Local golf results — Aug. 12

AIRWAY MEADOWS

Fri. Night Scramble — 8/5

Low gross: 1. Peter Barton, Larry Chapman, Mike Winters, Wayne Beddoe (-5). 2. Micky Shelefka, Cathleen McQuenney, Marty Holtby, Aaron Sparks (-4).

Closest to the pin: No. 3, Marty Holtby (4-11). No. 9, Devin Chapman (9-11).

BAY MEADOWS

Tue. Morning Ladies — 8/2

A Division: T1. Regina Sadler 46, T1. Peg Tulley 46, T3. Doreen Bain 47, T3. Shirley Long 47, T3. Bonnie Kopp 47.

B Division: T1. Nancy Earl 42, 2. Sandy Coulter 51, 3. Jane Gehrig 55.

C Division: 1. Victoria Vannier 53, 2. Lucy Abrahams 56, 3. Peggy Blake- Kindron.

Mon. Night Coed League — 8/1

Results: 1. Diane Perkowski & Bill Purick 84, T2. Nancy & Dick Linehan 86, T2. Doreen & Gary Bain 86.

Thurs. Co-ed Scramble — 7/28

Results: 1. Bill Purick, Don Swinton, Mark Laurin (-6), 2. Dick Linehan, Gary Bain, Tom Ives (-3),

Closest to pin: No. 5, Art Sellers (6-5), No. 7, Mark Laurin (34 inches).

Monday Co-ed Shamble — 8/1

Results: 1. Doreen Bain, Dick Linehan, Bill Purick, Tom Ives, 2. Mark Ross Sr,, Mark Laurin, Bob Beebe.

Closest to pin: No. 5, Mark Lalurin (24), No. 7, Bob Beebe (8).

Thurs. Co-ed Scramble — 8/4

Results: 1. Doreen Bain, Bill Dresser, Don Swinton, Gary Bain (-5), 2. Mark Gulick, Jim Marlow, Jim Loose (-5).

Closest to pin: No. 5 Bill Dresser (3-2), No. 7 Eileen Tarantino (22-6).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 8/12

Results: 1. John Blizzard, Karl Lashway, George Morey, Frank Pelletier (61), T2. Don Brooks, Ken LaBelle Jr., Jim Shoemaker (62), T2. Bill Beneszewski, Ken LaBelle Sr., Paul Robitaille, Curt Williams (62), T2. Bob Donohue, Dick England, Dave McElrath, Charlie Redmond (62), T2. John Dennett, Ed Lombardi, Matt Lombardi, Jeff Sherlock (62), 6. Bill Bishop, John Carney, Terry Rillahan, Lee Varney (63), T7. Phil Gallant, Joe Garahan, Randy Hadley, Jim Werthmuller (64), T7. John Gecewicz, Dave O’Brien, Al Wilcox, Russ Williams (64), T7. Steve Coulter, Gary Hedrick, Dave Maynard, Tim Murphy (64), 10. Jerry Artale, Jerry Bennett, Dennis Engroff, Tom Greene (65), 11. Mike Hicks, Gary Monteith, Ray Rabl, Chuck Rogan (66), T12. Phil Dickenson, Bob Evans, Hal Payne, Randy Redwine (67), T12. Porkey Clements, Marty Sherman, Bruce Smith (67), T12. Mark Bremser, Kim Gray, Dave Rosebrook, Bill Yasment (67).

Closest to pin: No. 2, Ken LaBelle Sr. (2-4), No. 4, Chuck Rogan (5-4), No. 5, John Dennett (4-0), No. 8, Phil Gallant (3-5).

CRONIN'S RESORT

Wed. Night Cash Bash — 8/3

Low net: 1. John Wells, Mike Gray, Bruce McGinn, Ted Eichler, 66. T2. Jim Brockley, Mike LaFrank, Jim, Ward, Denis Ford, 67. T2. Brutus Meehan, Tim Kellogg, Dave Hammond, Scott Stark, 67. 4. Ron McKay, JoAnn McKay, Dennis Williams, Chad Catone, 68.

Closest to the pin: No. 2, Rich Blum (3rd shot, 2 inches).

Tuesday Night Ladies — 8/9

Low gross: 1. Lisa Bolton, 40.

Low net: T1. Suck Huck, 31. T1. Val Cronin, 31. T1. Kacey Mann, 31.

Birdies: Lauren Henderson No. 5; Kacey Mann No. 5

Monday Night Men's — 8/8

Low gross: 1. Steve Schloss, 38.

Low net: 1. Doug Olcott, 29.

Closest to the pin: No. 6, John Santasier (5-2).

HILAND PARK C.C.

Men's Club Championship

Top finishers: Brayden Dock 70-70-69—209, Travis Deuel 74-77-73—224, Dave Arakelian 71-75-81—224, Kyle Porter 74-74-78—229, Tim Bean 74-82-75—231, Frank Plata 76-80-80—236, Dorin Chang 76-80-82—238, Royal Chadwick 77-79-83—239.

POLE VALLEY

Old Timers — 8/11

White tees, low gross: 1. Bruce Parent, 81.

White tees, low net: T1. Denny Mullins, 68. T1. Paul Wright, 68.

Senior tees, low gross: 1. Tom Dougan, 77.

Senior tees, low net: 1. Rick Strain, 53.

Closest to the pin: No. 11, John Barton (3-7). No. 14, Phil Cassella (4-5).

Longest drive: No. 2, Bruce Parent, 328.

QUEENSBURY C.C.

Queensbury Partners Championship — 8/6

Low gross: 1. Frank Costello, Bob Wood, 2up. 2. Rob Blumenreiter, Mitch Fearis.

Tue. Classic Golf League — 8/8

Low gross: 1. Chuck Connolly, 36. 2. Mike O'Neil, 38. 3. Al Amodeo, 38.

Low net: 1. Dave Collins, 29. 2. Darwin DeLappa, 30. 3. Bob Oustecky, 31. 4. Jim McCormick, 31. 5. Ray Bell, 31.

Heather’s Hackers — 8/7

1. Dennis Engroff 2. Keith Conners.

12 Angry Men — 8/11

Low gross: 1. Clint Currier & Scott Fearis, 33. 2. Matt Vamvallis & John Latham, 36.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday All-Star Scramble

Low Net: Matt & Alexis Montella 31.

Low Gross: 1. Christine & Steve Engelhard 27, 2. Colleen & Tim Collins 30.

Closest to the pin: No. 1, Tim Collins (8-7).

Tin Cup — 8/10

Low gross: 1. P. Turley, 26.

Low net: T1. T. Lavallo (-5), T1. R. Poladian (-5).

Closest to the pin: No. 2, J. Etu, 3-1.

Weekly Standings: 1. Buzzards (77), 2. Ray's Raiders (76), 3. Sully's (75.5), 4. Fred's (75), 5. Gnips (74).