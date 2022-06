Local golf results — June 17

ADIRONDACK JUNIOR TOUR

First Event — GFCC

Girls Divison: Nicole Crisone 74, Samantha Von Rohr 80, Hayden Knapp 86, Tekla Finn-Leese 86, Dannah Smith 87, Shea White 87, Megna Naidu 91, Hanna Mitchell 93, Jillian Rawson 94, Sienna Wheeler 96, Shea Hildenbrandt 99, Aleta Cate 101.

Boys Division: Kellen Dean 73, Carter Sica 74, Kieran Cummins 75, Brayden Dock 76, Travis Taylor 77, Ryan Farr 77, Zachary Bruno 78, Trey Smith 80, Tanner Fearman 80, Tanner LaTorre 80, Ryan Komp 81, Luke Morgenstein 81, Matt McClennon 81, Jeffery Fumarulo 83, Ben Swartz 84, Connor Desjardins 86, Charlie Blake 86, Nick Beacher 88, Avi Meyers 88, Charlie Greiner 89, Braden Sentz 92, Luke McDougall 93, Rhys Roberts 108.

First Event — Sunnyside Par 3

Nine Hole Stroke Play: 1. Jack Oliver 27, 2. Luke McDougall 30, 3. Rhys Roberts 34

Nine Hole, 2-person scramble: 1. Luke Zacher/Natalie Zacher 33, 2. Christopher Mondella/Jake Corol 34, 3. Julian Gamache/Rowen Seeley 35

6 Hole, 2 Person Scramble: 1. Ryan May/Maggie Morehouse 28, 2. Harrison West/Kellen Coe 30, 3. Carson Lundy/Charlie Mondella 30.

3 Hole, Individual Stroke Play: 1. Jackie Harms 15, 2. Joey Brewer 15, 3. Bryce Truitt 15.

Second Event

Three Hole Stroke play division: Bryce Truitt 17, Joey Brewer 18, Adam Nastke 19.

Six Hole, 2 person scramble: Kellen and Liam Coe 24, Danny and Jackie Harms 25, Maggie Morehouse and Mary Duffy 29.

Nine Hole, 2 person scramble: Maceo London and Liam Haas 39, Reece Lanoir and Nolan Stannard 40, Casey Hart and Grayson Tezanos 40.

Nine Hole Stroke play division: Luke Mac Dougall 31, Mason Mac Dougall 34, Ben Amato 41, Johnny Tallon 41.

Eighteen Hole Stroke Play: Vance Hickok 91, Nick Winters 93.

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 6/10

Low gross: 1. Rich Sweeney, Colin Rosslee, Larry Chapman, Kevin Nielsen, -5. 2. Jeff Yeackel, Don Seymour, Sean DeAngelo, Dan Roberts, -4.

Closest to the pin: No. 3, Marty Holtby (15-2). No. 9, Lance Chapman (7-0).

BAY MEADOWS

Mon. Co-ed shamble — 6/6

Low gross: 1, Mark Ross Sr, Bob Bogdan, Bill Dresser, Blaine Beattie, 65. 2, Bob Beebe, Tom Ives, Mark Laurin, 60

Closest to the pin: No. 5, Mark Ross Sr, 5'5". No. 7, Mark Laurin, 27'3".

Thurs. Co-ed scramble — 6/2

Low gross: 1, Jimm Loose, Bill Janos, Bill Dresser, -5. 2, Mark Gulick, Blaine Beattie, Steve Miller.

Closest to the pin: No. 5, Bill Dresser, 9'. No. 7, Blaine Beattie, 28'7".

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Senior Scramble -- 6/17

1. George Chickanis, Gary Hedrick, Gene Perry, Pete Sherman - 60

T2. Steve Coulter, Bob Evans, Keith Knoop, Bud LaRose - 61

T2. John Gecewicz, Dave Maynard, Joe Mondella, Al Wilcox - 61

T4. John Blizzard, Kim Gray, Jack Labombard, Jim Shoemaker - 63

T4. Leroy Bessette, Charlie Brooks, Porkey Clements, Tom Greene - 63

T4. Randy Hadley, Ed Lombardi, Frank Pelletier, Bill Serba - 63

T4. Jerry Bennett, Phil Dickenson, George Morey, Ray Rabl - 63

T4. John Dennett, Paul McLean, Bruce Smith, Russ Williams - 63

T9. Jerry Artale, Jon Baum, Bill Bishop, Jeff Sherlock - 64

T9. John Carney, Joe Garahan, Karl Lashway, Dave McElrath - 64

11. Phil Gallant, Ken Labelle Sr., Bruce Podwirny, Tom Reed - 65

T12. Lou King, Fred MacNaughton, Jerry Newell, Dave Rosebrook - 66

T12. Bob Donohue, Dave O’Brien, Charlie Redmond, Randy Redwine - 66

T14. Larry Haskell, Chuck Rogan, Marty Sherman, Steve Thomson - 67

T14. Dean Boecher, Butch Hurley, Terry Rillihan, Bill Yasment - 67

16. Mark Bremser, Gary Monteith, Mark Ritter, Jim Werthmuller - 68

Closest to pin: #1 Al Wilcox 5 feet 7.5 inches, #2 Frank Pelletier 3 feet 2 inches, #4 George Morey 3 feet 7.5 inches, #7 Bill Serba 2 feet 7 inches.

CRONIN'S RESORT

Tuesday Night Ladies — 6/14

Low gross: 1. Sue Halliday, 40.

Low net: 1. Sandi Pratt, 28.

Birdies: Sandi Pratt #4 & #6; Bonni Roth #1; Terry Russo #1; Sue Halliday #1; Micki Guy #1; Kathleen Rivers #1; Donna Lewis #1; Nancy Shaw #2; Colleen Johnson #9

Monday Night Men — 6/13

Low gross: 1. Jon Maskin, 38.

Low net: 1. Jon Maskin, 27.

Closest to the pin: No. 6, Kerry Girard, 11 feet 1 inch.

Wednesday Night Ca$h Ba$h — 6/8

Low net: 1. Bob Matte, Steve Matte, Kip Rivers, Kathleen Rivers, 62. 2. Barry Bradway, Maxx Miner, Joe Miele, Sr, Joe Miele, Jr, 63. 3. Jay Maule, Jeff Christian, Jeff Ordway, Gordy Smith, 65.

Closest to the pin: No. 3, Jeff Ordway, 2 feet 2 inches.

GLENS FALLS C.C.

Member-Member — 6/12

Championship Low gross: 1. Vittengl-Courtney, 191. 2. Ketter-Harper, 196. 3. Longo-Cimmino, 198. 4. Quiron-Orlovsky, 200.

First Low gross: 1. Gorham-Spero, 198. 2. Muscatello-McCann, 199. 3. Goetz-Conley, 201. 4. Randall-Saleem, 203.

Second Low gross: 1. Marotto-Van Hall, 201. 2. Drellos-Persons, 203. 3. Lewis-Shippee, 205. 4. Hayes-Jenkin, 206.

Low net: 1. Richardson-Ridha, 208. 2. Smitty-Winchell, 210. 3. Rossell-Doster, 212. 4. Moshier-Frazer, 214.

Memorial Day Point — 5/30

Low net: 1. Judge Ted Wilson, 43. 2. Anthony Bruno, 40. 3. Keith Benson, 38. 4. Clay Ashworth, 36. 5. Jeff Theis, 34. 6. Dr. John Milza, 31. 7. Dr. Jeff Ridha, 28.

QUEENSBURY C.C.

Monday Ladies of the Evening — 6/13

A Flight Low gross: 1. Sue Trumpick, Helen Waite. 2. Colleen Johnson, Kelly Meader. 3. Connie Goedert, Karen Shevlin.

B Flight Low gross: T1. Maureen Chase, Ann Clugstone. T1. Andi Pedersen, Laurie Weeks. T2. Jane Barton, Cathy Gray. T2. Mary Hoertkorn, Linda Pollack. 3. Cathy Lynch, Nancy Porpora.

Tuesday Classic Golf League

Low gross: 1. Steve Brayton, 36. 2. John Lynch, 37. 3. Dave Burt, 38.

Low net: 1. Bob Wood, 29. 2. Bill Kachele, 30. 3. Paul Kearns, 30. 4. Shane Monahan, 30. 5. Dennis Engroff, 30.

12 Angry Men

Low gross: Ken Sawyer & Barry Bisner, 35. Clint Currier & John Latham, 36.

SUNNYSIDE PAR 3

Tin Cup — 6/15

Low gross: 1. K. Moses, 25.

Low net: 1. F. Holman, -4.

Closest to the pin: No. 4, J. Etu, 3-0.

Weekly Standings: T1. 420 Blazers (42), Curmudgeons (42), 3. Gnips (41.5), 4. Sully's (40.5)

Monday Night All-Star Scramble — 6/13

Low Net — Mary Harrison / Regan Harrison / Ella Kellogg 25.

Low Gross — 1. Tom Brewer / Jake Brewer 26. 2. Steve Englehart / Christine Engelahart 27.

Closest to the Pin: No. 1 Rich Gordon 56 inches.

