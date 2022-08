Local golf results — Aug. 5

ADIRONDACK GOLF TOUR

Glens Falls C.C. — 8/1

Three Hole Division: Joey Brewer 18, Ashton Flanigan 20, Bryce Truitt 22.

Six Hole, 2 Person Scramble: Samuel Albers & Carson Lundy 29, Danny Harms & Jackie Harms 33, Jared Nelson & Breckin Skladzinski 35.

Nine Hole 2 Person Scramble: Natalie Zachar & Luke Zachar 37, Andrew Schwenker & Casey Hart 42, Jake Korol & RJ Grubbs 42.

Nine Hole Individual Stroke Play: Ben Amato 40, Aiden Gibilaro 43, John Tallon 44.

Eighteen Hole Individual Stroke Play: Tanner Fearman 80 (won in playoff), Zachary Bruno 80, Caleb Blackburn 81.

Queensbury C.C.

Three Hole Division: 1. Tyler Hart 16, 2. Joey Brewer 17, 3. Marisa Romano 18, Silas Rose 18.

Six Holes, 2 person scramble: Jackie Harms/Lia Coe 26, Kellen Coe/Danny Harms 27, Tyler Williams/Zack Fifield 28.

Nine Holes, 2 Person Scramble: Andrew Schwenker/Grayson Tezanos 39, Liam Duffy/Keegan Nastke 41, Jake Karol/Samuel Albers 42.

Nine Holes Individual Stroke Play: Gannon MacDougall 39, Vinny Romano. 39, Morgan Oliver 41.

Eighteen Holes, Individual Stroke Play: Mason MacDougall 86, Jack Oliver 86, Luke MacDougall 92, Andrew Crandall 103.

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 8/5

Results: 1. John Blizzard, John Carney, Karl Lashway, Dave Rosebrook (58), T2. Jerry Artale, Joe Garahan, Ron Rivard, Chuck Rogan (61), T2. George Chickanis, Bob Evans, Randy Redwine, Lee Varney (61), T2. Charlie Brooks, Bill Serba, Jeff Sherlock, Jim Werthmuller (61), T2. Bill Bishop, Mark Bremser, Ken Labelle Sr., Dave O’Brien (61), T6. Steve Coulter, Tom Greene, Jerry Newell, Paul Robitaille (62), T6. Porkey Clements, Randy Hadley, Paul McLean, Steve Thomson (62), T6. Phil Gallant, Kevin Johnson, Dave Maynard, Tom Reed (62), T9. Dennis Engroff, Lou King, Fred MacNaughton -W, Bill Yasment (63), T9. Kim Gray, Ray Rabl, Chuck Rice, Terry Rillahan (63), 11. John Dennett, Larry Haskell, Bob Raymond (64), 12. Gary Hedrick, Bud LaRose, George Morey, Bruce Smith (65), 13. Jerry Bennett, Phil Dickenson, Marty Sherman, Al Wilcox (66).

Longest putt: No. 1, John Blizzard (30-2), No. 4, Bud LaRose (14-3), No. 5, Randy Hadley (29-6), No. 8, Steve Coulter (31-0).

CRONIN'S RESORT

Wednesday Night Cash Bash — 7/28

Low gross: 1. Bruce McGinn, Ted Eichler, Tinker Young, Bobby Young, 64. 2. Dennis Williams, Chad Catone, Tim Carroll, Tim Leahey, 65. T3. Jim Brockley, Mike Resnick, Don Cordell, Bill Rouchette, 66. T3. Don Converse, Dean Allmon, Max Miner, Dannie Wilson, 66.

Closest to the pin: No. 1, Jeff Huneau, 2nd shot - 1 foot 8 inches.

Tuesday Night Ladies — 8/2

Low gross: T1. Terry Russo, 42. T1. Kelly Meader, 42. T1. Colleen Johnson, 42. T1. Sue Halliday, 42.

Low net: 1. Martha Monahan, 30.

Birdies: Kacey Mann No. 1; Mary Crawford No. 1; Lisa Bolton No. 3; Colleen Johnson No. 3.

Monday Night Men's — 8/1

Low gross: 1. Steve Engle, 39.

Low net: 1. Anthony Cirelli, 29.

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 7/29

Low gross: 1. Don Seymour, Dave Castle, Rich Sweeney, Jayme Heber (-6), 2. Steve Lovejoy, Mike Gulli, Lance Chapman, Devin Chapman (-6), 3. Matt Seymour, Marty Holtby, Peter Barton, Peter Tonjes (-5).

Closest to the pin: No. 3, Marty Holtby (1-2). No. 9, Devin Chapman (9 inches).

KINGSWOOD

Old Timers — 8/4

Senior Tees, low gross: T1. John Murray, 73. T1. John Barton, 73.

Senior Tees, low net: 1. John Murray, 56. T2. John Barton, 61. T2. Jim Ploof.

Closest to the pin: No. 16, Robert Cronin, 2 inches.

Longest drive: No. 7, John Borlang, 245 feet.

QUEENSBURY C.C.

Ladies Member-Member — 7/31

A flight, low gross: 1. Peggy Bress/Mary Sicard, 2. Helen Waite/Hannah Seelye.

A flight, low net: 1. Beth Currier/Sandi Winn, 2. Courtney Gagnon/Cathy Lynch.

B flight, low gross: 1. Cathy Gray/Colleen Johnson, 2. Mary Hoertkorn/Sue Trumpick.

B flight, low net: 1. Clugstone/Sue Shoemaker, 2. Laurie Weeks/Andi Pederson.

C flight, low gross: 1. Lynn Bishop/Sally Costello, 2. Nancy Imrie/Maureen McKinney.

C flight, low net: 1. Michelle Homicz/Linda Pollack, 2. Caryn Fuller/Robin Fitzpatrick.

Monday Ladies of the Evening — 8/1

Class A low gross: 1. Jen Donovan, Cheri Stevens. 2. Cindy DeLappa, Mary Sicard. 3. Colleen Johnson, Kelly Meader.

Class B low gross: 1. Cathy Lynch, Sandy Winn. 2. Jane Barton, Cathy Gray. 3. Andi Snyder-Pederson, Laurie Weeks.

Heather’s Hackers — 8/1

1. Bob Evans 2. Bud Maddocks

Tuesday Classic Golf League — 8/2

Low gross: 1. Stef Sias, 37. 2. Jeff Bean, 37. 3. Dave Burt, 39.

Low net: 1. Jack Reeves, 27. 2. Sinni Rossi, 28. 3. Bill Kachele, 29. 4. Jim Griffin, 30. 5. Dennis Engroff, 30.

Couples —8/5

Scramble ball toss, low gross: 1. Patti & Jim Griffin, 31. 2. Robin & Ed Fitzpatrick, 34. 3. Kim & Steve Brayton, 34.

Scramble ball toss, low net: 1. Lisa & Michael Cruz, 19. 2. Caryn & Greg Fuller, 22. 3. Barb Hopkins & Bob Barody, 24.

Couples — 7/29

Tee to Green, women's low gross: 1. Jeanne Fraola, 26. 2. Andi Snyder-Pedersen, 27.

Tee to Green, women's low net: 1. Noreen Zimmerman, 18. 2. Mary Hoertkorn, 19.

Tee to Green, men's low net: 1. Joel Smith, 19. 2. Ed Fitzpatrick, 19.

12 Angry Men 8/4

Low gross: 1. Robbie Sampson & Craig Ibbotson, 35. 2. Bill Adamson & Bruce Homicz, 35.

Wednesday Women's League

Even holes, low gross: 1. Cathy Lynch 41, 2T. Nancy Brandi 44, 2T. Cathy Gray 44.

Even holes, low net: T1. Caryn Fuller 31, T1. Jill Nelson 31, T1. Cathryn Olsen 31, T4. Kathy Cerrone 34, T4. Nancy Earl 34.

SKENE VALLEY GOLF COURSE

Cardinal Classic

Results: 1. Team Stark, 2. Team Stewart's, 3. Team Nassivera, 4. Team Andrews.

Longest drives: Jasen Norton (men), Brittany Hoag (women), Shaun Barlow (senior).

Closest to pin: Lexi Nassivera (women's Nos. 9 and 17), Justin Nassivera (men's No. 9), Mike Habran (men's No. 17).

SUNNYSIDE PAR 3

Mon. Night All-Star Scramble — 8/1

Low Net:⁠ 1. Lela Atkinson/Michelle Kill (22), 2. Penny Schiek/Rich Gordon (24)

Low Gross: 1. Frank Crowley/Dave Trudel (26), 2. Christine & Steve Engelhard (27).

Closest to the Pin: No. 3, Tom Dougan (10-7).

Tin Cup — 8/3

Low gross: 1. B. McGuire, 26.

Low net: 1. S. Bethel, -6.

Closest to the pin: No. 1, J. Etu (0-0).

Weekly Standings: 1. Buzzards (74), 2. Fred's (71), 3. Gnips (70.5).