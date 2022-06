Local golf results — June 3

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 5/28

Low gross: 1. Lance Chapman, Larry Chapman, Walt Kosinski, -5. 2. Tweezer Scheidt, Jeff Yeackel, Marty Holtby, Rich Sweeney, -4. 3. John Hitchcock, Devin Chapman, John Gelheiser, Rich Arnold, -3.

Closest to the pin: No. 9, Jeff Yeackel (31-10).

BAY MEADOWS

Monday Co-ed Shamble — 5/30

Low gross: 1. Mark Laurin, Rick Clothier 33, 2. Bob Bogdan, Dick Linehan 22.

Closest to the pin: No. 7, Dick Linehan, 21-0.

BEND OF THE RIVER

Senior Women — 6/1

Low gross: 1. Linda Schmatz, 45.

Low net: 1. Linda Schmatz, 36.

CRONIN'S RESORT

Monday Night Men's — 5/30

Low gross: 1. Jeff Matte, 36.

Low net: 1. Ron McKay, 28.

Closest to the pin: No. 15, John Cronin (11-7).

Tuesday Night Ladies — 5/31

Low gross: 1. Terry Russo, 37.

Low net: 1. Denise Jorgensen, 21.

Closest to the pin: No. 14, Ashley Sturdevant, 10 inches.

Birdies: Terry Russo Nos. 10 & 11; Lisa Bolton No. 18; Lynne West No. 15; Denise Jorgensen No. 15

Wed. Night Cash Bash — 5/25

Low net: 1. Lennt Norton, Austin Norton, Kevin King, Tim Ovitt, 63. 2. Barry, Buck Russell, Tony Ovichinnikoff, Mike Roberts, 66. T3. Jeff Ordway, Gordy Smith, Dannie Wilson, Maxx Miner, 69. T3. Tinker Young, Dave Hammond, Kip Rivers, Kathleen Rivers, 69.

Closest to the pin: No. 2, Jeff Ordway, 2 1/2 inches.

GLENS FALLS C.C.

WGA 18 Holes — 6/1

Low gross: 1. Chamberlin. 2. McDonough.

Low net: 1. Governale. 2. Woodbury. 3. Hyman.

HILAND PARK

Men's League — 6/1

Men's Gross

Low gross: 1. Kyle Porter, 34. 2. Travis Deuel, 35.

Low net: 1. Pat Kowalczyk, 33.5. 2. Danny Chang, 34.5.

QUEENSBURY C.C.

Wednesday Women's — 6/1

Even Holes — Low gross: T1. Nancy Brandi, 40. T1. Rosie Curran, 40. 3. Robin Fitzpatrick, 41. 4. Jeannie Chrabaszcz, 42.

Even Holes — Low net: 1. Jane Barton, 35. 2. Cheri Stevens, 36. T3. Peggy Alexy, 37. T3. Nancy Imrie, 37. T3. Nancy Porpora, 37.

Tue. Classic Golf League — 5/31

Low gross: 1. Chuck Connolly, 34. 2. Mike O'Neil, 36. 3. Mike Graves, 38.

Low net: 1. Dave O'Brien, 29. 2. Joel Smith, 30. 3. Larry Ringer, 30. 4. Jim McCormick, 30. 5. Ken Sawyer, 31.

12 Angry Men — 6/2

Low gross: 1. Jason Currier & Craig Ibbotson, 35. 2. Barry Bisner & Matt Vamvallis, 36.

SUNNYSIDE PAR 3

Tin Cup — 6/1

Low gross: 1. P. Turley, 25.

Low net: T1. S. Philion, -4. T1. M. Dechick, -4. T1. B. Carpenter, -4.

Closest to the pin: No. 3, J. Delahoyd, 10-3.

Weekly Standings: T1. 420 Blazers, Curmudgeons, 3. Gnips, 4. Sully's

Starlighter's — 6/2

Low gross: Penny Schiek, 30.

Low net: Angela Salermo, -6.

Closest to the pin: No. 3, Penny Schiek 18'.

Birdies: No. 5 Lindsey Gullborg; No. 9 Penny Schiek.

