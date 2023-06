BAY MEADOWS

Wednesday Morning Ladies (Least Putts)— 6/21

Flight A: 1. Bonnie Kopp 13, 2. Peg Tulley 16, T3. Lin Hare, Janet Gramgulia 18

Flight B: T1. Diana Ross, Debbie Moore 16, 3. Debbie Boduch 18, T4. Linda Niedermeyer, Marge French, Sandy Byers 19

Flight C: 1. Joanne Davidson 17, 2. Ellen Kuhl 18, 3. Joan Lavigne 19

Monday Night Co-Ed — 6/19

Low gross: 1. Diane Perkowski and Bob Beebe 85, 2. Nancy and Dick Linehan 88.

Low net: Kim and Bruce Fowler 88, T2. Doreen and Gary Bain 97, T2. Wendy and Kory Scharn 97.

Closest to pin, No. 7: Diane Perkowski (13-7).

Tuesday Morning Ladies — 6/20

Flight A: T1. Diane Murray 46, T1. Shirley Long 46, T1. Rosalie Folino 46, T4. Sue Hummel 50, T4. Janet Gramaglia 50, T4. Nancy Linehan 50.

Flight B: 1. Martha Mann 51, T2. Marge French 52, T2. Nancy Earl 52, T4. Peg Tulley 55, T4. Jeanne Garrand 55, T4. Bonnie Kopp 55.

Flight C: 1. Barb Mitchell 54, 2. Sandy Coulter 58, T3. Pat DeMatteo 59, T. 3. Jane Gehrig 59, T. Sandy LaPierre 59.

Thursday Co-Ed Scramble — 6/8

Results: 1. Dick Linehan, Ben Purick, Bob Beebe, Don Swinton (-7), 2. Mark Laurin, Bill Purick Mark Ross Sr., Bill Dresser (-7).

Closest to Pin, No. 5: Ben Purick (17-8), No. 7, Ben Purick (10-1).

Monday Co-Ed Shamble — 6/19

Results: 1. Bob Bogdan, Bill Purick, Bob Beebe (38), 2. Nancy Linehan. Bill Dresser, Dan Many (38).

Closest to pin, No. 5, Bill Purick (*22-3), No. 7, Bill Purick (24-7).

Thursday Co-Ed Scramble — 6/22

Results: 1. Doreen Bain, Steve Maxim, Bill Purick (-4), 2. Dick Linehan. Benn Purick, Tom Ives (-3).

Closest to pin, No. 5 Tom Ives (6-0), No. 7, Dick Linehan (8-8).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 6/23

Results: 1. Jim Mitchell, George Morey, Ray Rabl, Curt Williams (60), 2. Gary Hedrick, Skip Perkins, Mark Ritter (61), T3. Len Ball, John Carney, Jack Labombard, Ron Rivard (62), T3. George Chickanis, Jerry Newell, Jeff Sherlock, Jim Werthmuller (62), 5. Porkey Clements, Steve Coulter, Dave O’Brien (63), T6. Phil Gallant, Jim Gedney, Mike Hicks, Jim Shoemaker (64), T6. Jim Polunci, Bill Serba, Steve Showers, Lee Varney (64), T6. Jon Baum, Frank Fernandez, Randy Hadley, Frank Pelletier (64), T9. Jerry Artale, Karl Lashway, Keith Knoop, Marty Sherman (65), T9. John Blizzard, Jay Gardner, Randy Redwine, Carroll Theriault (65), T9. Leroy Bessette, Phil Dickinson, Joe Garahan, Paul McLean (65), T9. Bob Donohue, Dave Maynard, Tom Reed, Jim Ross (65), 13. John Dennett, Kim Gray, Gene Perry, Al Wilcox (66), T14. Butch Hurley, Lou King, Ken Labelle Sr., Devin Spencer (68), T14.Jerry Bennett, Tom Greene, Larry Haskell, Bill Yasment (68), 16. Doug Dickinson, Fran Papo, Chuck Rogan, Bruce Smith (69), 17. Rick Allen, Doug Fochi, Peter Sparagna, Steve Thomson (71).

Longest putt: No 1, Ray Rabl (27-3), No. 2, John Carney (33-8), No. 8, Jim Shoemaker (22-4), No. 9, Paul McLean (16-6).

CRONIN'S GOLF RESORT

Tuesday Night Ladies — 6/20

Low gross — A Flight: Kelly Meader, 39. B Flight: Peggy Bartkoski, Dannie Wilson, 52

Low net — A Flight: Kelly Meader, 31. B Flight: Gigi Shaughnessy, 33

Birdies: No. 3, Lisa Bolton; No, 6, Sue Halliday; No. 7, Lisa Bolton, Sue Halliday; No. 9, Ashley Sturdevant

HILAND PARK CC

Adirondack Junior Golf Tour

Eighteen-hole stroke play: 1. Tanner Fearman 75, 2. Luke MacDougall 79, 3. Rhys Robert's 79,.

Nine-hole stroke play: 1. Vinny Romano 43, 2. Eliott Meyers 44, 3. Brian Nawrot 47

Nine-hole, two-person scramble:1. Carson Chapman/Kellen Coe 40; 2. Alex Davis/Casey Hart 42; 3. Cruz Rathburn/Will Schwenker 48.

Six-hole, two-person scramble: 1. Tyler Hart/Joey Brewer 24; 2. Aidan Natske/ Jared Nelson 30; 3. Ashton Flanagan / Marisa Romano 31.

QUEENSBURY CC

Heather’s Hackers

Results: 1. Jim Griffin 2. Jerry Meiskey.

Tuesday Classic Golf League — 6/20

Low gross: 1. Mike O'Neil 34; 2. Clint Currier 38; 3. Mike Graves 38.

Low net: 1. Dave Collins 29; 2. Fred Alexy 31; 3. Larry Ringer 31; 4. Mark McCallister 31; 5. Dean Boecher 31.

Monday Night Ladies of the Evening — 6/19

Flight A: 1. C. Johnson, K. Meader; 2. S. Trumpick, H. Waite; 3. C. DeLappa, M. Sicard.

Flight B: 1. J. Donavan, C. Stevens; T2. M. Hoertkorn, L. Pollack; T2. C. Fuller, M. Homicz; T2. S. Costello, N. Kaechele; 5. A. Clugstone, T. Jeffords.

Thirsty Thursday Scramblers — 6/22

1. Rob Sampson Tom Girard 34, 2. Steve Brayton. Tim Collins 36, 3. Jeff Bean. Matt Vamvalis 36.

Couples League (Switch Drives) — 6/16

Low gross: 1. Iris & Larry Brown 86, 2. Sandy & Steve Winn 87, 3. Teresa & John Williams 89.

Low net: 1. Andi Snyder-Petersen/Mark McCollister 75, 2. Kim & Steve Brayton 78, 3. Judy & Bruce Carr 80.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 6/19

Low Gross: 1. T. & N. Kliegl (25).

Low Net: 1. D. Walkup & F. Holman (-4).

Closest-to-Pin, No. 2: B. Blake (12-10).

Tin Cup League — 6/21

Low Gross: R. Churchill (24).

Low Net: D. Beaty (-6).

Closest to the Pin, No. 4: R. Gilligan (25-5).

Weekly Standings: 1. Spartans (46.5), 2. Ray’s Raiders (43), 3. Carbonators (40), 4. New Way (39).

Starlighters Golf League — 6/22

Low Gross: Penny Schiek (31)

Low Net: Lee Lenhart (21)

Closest to the Pin, No. 8 Gloria O'Hara (20-3).

Birdies: Katie Foster & Cindy Burch on No. 1; Katryna Wells on No. 2; Corinne Callahan on No. 7.