BAY MEADOWS

Tuesday Morning Ladies — 7/25

Flight A — 1. Jen Donovan 44, 2. Diane Murray 45, 3. Regina Sadler 47.

Flight B — 1. Clair Gordon 46, 2. Linda King 47, T3. Nancy Earl 52, T3. Martha Mann 52.

Flight C — 1. Sandy Coulter 54, 2. Barb Mitchell 57, 3. Sandy LaPierre 58.

Monday Coed League — 7/24

Results: 1. Nancy & Dick Linehan 88, 2. Diane Perkowski & Bob Beebe 89, 3. Cheryl & Bill Purick 104.

Closest to Pin No. 5 — Al Hammel (6-10).

Wed. Morning Ladies (Mystery Partner)

Results: T1. Joan Lavigne and Eileen Tarantino (66), T1. Andrea DelSignore and Eileen Tarantino (66), 3. Diana Ross and Ellen Kuhl (71), T4. Joy Griffin and Eileen Healy (73), T4. Lin Hare and Regina Sadler (73).

Birdies: Eileen Healy, No. 9.

Mon. Co-Ed Shamble — 7/24

Results: 1. Mark Ross S., Tom Ives, Steve Maxim (47); 2. Doreen Bain, Bill Dresser, Bob Bogdan (39).

Closest to pin: No. 5, Bill Purick (17-2); No. 7, Steve Maxim (5-4).

Thurs. Co-Ed Scramble — 7/27

Results: 1. Mark Ross Sr., Bill Dresser, Tom Ives, Bob Beebe (-6); 2. Doreen Bain, Chris Shipley, Gary Bain, Bill Purick (-6).

Closest to pin: No. 5, Bill Dres (11-7); No. 7, Doreen Bain (7-5).

Eagle: Chris Shipley, No. 8 (driver, putter).

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 7/28

Results: 1. Porkey Clements, Bill Griffin, Fred MacNaughton, Hal Payne (58), 2. Rick Allen, Steve Coulter, John Dennett, John Gecewicz (60), T3. Phil Dickinson, Bob Donohue, George Morey, Charlie Redmond (61), T3. Dave Maynard, Ron Rivard, Chuck Rogan, Al Wilcox (61), 5. Don Brooks, Dave O’Brien, Bob Raymond, Jim Werthmuller (62), 6. Mark Ritter, Skip Perkins, Jeff Sherlock (63), T7. John Carney, Al Charpentier, Butch Hurley, Bud LaRose (64), T7. Tom Reed, Bill Serba, Pete Sherman, Tom Vaughn (64), T7. Lou King, Paul McLean, Bruce Smith, Lee Varney (64), T7. Randy Hadley, Dave Rosebrook, Curt Williams (64), T7. Len Ball, John Blizzard, Doug Dickinson (64), T12. Jay Gardner, Karl Lashway, Randy Phillips (65), T12. Charlie Brooks, Doug Fochi, Ken Labelle Sr., Jim Polunci (65), T12. Jon Baum, Leroy Bessette, Mark Bremser, Gene Perry (65), T15. Randy Redwine, Jim Ross, Carroll Theriault (67), T15. Joe Garahan, Jim Gedney, Fran Papo, Ray Rabl (67), 17. Gary Gifford, Gary Monteith, Frank Pelletier, Steve Thomson (68).

Closest to pin: No. 1, Butch Hurley (0 inches); No. 4, Al Wilcox (3-3); No. 7, Ken Labelle Sr. (2-9); No. 9, John Carney (8-6).

CRONIN’S GOLF RESORT

Wednesday Night Cash Bash – 7/19

Low net: 1. Nick Monroe, Steph Monroe, Greg Testaterno, Ed 63, 2. Rich Blum, Richard Salas, Bruce Wells, Taylor Wells 65, 3. Tim Smith, Ashley Smith, Buck Russell, Lenny Norton 66.

Closest to the Pin: No. 9, Tim Smith, Ashley Smith (2-6), third shot.

Monday Night Men’s League — 7/24

Low Gross: Pat Converse 40.

Low Net: Pat Converse, Angelo Paccione, Kevin Roth 32.

Closest to the Pin, No. 6: Whip O’Boyle (4-6).

QUEENSBURY CC

Couples League (Alternate Shot Greensomes) — 7/21

Low gross: Iris & Larry Brown 39, Robin & Ed Fitzpatrick 39 (card match), Sandi & Steve Winn 39 (card match), Judy & Bruce Carr 43

Low net: Lisa & Michael Cruz 32, Robbie & Mary Ann Sampson 32 (card match), Maureen & Tim McKinney/Cruz 34, Caryn & Greg Fuller 35.

Heather’s Hackers — 7/24

Results: 1. Bill Thyne, 2. Bud Maddocks, 3. Jim Griffin.

Monday Night Ladies of the Evening — 7/24

Flight A: 1. C. DeLappa, M. Sicard, 2. S. Trumpick, H. Waite; 3. C. Johnson, K. Meader.

Flight B: 1. M. Hoertkorn, T. Jeffords, 2. C. Fuller, M. Homicz, 3. S. Costello, N. Kaechele.

Thirsty Thursday Scramblers — 7/27

1. Matt Vamvalis Bill Adamson 33, 2. Barry Bisner John Einzig 34, 3. Jeff Bean Rob Sampson 34.

Tuesday Classic League — 7/25

Low Gross: 1. Clint Currier 35; 2. Chuck Connolly 36; 3. Shawn Barlow 36.

Low Net: 1. Ed Fitzpatrick 30; 2. Darwin Delappa 30; 3. Chuck Weingart 31; 4. Jack Reeves 31; 5. Frank Root 31.

Wednesday Women’s League (Poker) — 7/26

Four of a kind: Trinket Mason, Cheri Stevens. Diana Tallon.

Full House: Judy Carr, Nancy Imrie, Linda King.

Three of a kind: Peggy Alexy, Jen Donovan, Nancy Earl, Cathy Gray, Michele Homicz, Nancy Imrie, Nancy Kaechele, Linda King, Laurie Weeks.

Couples League (Secret Partners) — 7/28

Low gross: Barb Hopkins & Steve Brayton 84; Sandi Winn & Bob Underwood 87; Kim Brayton & Ed Fitzpatrick 90.

Low net: Deb Kingsley & Steve Winn 73; Charlene & Greg Hewlett 74; Gina Family & Bob Huenemann 75.

SUNNYSIDE PAR 3

Monday Night Scramble — 7/24

Low Gross: D. Beaty & G. Garofalo (25)

Low Net: K. McCarrell & Dennis.

Closest to the Pin: No. 9, E. O’Leary (0-3).

Tin Cup League — 7/26

Low Gross: D. Wadsworth, T. Henderson, J. Korniak, P. Turley, J. Etu (26).

Low Net: B. Cronin (-4).

Closest to the Pin: No. 2, T. Catone (4-6).

Weekly Standings: T1. GNIPS (63.5); T1. Carbonators (63.5); 3. Ray’s Raiders (63); 4. Spartans (60).

Starlighters — 7/27

Low Gross: Penny Schiek (29).

Low Net: Julie Madison (-5).

Closest to the Pin: No. 3, Katie Foster (22-3).

Birdies: P. Schiek (Nos. 1+8); A. Salerno (No. 1); K. Vaughn & C. Burch (No. 2); S. Demers (No. 7); J. McNeil (No. 8); A. Hague (No. 9).