BAY MEADOWS

Monday Night Co-Ed — 7/29

Results: 1.Doreen & Gary Bain 86; 2. Nancy & Dick Linehan 90; 3. Barb Mitchell & Dan Many 95.

Closest to pin: No. 7, Gary Bain (10-11).

Tuesday Morning Ladies — 8/1

Flight A — 1. Nancy Linehan 40; 2. Brenda St.Louis 43; T3. Eileen Healy 44; T3. Doreen Bain 44.

Flight B — 1. Bonnie Kopp 49; 2. Pam Armstrong 50; 3. Peg Tulley 53.

Flight C — 1. Barb Mitchell 50; 2. Jane Gehrig 57; 3. Sandy LaPierre 58.

Wed. Morning Ladies — 8/2

Flight A, low net — Regina Sadler 34, Bonnie Kopp 35, Peg Tulley 38, Eileen Healy 41, Lin Hare 41.

Flight B, low net — Jeanetter Hamell 31, Martha Mann 35, Linda Niedermeyer 38, Marge French 41.

Flight C, low net — Joan Lavigne 36, Deb Romanazzi 37, Kathy Thompson 38, Andrea DelSignore 39, Ellen Kuhl 39.

Mon. Co-Ed Shamble

Results: 1. Bob Beebe, Bill Janos, Steve Maxim, Bob Bogdan (60); 2. Tom Ives, Bill Dresser, Mark Ross Sr., Mark Laurin (55).

Closest to pin: No. 5, Mark Laurin (35-5), No. 7, Steve Maxim (14-8).

Thurs. Co-Ed Scramble

Results: 1. Ray Fuller, Steve Maxim, Mark Laurin, Mark Ross Sr. (-6); 2. Tom Ives, Ron Ives, Dick Linehan, Gary Bain (-5).

Closest to pin: No. 7, Bill Purick (5-6).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 8/4

Results: 1. Tim Bechard, George Morey, Ed Lombardi, Matt Lombardi (60, won by card match). 2. Dave Emery, Tom Greene, Larry Haskell, Al Wilcox (60), T3. Phil Dickinson, Vaughn Fowler, Karl Lashway, Fred MacNaughton (62), T3. Jerry Bennett, Dave Maynard, Tim Murphy, Frank Pelletier (62), T5. Jay Gardner, Skip Perkins, Jim Polunci, Jim Shoemaker (64), T5. Joe Bak, Jon Baum, John Gecewicz, Bill Griffin (64), T7. John Blizzard, Dean Boecher, Lou King, Jim Ross (65), T7. Al Charpentier, Steve Coulter, Ray Rabl, Charlie Redmond (65), T7. Rick Allen, Doug Dickinson, Randy Hadley, Butch Hurley (65), T10. Doug Fochi, Phil Gallant, Dave Rosebrook, Peter Sparagna (66), T10. Joe Garahan, Gene Perry, Steve Showers, Jim Werthmuller (66), T10. Porkey Clements, Jim Gedney, Gary Monteith, Ron Rivard (66), 13. Fran Papo, Andrew Payne, Hal Payne, Chuck Rogan (68), 14. John Dennett, Dave McElrath, Tom Reed, Bruce Smith (69).

Longest putt: No. 1, Tim Murphy (29-2).

CRONIN'S RESORT

Wed. Night Cash Bash — 7/26

Low net: 1. Seth Martindale, Nick Dunbar, Maxx Minor, Dennis Furgison 62; 2. Denis Ford, Pete Burns, Shelby Brainard, Kim Trapasso 63; 3. Bruce Wells, Colby King, Doug Olden, Terry Combs 66.

Closest to the Pin: No. 1, Bill Trudsoe (1-10, 2nd shot).

Monday Night Men’s League — 8/1

Low Gross: Steve Engle 39; Low Net: Terry Whitney 30.

Closest to the Pin: No. 6, Terry Whitney (10-7).

Tuesday Night Ladies League — 8/2

Flight A — Low Gross: Kelly Meader 42; Low Net: Diana Ross 31.

Flight B — Low Gross: Peggy Bartkoski 46; Low Net: Vicki DelSignore 29.

Birdies: No. 2, Sue Huck; No. 3, Lisa Bolton, Sue Huck, Colleen Johnson; No. 5, Kathleen Cirelli, Kelly Meader, Ashley Sturdevant; No. 7, Kelly Meader

QUEENSBURY CC

Heather’s Hackers

1. Dennis Engroff. 2. Bill Wheeler. 3. Bud Maddocks. 4. Al Johnson.

Ladies Member-Member — 7/30

Flight A — Low gross: 1. Helen Waite/Hannah Seelye; 2. Diane Perkowski/Marlene Daley.

Flight B — Low gross: 1. Caryn Fuller/Robin Fitzpatrick; 2. Ann Clugstone/Sue Shoemaker (card match); Low net: 1. Connie Goedert/Karen Shevlin; 2. Peggy Alexy/Jane Barton.

Flight C — Low gross: Denise Zayachek/Bridgit Barlow; Low net: Diane Agnew/Diana Tallon.

Monday Night Ladies of the Evening — 7/31

Flight A — 1. C. Johnson, K. Meader; T2. S. Trumpick, H. Waite; T2. P. Alexy, B. Currier; 4. J. Chrabaszcz, S. Shoemaker.

Flight B — 1. M. Chase, A. Clugstone; 2. J. Donovan, C. Stevens; 3. J. Barton, C. Gray.

Wed. Women's League — 8/2

No Putts: 1. Nancy Brandi 46; T2. Jeannie Chrabaszcz 54; T2. Cheri Stevens 54; T4. Rosie Curran 55; T4. Cathy Lynch 55; 6. Caryn Fuller 58.

Tuesday Classic Golf League — 8/1

Low gross: 1. Chuck Connolly 35; 2. Rick Clothier 36; 3. Dave Burt 36.

Low net: 1. Ray Bell 28; 2. Darwin Delappa 29; 3. Mike Williams 31; 4. John Goralski 31; 5. Bill Adamson 31.

Thirsty Thursday Scramblers — 8/3

1. Matt Vamvalis Chris Nelson 33; 2. Scott Fearis Clint Currier 34; 3. Jeff Bean Steve Brayton 34.

Couples League (Me Too) — 8/4

Low gross: Christen and Kevin Porpora 78; Caryn and Greg Fuller 78 (Card Match); Lisa and Michael Cruz 79.

Low net: Andi Snyder-Peterson and Mark McCollister 59; Gina and Sandy Family 63; Peggy and Fred Alexy 65

SUNNYSIDE PAR 3

Starlighters — 8/3

Low Gross: Karen Shevlin (32); Low Net: Mary Harrison (-7).

Closest to the Pin: No. 5, Sue Vincent (16-10).

Birdies: Cindy Burch (No. 1), Kathy Vaughn (No. 2).

Monday Night Scramble — 7/31

Low Gross: M. & S. Nolan (25); Low Net: A. & M. Mondella (-6).

Closest to the Pin: No. 5, E. O’Leary (2-8).

Tin Cup League — 8/2

Low Gross: T. Henderson (23); Low Net: S. Bethel (-4).

Closest to the Pin: No. 3, P. Turley (13-0).

Weekly Standings: T1. GNIPS (67.5), T1. Ray’s Raiders (67.5), T1. Spartans (67.5), 4. Carbonators (64).