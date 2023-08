BAY MEADOWS

Co-Ed Shamble — 8/14

1. Bill Dresser, Bill Purick, Ron Ives, Bill Janos — 55

2. Steve Maxim, Mark Ross Sr., Jim Marlow, Blaine Beattie — 54

Closest to pin: No. 5 — Jim Marlow—3’, No. 7 — Steve Maxim—24’3”

Co-Ed Scramble — 8/17

1. Bob Bogdan, Bill Dresser, Tom Ives -5

2. Doreen Bain, Don Swinton, Bill Purick -3

Closest to pin: No. 5 — Mark Laurin—35’7”, No. 7 — Bill Purick—16’11”

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Senior Scramble — 8/18

1. Steve Coulter, Bob Donohue, Charlie Redmond, Bill Serba—60

2. Charlie Brooks, Jay Gardner, Bud LaRose, Dave Maynard—62

3. Joe Garahan, Jim Gedney, Fred MacNaughton—63

T4. Lou King, George Morey, Lee Varney, Jim Werthmuller—65

T4. Vaughn Fowler, John Gecewicz, Peter Sparagna, Al Wilcox—65

T4. Jon Baum, Dean Boecher, Gary Hedrick, Skip Perkins—65

T7. Ken LaBelle Sr., Gene Perry, Randy Redwine, Pete Sherman—66

T7. Rick Allen, John Blizzard, John Dennett, Randy Hadley—66

T9. Porkey Clements, Dick England, Jim Polunci, Tom Vaughn—67

T9. Doug Dickinson, Phil Dickinson, Fran Papo, Chuck Rogan—67

T9. Mark Bremser, Jim Ross, Bruce Smith—67

12. George Chickanis, Gary Monteith, Ray Rabl, Marty Sherman—69

13. Joe Bok, Kim Gray, Dave McElrath, Jeff Sherlock—71

Longest Putt — No. 1, John Gecewicz—21 feet

CRONIN’S GOLF RESORT

Wednesday Night Cash Bash — 8/9

Low net: 1. Don Cordell, Bill Richett, Joe Brand, Dannie Wilson 60

2. Buck Russell, Lenny Norton, Jason Norton, Austin Norton 63

3T. Mike Greenough, Thom Greenough, Chad Catone, Dennis Williams 64

3T. Mike Grey, John Wells, Kelly Donahue, Shawn Donahue 64

Closest to the Pin: No. 3 — Todd Lawson (1-5)

Monday Night Men’s League — 8/14

Low Gross: John Cronin, Jeff Matte 39

Low Net: John Cronin, Jim “Brock” Brockley, Greg Williams 32

Closest to the Pin: No. 6 — Dave Hammond (10-7)

Tuesday Night Ladies League — 8/15

A Flight — Low Gross: Lisa Bolton 39. Low Net: Kathleen Cirelli 29.

B Flight — Low Gross: Peggy Bartkoski, Martha Monahan 51. Low Net: Gigi Shaughnessy 31

Birdies: No. 1 — Lisa Bolton, Kelly Meader. No. 3 Lisa — Bolton, Ashley Sturdevant. No. 5 — Nancy Shaw.

QUEENSBURY COUNTRY CLUBCouples League — 8/11

Toss The Ball — Women’s Gross Scores: 1. Teresa Williams 41, 2. Christen Porpora 42

Women’s Net Scores: 1. Kim Brayton 33, 2. Gina Family 34

Men’s Gross Scores: 1. Kevin Porpora 35, 2. Shawn Barlow 36

Men’s Net Scores: 1. Mike Lanfear 28, 2. Steve Winn 32

Monday Ladies of the Evening — 8/14

Flight A: 1. M. Sicard, C.DeLappa, 2. C. Johnson, K. Meader, 3. P. Alexy, B. Currer

Flight B: 1. S. Winn, M. LaDuke, 2. J. Donovan, B. Barlow, T3. A. Pedersen, R. Fitzpatrick, T3. C. Fuller, M. Homicz

Tuesday Classic — 8/15

Gross: 1. Clint Currier 34, 2. Stef Sias 35, 3. Mike O’Neil 36

Net: 1. Bob Ostecky 28, 2. Ray Bell 29, 3. Bob George 30, 4. Shane Monahan 30, 5. Chuck Weingart 30

Wednesday Women’s — 8/16

Even Holes — Low gross: 1. Jeannie Chrabaszcz 43, 2. Cathy Lynch 44. Low net: 1. Laura Hefferon 33, 2. Robin Fitzpatrick 36.

Heather’s Hackers — 8/16

1. Bill Thyne. 2. Mac MacFarlane. 3. Ben Borslien

Thirsty Thursday Scramblers — 8/17

1. Dan Symer/Clint Currier 31, 2. Ken Sawyer/Chris Nelson 32, 3. Jason Currier/Matt Vamvalis 34

Couples League — 8/18

Shamble — Gross: 1. Gina & Sandy Family 81, 2. Bridget & Shawn Barlow 85 (Card Match), 3. Teresa & John Williams 85

Net: 1. Sandi & Steve Winn 66, 2. Charlene & Greg Hewlett 71, 3. Robin & Ed Fitzpatrick 73

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 8/14

Low Gross: K. Barton & R. Churchill, 24

Low Net: Ella Kellogg & Rich Poladian, -3

Closest to the Pin: B. Blake, 6’-5”

Tin Cup League — 8/16

Low Gross: J. Korniak, B. Carpenter, B. Kervin, D. Stutes, 26

Low Net: S. Philion, -7

Closest to the Pin: No. 1, K. Carbon, 9”

Weekly Standings: 1. Spartans 76.5, 2. Gnips 76, 3. Ray’s Raiders 75, 4. Carbonators 71.5

Starlighters — 8/17

Low Gross: Belinda Sundberg, 30

Low Net: Jackie Brown, -5

Closest to the Pin: No. 8, Pat Purner, 9’8”

Birdies: T. Foster, K. Vaughn & M. Rozell (#1), L. Gullborg (#1 & 7), P. Monroe (#7), B. Sundberg & J. Brown (#9).

Eagles

CLINT CURRIER Queensbury CC No. 7 — Driver, putter

Aces

TERRY BULMAN Queensbury CC

No. 10, 135 yards — 8 iron

Witnesses: Frank Costello, Bob Wood