Local golf results — Aug. 19

BAY MEADOWS

Tuesday Morning Ladies

A Division: T1. Nancy Linehan 44, T1. Diane Murray 44, 3. Diane Perkowski 45.

B Division: 1. Anne Peterson 49, T2. Elayne Livote 50. T2. Glenda Tilley 50.

C Division: 1. Marlene Daley 52, 2. Annie Schubert, 3. Pat DeMatteo.

Thurs. Co-ed scramble — 8/11

Results: 1. Jim Potter, Bob Bogdan, Gary Bain (-5), 2. Nancy Linehan, Bill Purick, Richard Bender, Emory Calhoun; Bill dressser, Mark Laurin, Tom Ives, Ray Fuller (-4).

Closest to pin — No. 5, Don Swinton (21-8), No. 7, Mark Laurin (14-2).

Mon. Co-ed Shamble — 8/8

Results: 1. Blaine Beattie, Bill Purick, Tom Ives (49), 2. Mark Laurin, Mark Ross Sr., Bob Beebe (45).

Closest to pin — No.5 Markk Ross Sr (25), No. 7, Bill Purick (4-4).

Mon. Co-ed Shamble — 8/15

Results: 1. Dick Linehan, Tom Ives, Bob Beebe (66), 2. Nancy Linehan, Mark Laurin, Bill Purick (66).

Closest to pin — No. 5: Bill Dresser (22), No. 7: Bill Dresser (6).

Thurs. Co-ed Scramble — 8/18

Results: 1. Nancy Linehan, Scott Cottrell, Bob Bogdan, Bill Dresser (5), 2. Ben Purick, Dick Linehan, Gary Bain: Ed Kearnan, Mark Laurin, Jim Hall, Bill Janos (4).

Closest to pin — No. 5, Jim Hall (14-8), No. 7 Bill Dresser (4-11).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 8/19

Results: 1. Mark Bremser, John Gecewicz, Randy Hadley, George Morey (61), T2. Jerry Bennett, Gary Hedrick, Ken LaBelle Jr., Russ Williams (62), T2. Bill Beneszewski, John Carney, Dave Rosebrook, Marty Sherman (62), T4. Tim Bechard, Phil Dickenson, Bob Evans, Ken LaBelle Sr. (63), T4. John Dennett, Frank Pelletier, Gene Perry, Jim Werthmuller (63), T4. Dave Maynard, Chuck Rogan, Jim Ross (63), 7. Dick England, Terry Rillahan, Bruce Smith, Bill Yasment (64), 8. Tony Cafaro, Larry Haskell, Jack Usher, Al Wilcox (65), 9. Bill Bishop, Pete Sherman, Steve Thomson, Lee Varney (66), T10. Bob Donohue, Charlie Redmond, Paul Robitaille, Bill Serba (67), T10. Porkey Clements, Tom Greene, Jeff Sherlock, Jim Shoemaker (67), T10. Leroy Bessette, Steve Coulter, Joe Garahan, Dave McElrath (67), T10. John Blizzard, Fred MacNaughton, Ray Rabl (67), 14. Jerry Artale, Pete Firth, Phil Gallant, Tom Reed (68), 15. Kim Gray, Karl Lashway, Tim Murphy, Ed Powers (69), 16. Mike Hicks, Randy Redwine, Carroll Theriault (70).

Longest putt: No. 1, Marty Sherman (21-2), No. 5, Dave Maynard (21-11), No. 7, Kim Gray (31-4), No. 9, Bob Evans (14-9).

CRONIN'S RESORT

Wed. Night Cash Bash — 8/10

Low net: T1. Kip Rivers, Kathleen Rivers, Boz Augustine, Scott VanAuken, 67. T1. Ron McKay, JoAnn McKay, Kevin Neary, Jeff O'Connor, 67. T3. Jeff Christian, Jay Maule, Pete Griffin, Max Miner, 68. T3. Tinker Young, Dave Hammond, Chris May, Cody May, 68. 5. Garrett Russell, Dave McAvinney, Tom Burgess, Cody King, 69.

Closest to the pin: No. 3, Max Miner (2-8), 3rd shot.

Tue. Night Ladies — 8/16

Low gross: 1. Sandi Pratt, 43.

Low net: 1. Sandi Pratt, 30.

Birdies: Lisa Bolton No. 3, Colleen Johnson No. 3, Micki Guy No. 9.

Mon. Night Men's — 8/15

Low gross: 1. John Cronin, 38.

Low net: 1. Tim Girard, 31.

Closest to the pin: No. 6, Steve Engle (2-0).

QUEENSBURY C.C.

2022 Club Championship

Men's Club Champion: Mike Graves (Sudden death)

Men's B Champion: Scott Fearis (Sudden death)

Men's C Champion: Darren Camp

Men's Senior Champion: Clint Currier

Women's Club Champion: Mary Sicard

Women's B Champion: Colleen Johnson

Women's C Champion: Sally Costello

Women's Senior Champion: Cindy DeLappa

Couples, Alternate Shot — 8/12

Low gross: 1. Teresa & John Williams, 38. 2. Mary & Mike, 41. 3. Robin & Ed Fitzpatrick, 42.

Low net: 1. Laurie & Scott Stuart, 29. 2. Lisa & Michael Cruz, 33. 3. Andi Snyder-Pederson & Mark McCollister, 34.

Heather’s Hackers

1. Bill Thyne 2. Brian King.

Mon. Ladies of the Evening — 8/15

A Flight Low gross: 1. Sue Trumpick, Helen Waite. 2. Connie Goedert, Karen Shevlin. 3. Peggy Alexy, Michelle Homicz.

B Flight Low gross: 1. Jane Barton, Cathy Gray. 2. Ann Clugstone, Maureen Chase. 3. Cathy Lynch, Sandy Winn.

Tue. Classic Golf League — 8/16

Low gross: 1. Mike Graves, 36. 2. Clint Currier, 37. 3. John Lynch, 37.

Low net: 1. Bill Adamson, 29. 2. Chuck Wiengart, 30. 3. Bob George, 30. 4. Al Amodeo, 31. 5. Jeff Bean, 31.

12 Angry Men —8/18

Low gross: 1. Clint Currier & Jeff Bean, 32. 2. Ken Sawyer & Jason Currier, 34.

SUNNYSIDE PAR 3

Mon. Night All-Star Scramble

Low Net: 1. Michelle Kill, Lela Atkinson, Nancy Larrow 25, 2. Tonna & Tom Dougan 27.

Low Gross: 1. Doug Beaty & Paula Christopolous 25, 2. Donna & Jerry Dolly 28.

Closest to the Pin: Jerry Dolly, No. 8 (3-10).

Starlighter's — 8/18

Low Gross: Penny Schiek (32).

Low Net: Jenn McNeil (-6).

Closest to the Pin: No. 8: Susie Coughlin (7').

Birdie: Penny Schiek (No. 9).

Tin Cup — 8/17

Low gross: 1. P. Turley, 27.

Low net: 1. R. Sampson, -5.

Closest to the pin: No. 5, J. Etu (10-4).

End of Regular Season Standings: 1. Ray's Raiders (82.5), 2. Sully's (82), 3. Buzzards (81), 4. Fred's (79).