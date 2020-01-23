Wrestling Standings — Jan. 23
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agate

Wrestling Standings — Jan. 23

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(Through Thursday's matches)

FOOTHILLS COUNCIL

Team;League;Overall

Queensbury;6-0;10-3

Amsterdam;5-1;12-10

South Glens Falls;3-3;7-5

Hudson Falls;3-3;8-8

Schuylerville;3-3;6-11

Glens Falls;1-5;1-12

Scotia;0-6;1-11

ADIRONDACK LEAGUE

Warrensburg;5-0;20-2

Whitehall-Fort Ann;4-1;13-7

Salem-Cambridge;3-2;4-3

Corinth;2-3;7-5

Hadley-Luzerne/LG;1-4;2-8

Granville;0-5;1-9

WASAREN LEAGUE

Tamarac;2-0;17-2

Mechanicville-Stillwater;1-1;5-7

Hoosick Falls;0-2;1-9

SUBURBAN COUNCIL

Saratoga Springs;3-2;8-8

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