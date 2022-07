Local golf results — July 29

AIRWAY MEADOWS

Couples Tournament — 7/23

Low gross: 1. Tyler & Marianne Hoosier, 69. 2. Deb & Rock Kirkpatrick, 73.

Low net: 1. Katie & Mike Usher, 62. 2. Randy & Carolyn Lee, 63.

Closest to the pin: No. 9, Tyler Hoosier, 43.

Most Accurate Drive: No. 5, Jenn Warner (3-11).

Fri. Night Scramble — 7/22

Low gross: 1. Cowen Leininger, Jayme Heber, Dan Roberts, John Degregory (-6). 2. Devin Chapman, Marty Holtby, Colin Rosslee (-5).

Closest to the pin: No. 3, Walt Kosinski (9-5). No. 9, Marty Holtby (28-11).

BAY MEADOWS

Thursday Co-ed Scramble — 7/14

Results: 1. Doreen Bain, Mark Ross Sr., Mark Laurin, Jim Loose -6, 2. Scott Cottrell, Richard Bender, Gary Bain, Bob Bogdan -4.

Closest to pin: No. 5, Jim Loose (2-2). No. 7 Bill Purick (6 feet).

Thursday Co-ed Scramble — 7/21

Results: 1. Jim Potter, Bill Janos, Mark Ross Sr. -7, 2. Mark Laurin, Blaine Beatie, Jim Loose -5.

Closest to pin: No. 5, Nancy Linehan (14-7), No. 7, Jim Loose (19-4).

Monday Co-ed Shamble — 7/25

Results: 1. Nancy Linehan, Dick Linehan, Bill Dresser, Mark Laurin 62, 2. Bob Beebe, Tom Ives, Bob Bogdan, Bill Purick 47.

Closest to pin: No. 5 Mark Laurin (12-7), No. 7: Dick Linehan (7 feet).

Mon. Night Co-ed League — 7/25

Results: 1. Diane Perkowski & Bill Purick 85, 2. Cathy DelSignore & Joe Pezzulo 87, 3. Maria Ruggi & Bob Beebe 91.

Closest to the pin, No. 7: Diane Perkowski (20-2).

Tuesday Morning Ladies

A Division: 1. Diane Perkowski 42, 2. Donna Cooley 44, 3. Shirley Long 45.

B Division: 1. Nancy Earl 51, 2. Sandy Coulter 54, 3. Jane Gehrig 56.

C Division: 1. Carol McCarthy 57, 2. Marlene Daley 58, 3. Sue Nassivera 59.

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 7/29

Results: 1. Jerry Bennett, Phil Gallant, Lou King, Paul McLean (58), T2. John Carney, Bob Donohue, Charlie Redmond, Tom Reed (61), T2. Bill Beneszewski, George Morey, Paul Robitaille, Lee Varney (61), T2. Leroy Bessette, Dick England (9 holes), Kim Gray, Dave McElrath, Dave Rosebrook (61), T5. Mark Bremser, Frank Pelletier, Terry Rillahan, Al Wilcox (62), T5. Porkey Clements, Bud LaRose, Gene Perry, Bill Serba (62), T5. Tom Greene, Larry Haskell, Dave Maynard, Jeff Sherlock (62), T8. Joe Garahan, Randy Hadley, Hal Payne, Pete Sherman (63), T8. Bill Bishop, John Dennett, Gary Hedrick, Bruce Smith (63), T10. John Gecewicz, Lew Quinn, Bob Raymond, Ron Rivard (64), T10. Tim Bechard, John Blizzard, Chuck Rogan, Jim Werthmuller (64), T10. Jerry Artale, Fred MacNaughton, Joe Mondella, Curt Williams (64), T13. Phil Dickenson, Bob Evans, Jim Shoemaker, Bill Yasment (65), T13. Mike Hicks, Ken Labelle Sr., Gary Monteith, Carroll Theriault (65), T13. Jon Baum, Butch Hurley, Jerry Newell, Steve Thomson (65), 16. Karl Lashway, Randy Redwine, Jim Ross, Russ Williams (66).

Closest to pin: No. 2, Russ Williams (5-2), No. 4, Jon Baum (3-3), No. 8, Frank Pelletier (2-5), No. 9, Bob Donohue (1-2).

CRONIN'S RESORT

Wed. Night Cash Bash — 7/20

Low net: T1. Don Converse, Dean Allmon, Denis Ford, Tim Carroll, 64. T1. Brutus Meehan, Tim Kellogg, James Cronin, Jeremy Cronin, 64. T3. Jeff Ordway, Gordy Smith, Tim Ovitt, Kevin King, 65. T3. Bruce McGinn, Dave McAvinney, Garrett Russell, 65. 5. Randy Warin, Tom Greenough, Don Cordell, Bill Richoutte, 66.

Closest to the pin: No. 6, Grace Cronin (4 inches).

Tuesday Night Ladies — 7/26

Low gross: 1. Terry Russo, 40.

Low net: 1. Denise Jorgensen, 31.

Birdies: Val Cronin No. 3; Tricia Croose-Guy No. 2; Kelly Meader No. 3; Terry Russo No. 3; Denise Jorgensen No. 7.

Monday Night Men's — 7/25

Low gross: 1. Paul Pickering, 38.

Low net: 1. James Cronin, 31.

KINGSWOOD GOLF CLUB

Old Timers — 7/30

Low gross: 1. Herb Lewis, 82.

Low net: 1. Mayor John Barton, 70.

Closest to the pin: No. 4, Craig Fawcett (16 inches).

Longest drive: No. 6, Jim Ploof, 257 feet.

QUEENSBURY C.C.

Couples, 5 of Clubs — 7/22

Women's low gross: 1. Andi Pederson, 44. 2. Sandi Winn, 44.

Women's low net: 1. Kim Brayton, 35. 2. Barb Hopkins, 38.

Men's low gross: 1. Steve Brayton, 36. 2. Mark McCollister, 42.

Men's low net: 1. Scott Fearis, 35. 2. Rick Fuller, 36.

Heather’s Hackers

1. Dennis Engroff, 2. Bill Wheeler.

Wednesday Women's — 7/27

Odd Holes — Low gross: 1. Cheri Stevens, 37. T2. Iris Brown, 43. T2. Trinket Mason, 43.

Low net: 1. Maureen McKinney, 33. T2. Lynn Bishop, 34. T2. Jill Nelson, 34. T2. Linda Pollack, 34. T2. Laurie Weeks, 34.

Mon. Ladies of the Evening — 7/25

A Flight Low gross: 1. Cindy DeLappa, Mary Sicard. 2. Sue Trumpick, Helen Waite. T3. Peggy Bress, Hannah Seelye. T3. Colleen Johnson, Kelly Meader.

B Flight Low gross: 1. Cathy Lynch, Sandy Winn. 2. Jane Barton, Cathy Gray. T3. Andi Snyder-Pederson, Laurie Weeks. T3. Mary Hoertkorn, Linda Pollock.

Tue. Classic Golf League — 7/26

Low gross: 1. Kevin Porpora, 38. 2. Stef Sias, 38. 3. Mike O'Neil, 39.

Low net: 1. Ray Bell, 28. 2. Don Bress, 29. 3. Bob George, 29. 4. Bill Beneszewski, 31. 5. Tom King, 32.

Queensbury President's Cup

Championship flight 1, match play: 1. Mike O'Neil. 2. Clint Currier.

Flight B, match play: 1. Dave Collins. 2. Scott Kingsley.

SUNNYSIDE PAR 3

Tin Cup — 7/27

Low gross: 1. P. Turley, 26.

Low net: 1. K. Mylott, -4.

Closest to the pin: No. 5, D. Stutes (21-7).

Weekly Standings: T1. Sully's (67), Gnips (67), Ray's Raiders (67), 4. Buzzards (66)

Starlighters — 7/28

Low Gross: Penny Schiek, 29

Low Net: Toni Tuttle, -8

Closest to the Pin: No. 5 - Penny Schiek (9-4).

Birdies - Gloria O'Hara (No. 1), Barb Smith (No. 1), Penny Schiek (No. 2), Kathy Vaughn (No. 2), Patti Monroe (No. 2), Kristin Gordon (No. 9).