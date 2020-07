Local golf results — July 26

Thurs. Co-ed Scramble — 7/23

Results: 1. Nancy Stannard, Mark Gulick, Bill Palmer, Ray Bryant (-7), 2. Jim Loose, Richard Bender, Dick Linehan (-4).

Closest to the pin: No. 5, Rick Strain (42 inches). No. 7, Tom Ives (3-1).

Mon. 11 am Shamble — 7/20

Results: 1. Diane Perkowski, Scott Cottrell, Ray Bryant (78), 2. Bill Dresser, Bob Bogdan, Jim Loose (68).

Closest to the pin: No. 5, Scott Cottrell (13-7). No. 7, Tom Ives (21-9).

Thurs. Co-ed Scramble — 7/16

Results: 1. Ray Fuller, Bob Beebe, Jack Moore (-5), 2. Delma Wood, Bob Bogdan, Bruce Dragon (-4).

Closest to the pin: No. 5, Bob Ricciardelli (24-7). No. 7, Paul Greene (6-3).

Mon. 11 am Shamble — 7/13