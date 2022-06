Local golf results — June 24

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 6/17

Low gross: 1. Matt Seymour, Jayme Heber, John Frasier, Marty Holtby, -6. 2. Dan Stewart, Lance Chapman, Cathleen McQueeney, -4.

Closest to the pin: No. 3, Jayme Heber (14-5). No. 9, Marty Holtby (3-10).

BAY MEADOWS

Thurs. Co-Ed Scramble — 6/16

Low gross: 1, Nancy Stannard, Don Swinton, Mark Ross Sr., Bob Beebe (-4), 2. Richard Bender, Steve Miller, Dick Linehan (-3).

Closest to the pin: No. 5, Don Swinton (18-11). No. 7, Bill Janos (2-6).

Mon. Co-Ed Shamble — 6/13

Low gross: 1. Mark Ross Sr., Bill Dresser, Dick Linehan, Tom Ives (52), 2. Nancy Stannard, Mark Laurin, Bob Beebe, Blaine Beattie (45).

Closest to the pin: No. 5, Bill Dresser (16). No. 7, Blaine Beattie (28-3).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 6/24

Results: 1. Steve Coulter, Joe Garahan, Randy Hadley, Jim Shoemaker (60,1st via card match), 2. Bill Beneszewski, Phil Gallant, Bill Serba, Jeff Sherlock (60), T3. Jerry Bennett, George Chickanis, Butch Hurley (62), T3. Charlie Brooks, Tom Greene, Dave O’Brien, Curt Williams (62), T5. John Carney, Bob Donohue, Dave Emery, Charlie Redmond (63), T5. John Gecewicz, Keith Knoop, Dave Rosebrook, Bill Yasment (63), T5. Porkey Clements, John Dennett, Paul McLean, Bruce Smith (63), T5. Ray Rabl, Bob Raymond, Paul Robitaille, Pete Sherman (63), T9. Don Brooks, Fred MacNaughton, Joe Mondella, Ron Rivard (64), T9. Bill Bishop, Phil Dickenson, Kim Gray, Gary Monteith (64), 11. Jon Baum, Dave Maynard, Jerry Newell, Terry Rillahan (65), 12. Bud LaRose, Randy Redwine, Jim Ross, Carroll Theriault (66), T13. John Blizzard, Frank Pelletier, Dick Towers, Terry Towers (67), T13. Jerry Artale, Leroy Bessette, Tom Reed, Chuck Rogan (67), T15. Karl Lashway, George Morey, Gene Perry, Bruce Podwirny (68), T15 Mike Hicks, Marty Sherman, Steve Thomson, Al Wilcox (68), 17. Gary Hedrick, Ken LaBelle Sr., Jim Werthmuller, Russ Williams (69).

Longest putt: No. 1, Jim Ross (31-4), No. 2, Paul Robitaille (15-6), No. 8, Tom Reed (19-0), No. 9, George Morey (32-5).

CRONIN'S RESORT

Tue. Night Ladies — 6/21

Low gross: 1. Terry Russo, 41. Low net: 1. Wanda Masciarello, 28.

Closest to the pin: No. 3, Gwen Brillings, 3rd shot (1-3).

Birdies: Lynne West No. 2, No. 4; Terry Russo No. 3; Kelly Meader No. 5.

KINGSWOOD

Old Timers (Seniors) — 6/23

Low gross: 1. Matt French, 72.

Low net: 1. Matt French, 60.

Closest to the pin: No. 5, John Murray (3-5).

Longest drive: No. 18, Ed Charpentier (260 yards)

QUEENSBURY C.C.

Mon. Ladies of the Evening — 6/20

Class A, low gross: 1. Colleen Johnson, Kelly Meader. T2. Cindy Delappa, Mary Sicard. T2. Jeannie Chrabaszcz, Sue Shoemaker. 3. Sue Trumpick, Denise Zayacheck.

Class B, low gross: 1. Maureen Chase, Ann Clugstone. 2. Mary Hoertkorn, Linda Pollack. 3. Andi Pedersen, Laurie Weeks.

Couples (Scramble) — 6/17

Low gross: 1. Team Pederson, 37. 2. Robin & Ed Fitzpatrick, 38.

Low net: 1. Barb & Bob, 28. 2. Team Purdue, 29.

12 Angry Men — 6/23

Low gross: 1. John Einzeg & Barry Bisner, 35. 2. Ken Sawyer & Jeff Bean, 36.

Couples (Ball Toss) — 6/10

Low gross: 1. Steve Brayton, 37. 2. Ed Fitzpatrick, 37. 3. Chris Nelson, 38.

Low net: 1. Bill Kaechele, 29. 2. Greg Fuller, 33. T3. Michael Cruz, 36.

Low gross: 1. Andi Pederson, 41. 2. Robin Fitzpatrick, 44. 3. Teresa Wills, 45.

Low net: 1. Nancy Kaechele, 33. 2. Kim Brayton, 33. 3. Caryn Fuller, 33.

Tue. Classic League — 6/21

Low gross: 1. Chuck Connolly, 36. 2. Dave Burt, 37. 3. Stef Sias, 37.

Low net: 1. Bob George, 29. 2. Chris Nelson, 30. 3. Bob Raymond, 30. 4. Ed Cobb, 30. 5. Terry Bulman, 31.

Wednesday Women's — 6/22

Low gross: 1. Cathy Lynch, 84. 2. Iris Brown, 85. 3. Cheri Stevens, 88.

Low net: 1. Sally Costello, 64. 2. Jill Nelson, 65. 3. Denise Zayachek, 68.

Wednesday Womens — 6/15

Tic tac toe, low gross: T1. Nancy Brandi, 3. T1. Cathy Gray, 3. 3. Cheri Stevens, 2.

SUNNYSIDE PAR 3

Mon. Night All Star Scramble — 6/20

Low Net: 1. Tim Forte/Kelly Collins 25

Low Gross: T1. Jerry & Donna Dolly 26. T1. Rich Gordon/Penny Schiek/Mary Harrison 26.

Closest to the pin: Hole No. 3 Jerry Dolly (66 inches).

Starlighter's — 6/23

Low Gross: Penny Schiek (30). Low Net: Fay Winslow (-5)

Closest to the Pin: No. 8, Patti Monroe (12-3).

Birdies: Kristin Gordon (No. 3).

Tin Cup — 6/22

Low gross: 1. P. Turley, 26. Low net: 1. C. Ogden, -6.

Closest to the pin: No. 8, J. Korniak (1-3).

Weekly Standings: 1. Gnips (48), 2. Curmudgeons (46.5), T3. 420 Blazers (45.5), T3. Sully's (45.5).

