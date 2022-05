Local golf results — May 13

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 5/13

Low gross: 1. Jeff Yeackel, Dan Stewart, Devin Chapman (-6). 2. Carl Leininger, Larry Chapman, Colin Rosslee, Mike Winters (-5).

Closest to the pin: No. 3, Colin Rosslee (14-2). No. 9, Lee Gladd (24-6).

BAY MEADOWS

Tuesday Morning Ladies — 5/3

Low gross: 1. Jen Donovan, 49. T2. Bonnie Kopp, 51. T2. Diane Murray, 51. T2. Diane Perkowski, 51.

Tuesday Morning Ladies — 5/10

Low gross: T1. Diane Murray, 48. T1. Diane Perkowski, 48. T3. Regina Sadler, 50. T3. Marge French, 50.

Wed Morning Ladies — 5/11

Trash Tournament (throw out the score for the highest 3 holes): 1. Sandy Rabine 27, 2. Peg Tulley 29, T3. Diane Murray, Marge French and Bonnie Kopp 30, T6. Regina Sadler and Diana Ross 31, 8. Eileen Tarantino 32, T9. Clara Peartree, Linda Niedermeyer and Kathy Thompson 33.

Mon. Co-Ed Shamble — 5/9

Low gross: 1. Bill Purick, Jim Hooper, Tom Ives (44). 2. Bill Dresser, Bill Janos, Bob Bogdan (36).

Closest to the pin: No. 5, Blaine Beattie (10-1). No. 7, Bill Purick (24-6).

Thurs, Co- ed Scramble — 5/5

Low gross: 1. Bill Purick, Bill Dresser, Dick Linehan (-3). 2. Blaine Beattie, Tom Ives, Jim Cartin, Bill Purick, Doreen Bain, Bob Bogdan, Mark Laurin (-3).

Closest to the pin: No. 5, Bob Bogdan (6-1). No. 7, Tom Ives (19-6).

Thurs Co-ed Scramble — 5/12

Low gross: 1. Dick Linehan, Mark Laurin, Nancy Stannard, Blaine Beattie (-6). 2. Richard Bender, Bill Janos, Tom Ives, Mark Ross Sr. (-3).

Closest to the pin: No. 5, Richard Bender (9-8). om Ives (18-2).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Senior Scramble — 5/13

Results: 1. Bob Evans, Kim Gray, Ken LaBelle Sr., Randy Redwine (60), 2. Jerry Artale, Gene Perry, Chuck Rogan (62), T3.. Leroy Bessette, John Carney, Keith Knoop, Richie Wagner (63), T3. Bob Donohue, Mike O’Neil, Bruce Podwirny, Charlie Redmond (63), T5. Larry Haskell, Lou King, Gary Monteith, Curt Williams (64), T5. Steve Coulter, Dave O’Brien, Ron Rivard (64), T5. Tony Cafaro, Fred MacNaughton, Dave Maynard (64), T8. Bob Raymond, Dave Rosebrook, Jim Werthmuller, Al Wilcox (65), T8. Jack Labombard, Ray Rabl, Lee Varney (65), T8. Bill Bishop, John Dennett, Randy Hadley, Jim Shoemaker (65), T11. Tom Greene, Frank Pelletier, Ed Powers, Russ Williams (66), T11. Bud LaRose, Paul McLean, Jeff Sherlock, Steve Thomson (66), 13. John Blizzard, Don Brooks, Gary Hedrick (67), T14. Chip Corlew, Phil Gallant, Jerry Newell, Devin Spencer (68), T14. Mark Bremser, Dick England, Joe Garahan, John Gecewicz (68), 16. Porkey Clements, Frank Herlihy, Terry Rillahan, Bill Yasment (69).

Longest putt: No. 1 Bob Evans (63-0), No. 5 Mike O’Neil (28-0), No. 7 Lou King (30-3), No. 9 Tony Cafaro & Dave Maynard (16-7).

CRONIN'S RESORT

Monday Night Men's — 5/9

Low gross: 1. Kevin Haller, 34. Low net: 1. Kevin Roth, 31.

Closest to the pin: No. 18, John Santasier (2-11).

Tuesday Night Ladies — 5/10

Low gross: 1. Sue Halliday, 37.

Low net: T1. Martha Monahan, 27. T1. Lauren Henderson, 27.

Closest to the pin: No. 11, Sue Halliday (2-4).

GLENS FALLS C.C.

9 Hole WGA — 5/10

A Flight — Low net: 1. C. Thompson. 2. M. Hughes. 3. K. Gentner. 4. B. Bradley. 5. J. Paltrowitz.

B Flight — Low net: 1. M. Ross. 2. J. Davies. 3. S. Kircher. 4. A. Putnam. 5. W. Smith.

C Flight — Low net: 1. M. Hemmett. 2. K. Seith. 3. J. Van Stone. 4. A. Paker. 5. L. Laakso.

18 WGA Ladies — 5/11

ABCD Scramble — Low gross: 1. H. Vittengl, C. McDonough, B. Bradley, K. Sietz.

Low net: 1. K. Gentner, D. Meckler, S. Kircher, M. Hemmett. 2. K. Chamberlin, K. Burkich, M. Ross, M. Boucher.

QUEENSBURY C.C.

Monday Ladies of the Evening — 5/9

A Flight — Low gross: 1. Jeannie Chrabaszcz, Sue Shoemaker. T2. Mary Sicard, Cindy DeLappa. T2. Colleen Johnson, Kelly Meader. T2. Peggy Bress, Hannah Seelye. 5. Peggy Alexy, Beth Currier.

B Flight — Low gross: 1. Cathy Lynch, Nancy Porpora. 2. Iris Brown, Judy Carr. 3. Lynn Bishop, Sally Costello.

Closest to the pin: No. 1, Rosie Curran (3 feet).

Wednesday Women's — 5/11

Low gross: 1. Cathy Lynch, 92. 2. Peggy Bress, 93. T3. Peggy Alexy, 95. T3. Iris Brown, 95.

Low net: 1. Nancy Earl, 73. T2. Diane Agnew, 74. T2. Cathy Gray, 74.

Tuesday Classic Golf League — 5/10

Low gross: 1. Mike Graves, 35. 2. Pat Corbett, 39. 3. Stef Sias, 39.

Low net: 1. Bill Thyne, 27. 2. Bob Raymond, 31. 3. Dan Monahan, 31. 4. Terry Bulman, 33. 5. Dan Reynolds, 33.

12 Angry Men — 5/12

Low gross: 1. Matt Vamvallis & Ken Sawyer, 35. 2. Bill Adamson & Jeff Bean, 35.

Couples, Scotch Twosome — 5/13

Low gross: 1. Robin & Ed Fitzpatrick, 42. 2. Judy & Bruce Carr, 44.

Low net: 1. Teresa & John Williams, 32. 2. Marsha Purdue & Michael Cruz, 33.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night All-Star Scramble — 5/9

Low gross: Dane Stutes, John Etu, 25

Low net: Tina Dennison, Howard Dennison, 25

Closest to the pin: No. 9, Steve Englehard (3 feet)

Tin Cup — 5/11

Low gross: 1. M. Nolan, 27. Low net: 1. B. LaPointe, -6.

Closest to the pin: No. 7, R. Churchill (1-11).

Starlighter's — 5/12

Low gross: Penny Schiek, 31.

Low net: Toni Tuttle, 16.

Closest to the pin: No. 1, Gloria O'Hara.

