Local golf results — Aug. 26

AIRWAY MEADOWS

Fri. Night Scramble — 8/19

Low gross: 1. Bobby Frank, Mike Collins, Lance Chapman, Denny Bouck (-6). 2. Dan Stewart, Steven Scheidt, Larry Chapman, Rich Sweeney (-5).

Closest to the pin: No. 3, Bobby Frank (7-6). No. 9, Steven Scheidt (20-1).

BAY MEADOWS

Tue. Morning Ladies – 8/16

A Division — Low gross: 1. Jen Donovan 43, T2. Nancy Linehan 44, T2. Diane Murray 44. Low net: 1. Diane Murray 35, T2. Nancy Linehan 36, T2. Eileen Healy 36, T2. Jen Donovan 36. Closest to the line: No. 6, Bonnie Kopp (3-7). Closest to the pin: No. 7, Nancy Linehan (14-4). Longest Drive: No. 9, Doreen Bain.

B Division — Low gross: T1. Sandy Byers 49, T1. Linda Niedermeyer 49, 3. Sandy Coulter 52. Low Net: 1. Linda Niedermeyer 35, T2. Sandy Byers 37, T2. Sandy Coulter 37. Closest to the pin: No. 7, Sandy Byers (22-8).

C Division — Low Gross: 1. Marlene Daley 51, 2. Sue Nassivera 55, 3. Lucy Abrahams 57. Low net: 1. Marlene Daley 32, 2. Sue Nassivera 37, 3. Lucy Abrahams 38. Closest to the line: No. 6, Lucy Abrahams (4-3). Longest Drive: No. 9, Joan Ryan.

Tuesday Morning Ladies — 8/23

Lagging: 1. Diane Murray 23, 2. Sandy Byers 22, T3. Peggy Blake-Kindron 20, T3. Marge French 20.

Mon. Night Coed League — 8/22

Results: 1. Nancy & Dick Linehan 81, 2. Cathy DelSignore & Joe Pezzulo 84, T3. Diane Perkowski & Bill Purick 86, T3. Keri & Chad St. John 86.

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 8/26

Results: 1. Bob Evans, Kim Gray, Terry Rillahan, Paul Robitaille (30, won via card match), 2. Mike Hicks, George Morey, Tim Moriarty, Bruce Smith (30), T3. Butch Hurley, Chuck Rogan, Tom Reed (31), T3. Dave McElrath, Paul McLean, Hal Payne, Curt Williams (31), T3. Dean Boecher, John Dennett, Larry Haskell, Jack Usher (31), T3. Tom Greene, Frank Pelletier, Gene Perry (31), T7. Joe Garahan, Bill Serba, Jim Whalen, Russ Williams (32), T7. Jerry Artale, Fred MacNaughton, Bill Yasment (32), T9. Bob Donohue, Charlie Redmond, Pete Sherman (33), T9. Bob Cox, Karl Lashway, Bob Raymond, Dave Rosebrook (33), T9. Mark Bremser, John Carney, Randy Hadley, Ed Powers (33), T9. John Gecewicz, Jim Ross, Lee Varney (33), T13. Don Brooks, Tony Cafaro, Ray Rabl, Steve Thomson (34), T13. Dave Maynard, Ron Rivard, Jim Werthmuller, Al Wilcox (34), T13. Steve Coulter, Phil Dickenson, Gary Hedrick, Jerry Newell (34), 16. Bill Bishop, Ken LaBelle Sr., Gary Monteith (35), 17. Ed Lombardi, Matt Lombardi, Jeff Sherlock, Gary Watson (36).

Closest to pin: No. 2, Dave McElrath (0-9), No. 4, Bob Evans (1-11 1/4), No. 7, Bill Yasment (2-8), No. 9, Bob Cox (10-9).

Note: Limited to 9 holes due to lightning.

CRONIN'S RESORT

Monday Night Men's — 8/22

Low gross: 1. Jeff Matte, 39.

Low net: T1. Kevin Roth, 31. T1. John Figurski, 31. T1. Whip O'Boyle, 31.

Closest to the pin: No. 6, Steve Schloss, 15 feet 1 inch.

Wed. Night Cash Bash — 8/17

Low net: 1. Rick Grant, Bill Stein, Tim Murphy, Brian Murphy, 62. 2. Barb Paccione, Greg Southern, Andy Roden, Scott Quigan, 63. T3. Lenny Norton, Jason Norton, Tinker Young, Bob Young, 64. T3. Mike Gray, John Wells, Mike LaFrank, Jim Brockley, 64.

Closest to the pin: No. 4, Rick Grant (2-0).

Tue. Night Ladies — Fun Night 8/23

Low net: 1. Judy Dutcher, Connie Rawling, Clara Quintal, Katie Bondi, 70. 2. Gwen Brilling, Esther McTague, Sue Huck, Sue Halliday, 70.7. 3. Sandi Pratt, Donna Lewis, Monica Hayden, P-L Schroeppel, 73.7.

Closest to the pin: No. 4, Clara Quintal (1 foot, 2nd shot). No. 6, Marilyn Richards (2-3, 2nd shot).

Closest to the line: No. 5, Margie Vartigian (3-5).

GLENS FALLS C.C.

Club Championship — 8/21

Club Championship — Low gross: 1. Brayden Dock, 218. 2. Jim Hamilton, 218. 3. Craig Jenkin, 223. T4. Connor Abess, 228. T4. Chad Shippie, 228.

Ladies Championship — Low gross: 1. Ella Kellogg, 167. 2. Karin Gentner, 167. 3. Heidi Vittengl, 170.

Adirondack Cup — Low gross: 1. Alex Marotto, 164. 2. Dave Johnson, 165. T3. Pat Monahan, 167. T3. Dan Courtney, 167. 5. Alex Rotolo, 168.

Mohawk Cup — Low gross: 1. Al Kirchhein, 185. 2. Mike Higgins, 185. 3. John Roberts, 185. 4. David Anderson, 187. 5. den Wilhelm, 189.

Ladies Super Seniors — Low gross: 1. Jill Paltrowitz, 98. 2. Charlanne McDonough, 101. 3. Nancy Hyman, 103.

Hudson Cup — Low gross: 1. Mike Basta, 187. 2. Robert McDonough, 201. 3. Russ Canterbiry, 212. 4. Jens Lobb, 213.

KINGSWOOD

Old Timers — 8/25

Low gross: 1. John Borlang, 82.

Low net: T1. Herb Lewis, 65. T1. Gene Graudons, 65.

Closest to the pin: No. 11, Ed Charpentier, 19 inches.

Longest drive: No. 8, Jeff Carlisle, 201 (senior tees).

QUEENSBURY C.C.

Wednesday Women's — 8/10

Low gross: Cathy Lynch 83, Iris Brown 89, Peggy Alexy 91.

Low net: Linda Pollack 68, Cathryn Olsen 69, Kathy Cerrone 70, Robin Fitzpatrick 70.

Wed. Women's, Tic Tac Toe — 8/17

Two matches: Nancy Brandi, Cathy Gray, Nancy Imrie, Cheri Stevens

One match: Kathy Cerrone, Lidia Cerrone, Sally Costello, Jen Donovan, Nancy Earl, Linda King, Cathy Lynch, Diana Tallon.

Heather’s Hackers — 8/22

1. Bob Evans 2. Bill Wheeler 3. Pete Rowland

Couples — 8/19

Shamble — Low gross: 1. Kim & Steve Brayton, 34. 2. Robin & Ed Fitzpatrick, 37. 3. Ann Clugstone & Scott Fearis, 38.

Low net: 1. Steph & Joel Smith, 26. 2. Gina & Sandy Family, 29. 3. Barb Hopkins & Bob Barody, 30.

Monday Ladies of the Evening — 8/22

A Flight Low gross: 1. Sue Trumpick, Helen Waite. 2. Kelly Meader, Terry Russo. 3. Peggy Bress, Hannah Seelye.

B Flight Low gross: 1. Judy Carr, Cathryn Olsen. T2. Ann Clugstone, Maureen Chase. T2. Mary Hoertkorn, Linda Pollack. 3. Jane Barton, Cathy Gray.

Tuesday Classic Golf League — 8/23

Low gross: 1. Mike O'Neil, 34. 2. Clint Currier, 35. 3. Chuck Connolly, 37.

Low net: 1. Bob George, 29. 2. Dean Boecher, 29. 3. Darwin DeLappa, 29. 4. Jeff Bean, 30. 5. Bob Wood, 31.

Wed. Women's League, 9 Random Holes — 8/24

Low gross: T1. Cathy Gray 41, T1. Cathy Lynch 41, T1. Cheri Stevens 41, 4. Jane Barton 44.

Low net: 1. Jill Nelson 34, T2. Sally Costello 35, T2. Nancy Earl 35, T2. Linda Pollack 35, T2. Laurie Weeks 35.

12 Angry Men — 8/25

Low gross: 1. Bill Adamson & Clint Currier, 35. 2. Jason Currier & Robbie Sampson, 36.

SUNNYSIDE PAR 3

Starlighters — 8/25

Low Gross: Penny Schiek & Belinda Sundberg (31).

Low Net: Susan Johnson (-11)

Closest to the Pin, No. 9: Kel McWilliams (3 feet)

Birdies: Karen Shevlin (No. 1), Carol Brownell (No. 5), Penny Schiek (No. 8).