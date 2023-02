The seedings for Saturday’s five Section II classification wrestling tournaments were announced Thursday night.

All five tournaments are set for 9:30 a.m. at the following sites: Class A at Guilderland, Class B at Burnt Hills, Class CC at Ravena, Class C at Tamarac and Class D at Warrensburg.

The top six finishers in Classes A and B advance to the Division I (large school) state qualifier, and the top four finishers in Classes CC, C and D advance to the Division II (small school) state qualifier. Both Section II state qualifier meets are set for Feb. 11 at the Cool Insuring Arena in Glens Falls.

The top four seeds in each weight class are presented below:

Section II Classification Tournaments Class A at Guilderland 102 — 1. Vincent Matrianni (Colonie), 2. Isaac Jaynes (Shenendehowa), 3. Kyle Edwards (Saratoga). 110 — 1. Drew Schaivo (Niskayuna), 2. Chase Matter (Sar), 3. Xavier Vargas (Schenectady), 4. Jahiem Harris (Schdy). 118 — 1. Greg Green (Shen), 2. Dominic Witko (Schdy), 3. Klue Thaw (Albany), 4. Mark Royce (Shaker). 126 — 1. Taylor Beaury (Sar), 2. Brandon Deuel (Shen), 3. Danny Dacey (Sar), 4. Alex Polsinello (Shak). 132 — 1. Vincent Grembocki (Shen), 2. Myles White (Guilderland), 3. Sameer Abbaszadeh (Shak), 4. Donovan Witko (Schdy). 138 — 1. David Ensminger (Shen), 2. Tabriz Khetab (Alb), 3. Jackson Willi (Bethlehem), 4. Daniel Ralston (Guild). 145 — 1. Davin Leavey (Shen), 2. Cole Zyglewicz (Shak), 3. Connor Reynolds (Nisk), 4. Ben Samaniuk (Nisk). 152 — 1. Gordon Murray (Sar), 2. Kevin Regan (Colo), 3. Nick Dimonda (Shen), 4. Thomas McCarthy (Guild). 160 — 1. Donovan Deguire (Shak), 2. Gianni Delgado (Sar), 3. Hamidullaha Faqeer (Alb), 4. Anthony Harbour (Shen). 172 — 1. Arman Hashimee (Shen), 2. Malachi Moore (Shak), 3. Vito Spatafora (Sar), 4. Dillon O'Brien (Guild). 189 — 1. Lorenzo Palleschi (Sar), 2. Quincy Bonville (Beth), 3. Max Woolums (Shen), 4. Anthony Paradine (Schdy). 215 — 1. Jaydon Aguirre-Hamlin (Colo), 2. Patrick McKinley (Sar), 3. Antonio Cipollo (Guild), 4. Caleb Janikas (Shen). 285 — 1. Will Hotaling (Colo), 2. Vincent Morizio (Guild), 3. Rocco Szemplinski (Shak), 4. Evan Meisner (Nisk). Class B at Burnt Hills 102 — 1. Vincent Graulau (Mohonasen), 2. Brody DiCaprio (Burnt Hills), 3. Quinton Warlikowski (Ballston Spa), 4. Troy Keiser (South Glens Falls). 110 — 1. Ralph Keeney (BS), 2. Eron Hozanovic (Averill Park), 3. Abubakar Abuzaid (Columbia), 4. AJ Spero (Queensbury). 118 — 1. Tyler Whiteley (BH), 2. Nico Rivera (Moh), 3. Tristan Hinchcliff (BS), 4. William Inman (Colum). 126 — 1. Cameron Hinchcliff (BS), 2. Jacob Hanlon (AP), 3. Ryan VanGuilder (Qby), 4. Tanner Knaggs (Scotia-Galway). 132 — 1. Liam Carlin (BH), 2. Jamie Bartlett (AP), 3. Keith Miller (Qby), 4. Jack Toussaint (Colum). 138 — 1. Gabrial Goss (BH), 2. Timothy Paculavich (Qby), 3. William O'Connor (BS), 4. Kevin Yang (Colum). 145 — 1. Renso Montalvo (Amsterdam), 2. Colin Carlin (BH), 3. Matt Lofstrom (Moh), 4. James Capasso (BS). 152 — 1. Josh Warland (BH), 2. Howard Bearce (BH), 3. John Welcome (AP), 4. Isaiah Engel (Qby). 160 — 1. Connor Gregory (BS), 2. Lucas Schell (Qby), 3. Matthew Hoxie (Colum), 4. Anthony Prastio (BS). 172 — 1. Elias Goosmann (AP), 2. Thomas Pawlinga (BH), 3. Jacob Perkins (BS), 4. Dylan Smith (Qby). 189 — 1. Tanner Scaccia (Colum), 2. Santino Mareno (BH), 3. Ryan Reagan (Amst), 4. Andrew Mickel (Amst). 215 — 1. Darrien Insogna (BS), 2. Ben Killingsworth (Qby), Marcus Burgos (CBA). 285 — 1. Cameron Groncki (Moh), 2. Michael Bishop (Colum), 3. Fisher Dennible (Sco-Gal), 4. Cameron McGarr (Qby). Class CC at Ravena 102 — 1. Kai Pellaton (Watervliet-Cohoes), 2. Owen Greene (Ravena). 110 — 1. Aiden Forster (Rav), 2. Jayden Acomb (Rav), 3. Levi Wilson (Hudson Falls), 4. Jonathan Swartwout (Fonda-Johnstown). 118 — 1. Avi Berg (Glens Falls), 2. Justin Mullis (HudF), 3. Daytwan Coleman (W-C), 4. Decker Carpenter (Mechanicville-Stillwater). 126 — 1. Frank Broadhurst (Rav), 2. Dom Doyle (HudF), 3. Ethan Nolan (HudF), 4. Matthew Livingston (F-J). 132 — 1. Dylan Devine (Schalmont), 2. Jaequan Jones (Rav), 3. Donald MacMillan IV (Schuylerville-Greenwich), 4. Aonghus Paige (HudF). 138 — 1. Colin Diffee (HudF), 2. Logan McCoy (F-J), 3. Ali Ahmadzai (W-C), 4. Angelo Dellaporta (Schal). 145 — 1. Owen Hicks (F-J), 2. Ayden Grieve (GF), 3. Colin Pickering (F-J), 4. Mason Hebert (Schal). 152 — 1. Kaden Potter (Rav), 2. Don Cesare (W-C), 3. Logan Staunton (HudF), 4. Chase Tomasek (Schal). 160 — 1. Luke Schirmacher (M-S), 2. Aidan Jones (Schy-Gre), 3. Sean Heaney (HudF), 4. Antonio Piscitelli (Rav). 172 — 1. Jonathan Cranker (F-J), 2. Jesse Mullis (HudF), 3. Skyler Sturdevant (GF), 4. Ethan Green (Rav). 189 — 1. Michael Cavanaugh (Schal), 2. Nathan Phipps (GF), 3. Violence Sturdevant (GF), 4. Michael Daley (M-S). 215 — 1. Ben Nania (M-S), 2. Gavin Williams (GF), 3. John Sammons (F-J), 4. Dominick Maltese (Rav). 285 — 1. Jonah Aguiar (Lansingburgh), 2. Jaymie Carkner (Rav), 3. Justin Oathout (W-C), 4. Jakob Pregent (GF). Class C at Tamarac 102 — 1. D'Vante Ortiz (Tamarac), 2. Aiden Schurr (Corinth/Hadley-Luzerne), 3. Peter Filli (Ichabod Crane), 4. Connor Aloisi (Greenville). 110 — 1. Ashten Haley (Cobleskill), 2. Michael Rose (CNL), 3. Aiden Davies (Catskill). 118 — 1. Rey Martinez (Coxsackie-Athens), 2. Keegan Baker (CNL). 126 — 1. Liam English (Cob), 2. Trevor Bishop (Tam), 3. Neil Murphy (C-A), 4. Quinn Johnson (Granville-Fort Ann). 132 — 1. Ryker Cox (C-A), 2. Emily Frost (Tam), 3. Nick Crum (GFA), 4. Reagan Retell (Tam). 138 — 1. Luke Yorke (Cob), 2. Ty Roadcap (Tam), 3. Rocco Salvino (C-A), 4. Nathan Barber (GFA). 145 — 1. Kieran Cullen (Green), 2. Jaxon Torres (GFA), 3. Dominic Scolaro (Cob), 4. Max Rulison (C-A). 152 — 1. Kyber Henry (Cob), 2. Austin Fitzpatrick (Tam), 3. Gage Decker (C-A), 4. Paul Granger (CHL). 160 — 1. Joseph Davis (Green), 2. Joe Martinez (C-A), 3. Bryce Retell (Tam), 4. Mike Plante (Tam). 172 — 1. Daniel Forbes (Cats), 2. Devin O'Connor (Green), 3. Anthony Iamunno (C-A), 4. Brandon Beaver (GFA). 189 — 1. Brent Perry (GFA), 2. Ryan Utscht (C-A), 3. Zachary Wessel (Taconic Hills), 4. Matayas Brodowski (Cats). 215 — 1. Luke Pryor (Cob), 2. Brendan Woytowich (C-A), 3. Teddy Lerman (IC), 4. John Geary (CHL). 285 — 1. Jack VanGordon (Green), 2. Carlos Torres (Cob), 3. Connor Johnson (TH). Class D at Warrensburg 102 — 1. Luke Leblanc (Salem-Cambridge), 2. Jonah Stevens (S-C), 3. Chloe Haig (Canajoharie-Fort Plain), 4. Kawliga Duell (Warrensburg-Lake George). 110 — 1. Cameron Carpenter (WLG), 2. Angie Dill (S-C), 3. Henry Dill (S-C), 4. Luke Gillis (Hoosick Falls). 118 — 1. Austin Horender (CFP), 2. Adam Place (Maple Hill), 3. Ethan York (WLG), 4. George Krause (Rensselaer-Loudonville Christian). 126 — 1. Alex Smith (CFP), 2. Vincent Colvin (MH), 3. Ethan Adams (S-C), 4. Matt Ingerson (Whitehall). 132 — 1. Scott Nicolella (Duanesburg-Schoharie), 2. Zachary Olden (WLG), 3. Tyler Tabor (HooF), 4. Allen Beaulieu (Whi). 138 — 1. Daniel Stealey (D-S), 2. Colton Bell (WLG), 3. Ayden Smith (Whi), 4. Kyle Bink (S-C). 145 — 1. Brayton Cary (S-C), 2. Gavin McCabe (WLG), 3. Zoey Lints (D-S), Conner Sniger (Berlin-New Lebanon). 152 — 1. Dante Corriveau (WLG), 2. Sawyer Ostrander (Whi), 3. Jacob Schweigard (D-S), 4. Lucas Grenier (D-S). 160 — 1. Keith Sonley (WLG), 2. River Townsend (Berne-Knox/Middleburgh), 3. Ethan Maier (MH), 4. Christian Burke (CFP). 172 — 1. Michael Riche (S-C), 2. Anthony Sturgis (MH), 3. Logan Krouse (D-S), 4. Chad Monty (Whi). 189 — 1. Troy Austin (Whi), 2. Nicholas Roy (MH), 3. Jason Basie (BKM). 215 — 1. Evan Day (S-C), 2. Dalton Cooper (D-S), 3. Jacob Jones (HooF), 4. Joshua Hearns (R-LC). 285 — 1. Tristen Hitchcock (WLG), 2. Tyler Lloyd (D-S), 3. Logan Williams (S-C), 4. Matthew Dibble (BKM).