BAY MEADOWS

Monday Night Co-ed — 6/12

Low Gross: 1. Doreen & Gary Bain 86, 2. Diane Perkowski & Bob Beebe 89.

Low Net: T1. Lucy Abrahams & Dick Linehan 97; Kim & Bruce Fowler 97.

Closest to Pin: No. 5, Bruce Fowler (10-8).

Tuesday Morning Ladies — 6/13

Secret Partner: 1. Bonnie Kopp & Joyce Paul 101, T2. Martha Mann & Nancy Earl 102, Shirley Long & Sandy Coulter 102, 4. Janet Gramuglia & Pam Armstrong 103.

Monday Co-ed Shamble — 6/5

Results: 1. Mark Ross Sr., Blaine Beattie, Tom Ives; 2. Doreen Bain, Scott Cottrell, Bill Purick, Bob Bogdan.

Closest to Pin: No. 5, Doreen Bain (3-0), No. 7, Bill Dresser (10-8).

Mon. Co-ed Shamble — 6/12

Results: 1. Bill Purick, Dick Linehan, Bob Beebe, Blaine Beattie (64), 2. Mark Ross Sr., Bill Dresser, Dan Maney, Steve Maxim (61).

Closest to Pin: No. 5, Bill Purick (8-4), No. 7, Steve Maxim (13-1).

Thurs. Co-Ed Scramble — 6/15

Results: 1. Bill Purick, Mark Laurin, Don Swinton, Bob Bogdan (-6), 2. Steve Maxim, Gary Bain, Bob Beebe (-5).

Closest to Pin: No. 5, Mark Laurin (3-9), No. 7, Blaine Beattie (5-2).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 6/16

Results: 1. Jerry Bennett, Charlie Brooks, John Carney, Randy Redwine (58, won by card match), 2. Larry Haskell, Bud LaRose, Tim MacDougal, Dave McElrath (58), 3. George Chickanis, Randy Hadley, Karl Lashway, Marty Sherman (59), T4. Dean Boecher, Joe Garahan, George Morey, Jim Polunci (60), T4. Steve Coulter, John Dennett, Doug Fochi, Peter Sparagna (60), T6. Jerry Artale, John Blizzard, Gene Perry, Chuck Rogan (61), T6. Frank Fernandez, Steve Showers, Bruce Smith (61), 8. Tim Murphy, Chuck Rice, Bill Serba, Al Wilcox (62), T9. Leroy Bessette, Porkey Clements, Tom Greene, Dave O’Brien (63), T9. Jon Baum, Dave Maynard, Dave Rosebrook, Steve Thomson (63), 11. Phil Dickinson, Phil Gallant, Lou King, Ray Rabl (64), T12. Rick Allen, Doug Dickinson, Kim Gray, Jim Shoemaker (65), T12. John Gecewicz, Gary Gifford, Gary Hedrick, Fred MacNaughton (65), T12. Don Brooks, Bob Donohue, Butch Hurley, Charlie Redmond (65), T12. Gary Monteith, Lou Quinn, Bill Yasment (65), 16. Jay Gardner, Lee Varney, Greg Way, Jim Werthmuller (66), 17. Skip Perkins, Jim Ross, Jeff Sherlock (68).

Closest to pin: No. 1, Bill Serba (1-6), No. 4, White, Phil Gallant (4-0), No. 4, Gold, Tom Greene (3-3), No. 5, Leroy Bessette (2-6), No. 8, Steve Coulter (3-8).

CRONIN’S GOLF RESORT

Wednesday Night Cash Bash— 5/31

Low net: 1T. Mike Gray, John Wells, Paul Nichols, Rich Askew 65; 1T. Mike LaFrank, Brock Brockley, Jeff Ordway, Pete Burns 65; 3. Ron McKay, JoAnn McKay, Pat Converse, Steve Engle 67; 4T. Adam McCall, Steve McNally, Nick Dunbar, Seth Martindale 68; 4T. Mike Greenough, Roger Durkin, Kevin Neary, Jeff O’Connor 68.

Closest to the pin: No. 4, Mike LaFrank (2-8)

Monday Night Men’s — 6/12

Low gross: Jeff Matte 36. Low net: Boz Augustine 30

Closest to the pin: No. 6, Don Pearson (11-9)

Tuesday Night Ladies’ — 6/13

Low gross — A Flight: Terry Russo, 39

Low net — A Flight: Terry Russo, Kelly Meader, 32

Low gross — B Flight: Peggy Bartkoski 43

Low net — B Flight: Vicki DelSignore 30

Birdies: No. 5, Lisa Bolton, Terry Russo; No, 6, Kelly Meader, Vicki DelSignore

QUEENSBURY COUNTRY CLUB

Heather’s Hackers — 6/12

Results: 1. Bob Evans 2. Mac McFarlane 3. Dennis Engroff (card match)

Tuesday Classic — 6/13

Low Gross: 1. Mike Graves 37, 2. Shawn Barlow 37, 3. Clint Currier 38.

Low Net: 1. Scott Kingsley 29, 2. Dan Symer 29, 3. Bob Oustecky 29, 4. Chuck Weingart 30, 5. Steve Chevalier 30.

Wednesday Women's -- 6/14

Pick 3: T1. Sally Costello, Jen Donovan 70, 3. Peggy Alexy 71, T4. Jeannie Chrabaszcz, Rosie Curran 72.

Thirsty Thursday Scramblers — 6/15

Results: 1. Rob Sampson/Clint Currier 30, 2. Jason Currier/Barry Bisner 33, 3. Jeff Bean/Bill Addamson 36.

Monday Night Ladies of the Evening — 6/12

Flight A: 1, C. Johnson, K. Meader; 2. C. DeLappa, T. Jeffords; 3. C. Goedert, K. Shevlin.

Flight B: 1. J. Donavan, C. Stevens; 2. M. Hoertkorn, L. Pollack; T3. J. Barton, C. Gray; T3. M. Chase, A. Clugstone; T3. R. Curran, B. Barlow.

SUNNYSIDE PAR 3

Starlighter's — 6/15

Low Gross: Penny Schiek (26). Low Net: Kate Hogan (18)

Closest to the Pin, No. 7: Penny Schiek (24-8).

Birdies: Kel McWilliams & Gloria O'Hara on No. 5, Wanda Smith on No. 1, Penny Schiek on Nos. 1 & 5.

Monday Night Scramble — 6/12

Low Gross: 1. J. & P. Kervin (27)

Low Net: 1. D. & T. Bishop (-5)

Closest-to-Pin, No. 1: H. Rounds (2-1).

Tin Cup League — 6/14

Low Gross: D. Stutes (26); Low Net: C. Culverhouse (-4).

Closest to the Pin, No. 5: K. Barton (2-8).

Weekly Standings:1. Spartans (41.5), 2. Ray’s Raiders (36.5), 3. New Way (35.5), 4. Carbonators (35).