: No. 1, Pat Converse, Steve Engle (3-5)

Monday Night Men’s League – 5/15

Low gross: Dave Hammond 36

Low net: Ron McKay 27

Closest to the pin: No. 15, Tinker Young (15-0)

Tuesday Night Ladies’ League – 5/16

Low gross – A Flight: Lisa Bolton 40

Low net – A Flight: Gwen Brilling, Ashley Sturdevant 28

Low gross – B Flight: Clara Quintal 45

Low net – B Flight: Clara Quintal 27

Closest to the pin: No. 12, Sue Huck (5-0)

Birdies: No. 16, Ashley Sturdevant

QUEENSBURY CC

Heather’s Hackers

1. Dennis Engroff 2. Mac McFarlane.

Wednesday Women's — 5/17

Game: Front 9

Low Gross: T1. Nancy Brandi 44; T1. Jeannie Chrabaszcz 44; T3. Robin Fitzpatrick 47; T3. Cathy Lynch 47; T3. Cheri Stevens 47.

Low Net: 1. Laurie weeks 35; 2T Bridget Barlow 47; 2T Jill Nelson 47.

Couple League — 5/5

Alternate Shot

Low Gross: 1. Ann Clugstone/ Scott Fearis 42; 2. Peggy& Fred Alexy 43; 3. Steph & Joel Smith 46.

Low Net: 1. Barb Hopkins/ Bob Barody 32; 2. Millie & Bob Gordon 33; 3. Caryn & Greg Fuller 31.

Tuesday Classic League — 5/16

Low Gross: 1. Clint Currier 33; 2. Mike Graves 36; 3. Shawn Barlow 38.

Low Net: 1. Mark McCollister 31; 2. Bill Adamson 32; 3. Gary Ludwig 32; 4. Darwin Delappa 32; 5. Tom King 33.

Couples League — 5/12

Ryder Cup

Low Gross: 1. Robin & Ed Fitzpatrick 37; 2. Brayton/ Nelson 37; 3. Bridget & Sean Barlow 39.

Low Net: 1. Barb Hopkins/ Bob Barody 28; 2. Caryn & Greg Fuller 31; 3. Gina & Sandy Family 32.

Monday Night Ladies of the Evening — 5/15

Flight A: 1. M. Sicard, C. DeLappa; 2. C. Johnson, B. Barlow; 3. S. Trumpick, H. Waite.

Flight B: 1.T. Jefford, A. Clugstone; 2. J. Donavan, C. Stevens; 3. J. Barton, C. Gray.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 5/15

Low Gross: 1. R. & S. Demers (28); 2. R. Gordon & K. Barton (28).

Low Net: 1. D. Higgins & C. Holmes (-3); 2. C. & S. Engelhard (-3).

Closest-to-Pin, No. 7: S. Engelhard

Tin Cup League — 5/17

Low Gross: F. Riccio (27)

Low Net: J. Culverhouse (-4).

Closest to the Pin, No. 2: B. Kervin (5-3).

Weekly Standings: T1. Ray’s Raiders (19.5); T1. Spartans (19.5); T3. Curmudgeons (18.5); T3. New Way (18.5).

