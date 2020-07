Local golf results — July 10

BAY MEADOWS

Mon. Night Ladies — 7/6

Tue. Morning Ladies — 7/7

Wed. Morning Ladies — 7/8

Poker Hand — 4 of a Kind: A. Lin Hare, B. Eileen Healy, C. Clara Peartree. Full House: A. Regina Sadler, B. Diana Ross, C. Martha Mann. 3 of a Kind: A (tied). Sue Harrington and Fran DelSignore, B (tied). Linda Harrington and Joy Griffin, C. Peggie Currie. 2 Pair: B. Lorraine Davis, C. Ellen Kuhl. High Count: B. Bonnie Kopp, C. Joan Lavigne. Birdie: No. 7, Joy Griffin.