BAY MEADOWS

Tuesday Morning Ladies — 7/18

Flight A — 1. Diane Perkowski 42, 2. Brenda St.Louis 43, 3. Doreen Bain 44.

Flight B — T1. Martha Mann 49, Linda King 49, Bonnie Kopp 49, Clair Gordon 49.

Flight C — Patti Griffin 53, 2. Barb Mitchell 54, 3. Sandy Coulter 56.

Monday Night Coed League — 7/17

Results: 1. Diane Perkowski & Bob Beebe 85, 2. Nancy & Dick Linehan 87, 3. Doreen & Gary Bain 93.

Closest to the Pin, No. 7, Bill Purick (28-7).

Monday Co-Ed Shamble — 7/17

Results: 1. Bill Purick, Dick Linehan, Steve Maxim (41); 2. Mark Ross S., Bill Dresser, Bob Bogdan (39).

Closest to pin: No. 5, Bob Bogdan (34-8); No. 7, Dick Linehan (20-0).

Thurs. Co-Ed Scramble — 7/20

Results: 1. Nancy Linehan, Blaine Beattie, Don Swinton (-4); 2. Doreen Bain, Bill Dresser, Bob Beebe (-4).

Closest to pin: No. 5, Gary Bain (21-4); No. 7, Don Swinton (1-8).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 7/21

Results: 1. Rick Allen, Charlie Brooks, Randy Hadley, Al Wilcox (60); T2. Don Brooks, George Chickanis, Joe Garahan, Marty Sherman (62); T2. Jerry Artale, Jim Gedney, Fred MacNaughton, Skip Perkins (62); T2. Jerry Bennett, John Dennett, Bob Raymond, Jim Ross (62); T2. Bill Griffin, Bill Serba, Jeff Sherlock, Jim Shoemaker (62); T2. Doug Dickinson, Larry Haskell, Bud LaRose, George Morey (62); T7. Paul McLean, Randy Redwine, Steve Thomson, Russ Williams (63); T7. Jon Baum, Dave Maynard, Gene Perry, Tom Reed (63); T7. Len Ball, Karl Lashway, Chuck Rogan (63); T10. Phil Dickinson, Butch Hurley, Frank Pelletier, Devin Spencer (64); T10. Jay Gardner, Matt Lombardi, Ed Lombardi, Ray Rabl (64); 12. John Carney, Tim Murphy, Lee Varney, Jim Werthmuller (66); 13. Randy Phillips, Jim Polunci, Fran Papo, Pete Sherman (67); 14. Porkey Clements, Ken Ford, Pell Moore (68).

Longest putt: No. 4, Matt Lombardi (10-0); No. 5, Fred MacNaughton (21-0); No. 7, Jerry Artale (44-0); No. 8, Jim Shoemaker & Bill Griffin (12-2).

CRONIN’S GOLF RESORT

Wednesday Night Cash Bash – 7/12

Low net: 1. Dave Hammond, Jim Carrion, Kevin King, Tim Ovitt (63), 2T. Don Cordell, Bill Richette, John Swinton, Jerry Sheridan (65), 2T. Roger Durkin, Mike Gregory, Jeff Ordway, Kevin Neary (65), 4T. Terry Combs, Kevin Ordway, Russ Brady, Dave McAvinney (66), 4T. Jeff Matte, Terry Whitney, Rob Monroe, Nick Dunbar (66), 4T. Jim Butler, Greg Testaterno, Maxx Miner, Dennis Wiliams (66), 4T. Val Cronin, Marilyn Richards, Roger Durkin, Mike Gregory (66).

Closest to the Pin: No. 8, Dean Allmon, Don Converse (9-2, 2nd Shot).

Monday Night Men’s League — 7/17

Low Gross: Jeff Matte 37.

Low Net: Danny Handerhan 29.

Closest to the Pin, No. 6: Ryen Young (14-8)

Tuesday Night Ladies League — 7/18

Flight A — Low Gross: Lisa Bolton 39; Low Net: Bonni Roth 30.

Flight B — Low Gross: Peggy Bartkoski 45; Low Net: Nancy Walter 31.

Birdies — No. 3, Ryen Young; No. 5, Lisa Bolton; No. 7, Val Cronin .

QUEENSBURY CC

Monday Night Ladies of the Evening — 07/17

Flight A — T1. C. DeLappa, M. Sicard; T1. S. Trumpick, H. Waite; T1. C. Johnson, K. Meader; T1. J. Chrabaszcz, S. Shoemaker.

Flight B — 1. M. Hoertkorn, T. Jeffords; 2. J. Barton, C. Gray; 3. C. Stevens, R. Curran.

Heather’s Hackers — 7/17

Results: 1. Keith Conners 2. Bud Maddocks 3. Bob Evans.

Wed. Women’s League (9 Other Random Holes)

Low gross: 1. Robin Fitzpatrick 43, 2. Denise Zayachek 44, T3. Rosie Curran 46, T3. Caryn Fuller 46.

Low net: 1. Diane Agnew 36, T2. Bridget Barlow 37, T2. Michele Homicz 37, T4. Nancy Porpora 38, T4. Diana Tallon 38.

Thirsty Thursday Scramblers — 7/20

1. Matt Vamvalis Clint Currier 30; 2. Rob Sampson Craig Ibbotson 34; 3. Scott Kingsley John Williams 35.

Tuesday Classic Golf League — 7/18

Low Gross: 1. Shawn Barlow 33, 2. Greg Stoya 37, 3. Clint Currier 37.

Low Net: 1. David Manny 28, 2. Charles Agnew 28, 3. Dean Boucher 30, 4. Dan Symer 30, 5. Paul Kearns 31.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 7/17

Low Gross: B. Blake & E. O’Leary (25)

Low Net: S. & C. Engelhard (-3)

Closest-to-Pin: S. Demers (14-11)

Tin Cup League — 7/19

Low Gross: D. Stutes, D. Wadsworth, & P. Turley (27)

Low Net: B. Cronin (-5)

Closest to the Pin: No. 7: J. Korniak (1’-3”)

Weekly Standings: GNIPS (60.5), Ray’s Raiders (59), Carbonators (58.5), Spartans (56).

Starlighters — 7/20

Low Gross: Penny Schiek (31). Low Net: Marcy Ballard & Liz Carroll (-6).

Birdies: Kilee Westad on No. 3.

Closest to the Pin, No. 2 — Shirley Demers (14-5).