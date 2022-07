Local golf results — July 15

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 7/8

Low gross: 1. Dan Stewart, Lance Chapman, Rich Sweeney, -3. 2. Hank Wysocki, John D, Larry Chapman, -2. 3. Peter Barton, Marty Holtby, Mike Winters, -2.

Closest to the pin: No. 3, Dan Roberts, 4' 10". No. 9, Rich Sweeney, 13' 2".

BAY MEADOWS

Mon. Co-ed Shamble — 7/11

Low gross: 1. Mark Ross Sr, Dick Linehan, Bill Purick, Tom Ives - 68, 2. Doreen Bain, Bob Bogdan, Blaine Beattie - 67

Closest to the pin: No. 7, Bob Beebe, 17'.

Thurs. Co-ed Scramble — 7/7

Low gross: 1. Doreen Bain, Blaine Beattie, Bob Bogdan, Bob Beebe - 5, 2. Richard Bender, Steve Miller, Mark Ross Sr, Gene Casella - 5

Closest to the pin: No. 5, Bob Beebe, 22'. No. 7, Blaine Beattie, 11'3".

Monday Night Coed League — 7/11

1. Cathy DelSignore & Joe Pezzulo - 85, 2. Maria Ruggi & Bob Beebe - 86, 3. Lucy Abrahams & Dick Linehan - 91

Tuesday Morning Ladies — 7/12

A Division: 1. Diane Perkowski 42, 2. Shirley Long 44, 3. Peg Tulley 45

B Division: 1. Joyce Paul 51, 2. Sandy Coulter 54, 3. Sandy LaPierre 55

C Division: 1. Barb Mitchell 53, T2. Pat DeMatteo, Sue Nassivera 55, 4. Joan Ryan 56

Old Timers — 7/14

Low gross: 1. Tim Donnelly, 39. T2. John Barton, 40. T2. Denny Mullins, 40.

Low net: 1. Mike Dorsey, 28. 2. Ed Charpentier, 30. T3. Rick Reynolds, 31. T3. Rick DeMeres, 31. T3. Denny Mullins, 31.

Closest to the pin: No. 5, Jeff Brayman, 2' 7".

Longest drive: No. 9, Matt French, 280 Yards.

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Senior Scramble — 7/15

1. John Blizzard, Charlie Brooks, Chuck Rogan, Jeff Sherlock - 60

T2. Steve Coulter, Bob Evans, Randy Hadley, Dave McElrath - 61

T2. Mark Ritter, John Waldmann, Jesse Waldmann, John Waldmann Jr - 61

T4. John Carney, Butch Hurley, Dave Rosebrook, Jim Shoemaker - 62

T4. Joe Garahan, Kim Gray, Larry Haskell, Terry Rillahan - 62

T4. Dean Boecher, Tom Reed, Jack Reeves, Bill Serba - 62

T4. Ray Rabl, Sinni Rossi, Gary Schmitt, Jim Werthmuller - 62

T8. Phil Dickenson, George Morey, Hal Payne, Frank Pelletier - 64

T8. Leroy Bessette, John Dennett, Lou King, Pete Sherman - 64

T8. Phil Gallant, John Gecewicz, Fred MacNaughton, Bob Raymond - 64

T8. Jerry Bennett, George Chickanis, Gary Hedrick, Lee Varney - 64

T8. Mike Hicks, Dave Maynard, Al Wilcox, Russ Williams - 64

T13. Dick England, Ken Labelle Sr., Gene Perry, Marty Sherman - 65

T13. Mark Bremser, Don Brooks, Dave O’Brien, Paul McLean - 65

T13. Tim Bechard, Randy Redwine, Paul Robitaille, Carroll Theriault - 65

16. Jon Baum, Porkey Clements, Bud LaRose, Bruce Smith - 67

17. Bill Bishop, Bob Donohue, Karl Lashway, Charlie Redmond - 68

18. Jerry Artale, Jerry Newell, Ron Rivard, Bill Yasment - 70

Closest to the pin: #2 Bob Evans 4 feet 5 inches, #4 Jesse Waldmann 1 foot 10 inches, #7 Phil Gallant 1 foot 7 inches, #9 Dave Maynard 1 foot 10.5 inches

CRONIN'S RESORT

Monday Night Men's — 7/11

Low gross: 1. Tinker Young, 40.

Low net: 1. Roger Durkin, 32.

Closest to the pin: No. 6, Steve Engle, 6 feet 9 inches.

Tuesday Night Ladies — 7/12

Low gross: T1. Lynne West, 41. T1. Lisa Bolton, 41.

Low net: 1. Judy Slutsky, 28.

QUEENSBURY COUNTRY CLUB

Tuesday Classic Golf League — 7/12

Low gross: 1. Stef Sias, 35. 2. Bob Sullivan, 36. 3. Mike Graves, 37.

Low net: 1. Bruce Homicz, 28. 2. Dave Collins, 29. 3. Jim McCormick, 29. 4. Dean Boecher, 30. 5. Paul Kearns, 30.

Monday Ladies of the Evening — 7/11

A Flight Low gross: 1. Colleen Johnson, Kelly Meader. 2. Sue Trumpick, Helen Waite. 3. Peggy Bress, Hannah Seelye.

B Flight Low gross: T1. Andi Snyder-Pederson, Laurie Weeks. T1. Mary Hoertkorn, Linda Pollock. 2. Cathy Gray, Michele Homicz. 3. Iris Brown, Cathryn Olson.

Member-Guest — 7/9

A Flight Low Gross: 1. Reeves & Greene 69, 2. Nicholson & McVey 71, 3. Vamvalis & Decker 72

A Flight Low Net: 1. S. Fearis & Hay 62, 2. O'Neil & Greene 62, 3. Winneck & Ricci 65

B Flight Low Gross: 1. Camp & Wigand 75, 2. Sawyer & Madison 76, 3. M. Fearis & Hay 79

B Flight Low Net: 1. Williams & Duff 63, 2. Wood & Bates 66, 3. Homicz & Byrnes 70

Women Low Gross: 1. Synder-Pedersen & Kippen 79

Women Low Net: 1. Shoemaker & Engelhard 65

Wednesday Women's — 7/13

Secret Partners — Low gross: 1. N Brandi/D Zayachek, 178. 2. P Bress/T Mason, 181.

Low net: 1. J Barton/L Weeks, 137. 2. S Costello/L Pollack, 138.

Heather’s Hackers

7/4 — 1. Bill Thyne 2. Al Johnson

7/11 — 1. Pete Rowland. 2. Dennis Engroff

12 Angry Men — 7/14

Low gross: 1. Matt Vamvallis & Scott Fearris, 33. 2. Barry Bisner & Craig Ibbotson, 37.

SUNNYSIDE PAR 3

Tin Cup — 7/13

Low gross: 1. J. Korniak, 24.

Low net: 1. K. Carbon, -6.

Closest to the pin: No. 3, F. Riccio, 10-10.

Weekly Standings: 1. Sully's (65), 2. Gnips (57.5), 3. Ray's Raiders (56.5), 4. Fred's (56)

Starlighters — 7/14

Low gross: Patti Monroe and Penny Schiek, 30

Low net: Theresa Foster, -5

Closest to the pin: #2 - Patti Monroe 9' 3"

Birdies: Susie Coughlan #1, Gloria O'Hara #3