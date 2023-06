BAY MEADOWS

Monday Co-Ed Shamble — 6/26

Results: 1. Bob Beebe, Steve Maxim, Mark Ross Sr. (49); 2. Mark Laurin, Bob Bogdan, Tom Ives (34).

Closest to pin, No. 5: Mark Ross Sr. (28-2), No. 7, Mark Ross Sr. (12-11).

Thursday Co-Ed Scramble — 6/29

Results: T1. Steve Maxim, Bill Purick, Bob Beebe (-5); T4. Ben Purick, Al Hamell, Jim Marlow (-4).

Closest to Pin, No. 5: Ben Purick (6-11), No. 7, Bob Bogan (11-7).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 6/30

Results: 1. Rick Allen, John Carney, Porkey Clements, Joe Garahan (60, won by card match), T2. Len Ball, Doug Fochi, George Morey, Dave O’Brien (60), T2. Gary Monteith, Pete Sherman, Steve Showers (60), 4. Phil Gallant, Bud LaRose, Dave Maynard, Ron Rivard (62), T5. Dean Boecher, John Dennett, Fran Papo, Carroll Theriault (63), T5. Larry Haskell, Randy Redwine, Chuck Rice, Bill Serba (63), T5. John Gecewicz, Gary Gifford, Fred MacNaughton, Al Wilcox (63), T8. Jay Gardner, Karl Lashway, Gene Perry, Jim Shoemaker (64), T8. Bob Donohue, Jim Gedney, Charlie Redmond, Ron White (64), T8. John Blizzard, George Chickanis, Skip Perkins, Jim Polunci (64), T8. Jerry Artale, Jon Baum, Jack Labombard (64), T12. Mike Hicks, Butch Hurley, Lou King, Jeff Sherlock (65), T12. Steve Coulter, Randy Hadley, Tim Murphy, Jerry Newell (65), T12. Al Charpentier, Doug Dickinson, Paul McLean, Curt Williams (65), 15. Phil Dickinson, Gary Hedrick, Tom Reed, Jim Ross (66), T16. Jerry Bennett, Frank Pelletier, Chuck Rogan, Marty Sherman (68), T16. Ken Labelle Sr., Ray Rabl, Bruce Smith, Bill Yasment (68), 18. Kim Gray, Dave Rosebrook, Jim Werthmuller (71).

Closest to pin: No. 1, Gary Monteith (3-1 1/2), No. 4, Wilcox (1-2 1/2), No. 7, Jim Polunci (2-8), No. 9, Phil Gallant (1-7).

CRONIN'S GOLF RESORT

Wednesday Night Cash Bash — 6/21

Low net: 1. Tim Kellogg, Brutus Meehan, Heidi Plumley, Mark Labrecque 64; 2. Jim Butler, George Kirs, Bill Richette, Don Cordell 65; 3. Eric Ceipel, Cole Ceipel, Mike, Bill Trudsoe 68

Closest to the pin: No. 6, Brutus Meehan, Tim Kellogg (in the hole — 2nd shot)

Tuesday Night Ladies — 6/27

Low gross — A Flight: Sue Halliday, 41. B Flight: Peggy Bartkoski, 46

Low net — A Flight: Val Cronin, 29. B Flight: Mary Lockwood, 27

Birdies: No. 1, Colleen Johnson; No. 5, Shelly Durkin, Kelly Meader; No. 6, Sue Halliday; No. 7, Sue Halliday, Val Cronin.

QUEENSBURY CC

Heather’s Hackers

Results: 1. Jim Griffin. 2. Dennis Engroff. 3. Pete Rowland 4. Bob Evans.

Wednesday Women's — 6/10

Low gross: 1. Jeannie Chrabaszcz 90; 2. Denise Zayachek 93; 3. Cathy Gray 95.

Low net: 1. Diana Tallon 66; 2. Lynn Bishop 71; 3. Sally Costello 72.

Couples League (Scramble) — 6/23

Low gross: 1. Iris & Larry Brown 33; 2. Judy & Bruce Carr 33; 3. Bridget & Shawn Barlow 33.

Low net: 1. Lisa & Michael Cruz 26; 2. Mary & Mike Lanphear 27; 3. Charlene & Greg Hewlett 28.

Queensbury Tuesday Classic — 6/27

Low gross: 1. Stef Sias 35; 2. Mike O'Neil 37; 3. Mike Graves 37.

Low net: 1. Dane Clark 30; 2. Mark McCollister 30; 3. David Manny 30; 4. Frank Costello 31; 5. Fred Alexy 32.

Thirsty Thursday Scramblers — 6/29

Results: 1. Matt Vamvalis Dan Symer 34; 2. Barry Bisner Steve Brayton 34; 3. Clint Currier Bill Adamson 34.

Wednesday Women's League (Odd Holes) — 6/28

Low gross: 1. Cheri Stevens 43, T2. Jeannie Chrabaszcz 44, T2. Caryn Fuller 44, T2. Trinket Mason 44.

Low net: 1. Linda Harrington 36, T2. Jane Barton 37, T2. Bridget Barlow 37, T2. Robin Fitzpatrick 37, T2. Cathy Lynch 37.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 6/26

Low Gross: 1. M. Nolan & R. Gordon (26). Low Net: 1. D. Stutes (-1).

Tin Cup League — 6/28

Low Gross: T. Henderson (26). Low Net: M. Woodcock (-6).

Closest to the Pin, No. 7: G. Gilman (4-11)

Weekly Standings: 1. Ray’s Raiders (49.5), 2. Spartans (49), 3. Carbonators (45.5), 4. New Way (42.5).

Starlighter's (Memorial Tournament) — 6/29

A Flight — Low Gross: Jan Niemer (32); Low Net: Ann Hague (-4).

B Flight — Low Gross: Michelle Shine (39); Low Net: Monica Rozell (-5)

Birdies — Lindsey Gullborg on No. 2, Cindy Burch on No. 5, Carol Brownell on No. 9.

Closest to the Pin, No. 9 — Jenn McNeil.