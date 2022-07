Local golf results — July 1

BAY MEADOWS

Mon. Co-Ed Shamble — 6/20

Low gross: 1. Jim Hooper, Mark Laurin, Bob Beebe, Bill Dresser (7), 2. Rick Clothier, Bill Purick, Dick Linehan, Blaine Beattie, Nancy Linehan, Mark Ross Sr., Tom Ives, Scott Cottrell (4).

Closest to the pin: No. 5, Bill Dresser, 10'2". No. 7, Blaine Beattie, 6'8".

Thursday Co-Ed Scramble — 6/23

Low gross: 1. Jim Loose, Bill Janos, Bob Bogdan, Bill Dresser (8), 2. Nancy Linehan, Dick Linehan, Jim Marlow, Tom Ives (3).

Closest to the pin: No. 5, Dick Linehan (13-7), Bill Dresser (7 feet).

Monday Co-Ed Shamble — 6/27

Low gross: 1. Bill Purick, Mark Laurin, Chris Battles (49), 2. Tom Ives, Scott Cottrell, Mark Ross Sr. (45).

Closest to the pin: No. 5, Bob Beebe (7-10). No. 5, Bob Beebe/Tom Ives (19-7).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 7/1

Results: 1. John Carney, Joe Garahan, Gene Perry (59), 2. Tom Reed, Chuck Rogan, Dave Rosebrook, Jim Ross (60), 3. Jerry Artale, Jon Baum, Mike Hicks, Chuck Rice (61), T4. John Gecewicz, Randy Hadley, George Morey, Marty Sherman (62), T4. Jerry Bennett, Dick England, Frank Pelletier, Pete Sparagna (62), T4. Larry Haskell, Ed Lombardi, Gary Monteith, Al Wilcox (62), T7. Bob Donohue, Bob Raymond, Charlie Redmond, Pete Sherman (63), T7. John Dennett, Jeff Sherlock, Jim Werthmuller, Bill Yasment (63), T9. George Chickanis, Randy Redwine, Carroll Theriault, Steve Thomson (64), T9. Don Brooks, Paul McClean, Terry Rillahan, Russ Williams (64), T9. Tim Bechard, Karl Lashway, Mark Ritter, Paul Robitaille (64), T9. Tom Greene, Jack Labombard, Bud LaRose, Dave McElrath (64), T9. Dave Maynard, Ray Rabl, Ron Rivard, Bill Serba (64),14. Porkey Clements, Phil Dickenson, Ken Labelle Sr., Jim Shoemaker (65),15. Gary Hedrick, Fred MacNaughton, Jerry Newell, Bruce Smith (66),16. Leroy Bessette, Steve Coulter, Chris Meacham, Steve Meacham (72).

Closest to pin: No. 2, Gary Monteith (6-7), No. 4, Al Wilcox (0-6), No. 7, Charlie Redmond (1-1), No. 8, George Chickanis (6-5).

CRONIN'S RESORT

Tuesday Night Ladies — 6/28

Low gross: 1. Terry Russo, 39. Low net: 1. Kathleen Rivers, 29.

Birdies: Terry Russo No. 3.

KINGSBURY NATIONAL

NYSSPE Scholarship Results — 6/24

Tournament results: 1. Bob Kelly Jr., Bob Kelly III, Bob Grogan, Mark Ritter (59). 2. Steve Moore, James Lamarco, Eric VanAlstyne (67). 3. Richard Garrabant, Mark Hixson, Ray Darling Jr., John Waldmann (68).

Skins (7,9,10,16,17,18) — Bob Kelly Jr., Bob Kelly III, Bob Grogan Mark Ritter.

Skins (1,15) — Jay Battle, Art Depoian, Ryan Greco, Andrew Groskopf

Long Drive, Hole 6 — Bob Kelly Jr.

Long Drive, Hole 10 — Bob Kelly III

KINGSWOOD

Old Timers — 6/30

Low gross: 1. Bruce Parent, 79. Low net: 1. Mike Dorsey, 62.

Closest to the pin: No. 4, Jim Ploof (1-11),

Longest drive: No. 5, Rick DeMeres, 234 feet.

QUEENSBURY C.C.

Couples (Me Too!) — 6/24

Low gross: 1. Robin & Ed Fitzpatrick, 83. 2. Gina & Sandy Family, 90. 3. Barb Hopkins & Bob Barody, 92.

Low net: 1. Caryn Fuller & Noreen, 64. 2. Nancy & Bill Kaechele, 64. 3. Lisa & Michael Cruz, 70.

Wednesday Women's — 6/29

Back 9 — Low gross: 1. Cathy Lynch, 42. T2. Rosie Curran, 43. T2. Trinket Mason, 43.

Low net: T1. Peggy Bress, 32. T1. Cathryn Olsen, 32. T1. Laurie Weeks, 32. T4. Diane Agnew, 33. T4. Robin Fitzpatrick, 33. T4. Nancy Kaechele, 33. T4. Diana Tallon, 33.

Twelve Angry Men — 6/30

Low gross: 1. Bruc3 Homicz & Craig Ibbotson, 36. 2. Scott Fearris & Jason Currier, 36.

Tuesday Classic — 6/28

Low gross: 1. Clint Currier, 34. 2. Chuck Connolly, 38. 3. Stef Sias, 38.

Low net: 1. Bob Oustecky, 28. 2. Fred Alexy, 31. 3. Bob Raymond, 31. 4. Dennis Engroff, 31. 5. Dan Reynolds, 31.

SUNNYSIDE PAR 3

Starlighter's — 6/30

Low Gross — Penny Schiek (29)

Low Net — Kathy Vaughn and Jackie Brown (-6)

Closest to the Pin (No. 9) — Penny Schiek (8')

Birdies — Susie Coughlan and Cindy Birch (No. 1); Jackie Brown (No. 5); Penny Schiek (No. 7).

Flight A Memorial Tournament Results — Penny Schiek, low gross (29); Ann Hague, low net (-2)

Flight B Memorial Tournament Results — Kathy Vaughn, low gross (37); Jackie Brown, low net (-6).

Tin Cup — 6/29

Low gross: T1. B. Kervin, 25. T1. J. Korniak, 25.

Low net: 1. T. Catone, -5.

Closest to the pin: No. 7, J. Etu, 2-2.

Weekly Standings: 1. Gnips (53), 2. Sully's (50.5), 3. Curmudgeons (50), 4. 420 Blazers (49.5).

