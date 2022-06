Local golf results — June 10

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 6/3

Low gross: 1. Bobby Frank, Colin Rosslee, Larry Chapman, Walt Kosinski, -5. 2. Cowen Leininger, Dan Stewart, Ray Morris, Dan Roberts, -5.

Closest to the pin: No. 3, Dan Roberts (27-5). No. 9, Devin Chapman (14-9).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 6/10

Results: 1. Tom Greene, Larry Haskell, Mike O’Neil, Steve Thomson (59), 2. Phil Gallant, Ken Labelle Sr., Karl Lashway, Tom Reed (60), 3. Bob Donohue, Kim Gray, Charlie Redmond (61), 4. Jerry Newell, Dave Maynard, Frank Pelletier, Chuck Rogan (62), T5. John Blizzard, Steve Coulter, Butch Hurley, Ed Lombardi (65), T5. Charlie Brooks, Joe Garahan, Lou King, Dave Rosebrook (65), T5. Dean Boecher, Bud LaRose, George Morey, Marty Sherman (65), T5. Mark Bremser, Keith Knoop, Joe Mondella, Lew Quinn (65), T5. Dave Casey, Terry Rillahan, Jim Ross, Al Wilcox (65), T5. John Dennett, Frank Fernandez, Gary Monteith, Gene Perry (65), 11. John Carney, Randy Hadley, Hal Payne, Ed Powers (66), T12. Jerry Bennett, Frank Herlihy, Gary Schmidt, Russ Williams (67), T12. Ray Rabl, Randy Redwine, Jeff Sherlock, Carroll Theriault (67), T12. Dick England, John Gecewicz, Jim Shoemaker, Bruce Smith (67), 15. Jerry Artale, Phil Dickenson, Jim Werthmuller, Curt Williams (68), 16. Leroy Bessette, Don Brooks, Porkey Clements, Dave O’Brien (69), 17. Gary Hedrick, Mike Hicks, Richard Morehouse, Mark Ritter (70).

Longest putt: No. 1, Dave Casey (17-2 1/2), No. 2, Tom Greene (19-10), No. 7, Gary Hedrick (21-0), No. 9, Steve Coulter (22-7).

CRONIN'S RESORT

Wed. Night Cash Bash — 6/1

Low net: 1. Walt Kaskewsky, Greg Testaterno, Dave Hammond, Steve Schloss, 58. 2. Brutus Meehan, Barry, Mike D'Angelico, Rich Blum, 62. T3. Pat Converse, Steve Engle. Jeff Ordway, Gordie Smith, 63. T3. Lenny Norton, Buck Russell, Jay Maule. Jeff Christian, 63.

Closest to the pin: No. 10, Buck Russell (2-10).

Tuesday Night Ladies — 6/7

Low gross: 1. Terry Russo, 43.

Low net: 1. Tricia Crosse-Guy, 29.

Closest to the pin: No. 1, Micki Guy (3rd shot, 1 1/2 inches).

Birdies: Terry Russo No. 1; Terry Russo No. 2; Nancy Shaw No. 5.

KINGSWOOD GOLF CLUB

Old Timers — 6/2

Low gross: John Borlang, 78. Low net: Terry Bulman, 63.

Closest to the pin: No. 2, Jim Ploof (4-9).

Longest drive: No. 10, Denny Mullins (264 feet).

QUEENSBURY C.C.

Couples Shamble — 6/3

Low gross: 1. Robin & Ed Fitzpatrick, 34. 2. Barb Hopkins & Bob Barody, 38. 3. Terry & Tom Bell, 39.

Low net: 1. Steph & Joel Smith, 28. 2. Lisa & Michael Cruz, 29. 3. Kim & Steve Brayton, 30.

Mon. Ladies of the Evening — 6/6

A Flight Low gross: T1. Jeannie Chrabaszcz, Sue Shoemaker. T1. Colleen Johnson, Kelly Meader. T1. Sue Trumpick, Helen Waite. 2. Peggy Bress, Hannah Seelye. T3. Connie Goedert, Karen Shevlin. T3. Cindy DeLappa, Mary Sicard.

B Flight Low gross: 1. Lynn Bishop, Sally Costello. T2. Iris Brown, Judy Carr. T2. Jane Barton, Cathy Gray. 3. Mary Hoertkorn, Linda Pollack.

12 Angry Men — 6/9

Low gross: 1. Craig Ibbotson & Matt Vamvallis, 33. 2. Jason Currier & Robbie Sampson, 35.

Tue. Classic Golf League — 6/6

Low gross: 1. Larry Montigue, 36. 2. Chuck Connolly, 37. 3. Bob Sullivan, 37.

Low net: 1. Dean Boecher, 29. 2. Dennis Engroff, 30. 3. Tom King, 30. 4. Bob Raymond, 32. 5. Gary Schmitt, 32.

Wednesday Women's — 6/8

Triple Trouble, low gross: 1. Cheri Stevens, 68. 2. Iris Brown, 69. 3. Jane Barton, 72. 4. Denise Zayachek, 73. 5. Jen Donovan, 75.

SUNNYSIDE PAR 3

Mon. Night All-Star Scramble — 6/6

Low gross: 1. Tom Dougan, 26. 1. Rich Gordon, 26. 3. Doug Beaty, 27. 3. John Farell, 27.

Low net: 1. Rhonda James, 23. 1. Michelle Kill, 23. 1. Lela Atkinson, 23. 4. Tom Brewer, 26. 5. Donnie Howard, 26.

Closest to the pin: No. 1, Tom Dougan (2 feet).

Tin Cup — 6/8

Low gross: 1. M. Nolan, 24. Low net: 1. E. Brown, -6.

Closest to the pin: No. 9, J. Etu, 13-10.

Weekly Standings: 1. 420 Blazers (39.5), 2. Gnips (39), 3. Curmudgeons (37), 4. Sully's (35).

