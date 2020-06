Local Golf Results — June 5

× Loading&hellp; {{title}} {{start_at_rate}} {{format_dollars}} {{start_price}} {{format_cents}} {{term}} {{promotional_format_dollars}}{{promotional_price}}{{promotional_format_cents}} {{term}}

{{html}} Thanks for being a subscriber. Sorry, your subscription does not include this content. Please call 877-589-5944 to upgrade your subscription.

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 5/29

Low gross: 1. Bryan Schermerhorn, Dan Stewart, Rich Sweeney, -3.

Closest to the pin: No. 3, Don Seymour (12-9). No. 9, Don Seymour (27-3).

BAY MEADOWS

Thurs. Co-Ed Scramble — 5/28

Low gross: 1. Mike Normandin, Bob Bogdan, Pat Salerno (-6), 2. Doreen Bain, Ben Purick, Dick Linehan, Scott Cottrell (-5).

Closest to the pin: No. 5, Mike Normandin (30-9), No. 7, Jim Ives (20-7).

Thurs. Co-Ed Scramble — 5/21

Low gross: 1. Mark Ross Sr., Diane Perkowski, Bob Bogdan, Jim Hall (-6). 2. Eileen Healy, Regina Sadler, Bill Dresser, Dick Linehan (-3).

Closest to the pin: No. 5, Dick Linehan (117-2). No. 7, Richard Bender (12-11).