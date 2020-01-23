Wrestling Standings — Jan. 23

(Through Thursday's matches)
FOOTHILLS COUNCIL
Team;League;Overall
Queensbury;6-0;10-3
Amsterdam;5-1;12-10
South Glens Falls;3-3;7-5
Hudson Falls;3-3;8-8
Schuylerville;3-3;6-11
Glens Falls;1-5;1-12
Scotia;0-6;1-11
ADIRONDACK LEAGUE
You have free articles remaining.
Warrensburg;5-0;20-2
Whitehall-Fort Ann;4-1;13-7
Salem-Cambridge;3-2;4-3
Corinth;2-3;7-5
Hadley-Luzerne/LG;1-4;2-8
Granville;0-5;1-9
WASAREN LEAGUE
Tamarac;2-0;17-2
Mechanicville-Stillwater;1-1;5-7
Hoosick Falls;0-2;1-9
SUBURBAN COUNCIL
Saratoga Springs;3-2;8-8