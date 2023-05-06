Saturday's track and field report:
64th ANNUAL GEORGE MUSE RELAYS
(at Glens Falls High School)
Boys 4x1600 Meter Relay — 1, Queensbury 'A' (Davidson, Liam , DiPlacido, Chris , Eppedico-Cirillo, Patrick , Campopiano, Julian), 19:42.43. 2, Glens Falls 'A' (Healy, Ryan, Stedman, Julian , Slingerland, Forrest , Burgess, Liam ), 20:01.93. 3, Peru 'A' (Pandolph, Landon , Welc, Michael , Fuller, Owen , Watts, Alex), 20:25.22.
Girls 4x1600 Meter Relay — 1, Saratoga Springs 'A' (Ang, Tong , Berglund, Heidi , Connors, Alyssa, Turner, Katie ), 22:05.90. 2, Schuylerville 'A' (Wian, Alayna , Ballou, Adeline , Vianese, Megan , Rogan, Keira ), 22:22.92. 3, Peru 'A' (Breen, Ophelia, Trumper, Eliana , Finlaw, Kearah , Welc, Maddy ), 24:18.01.
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Girls 4x100 Meter Shuttle Hurdle — 1, South Glens Falls 'A' (Miller, Clara , Porter, Payton , Palmisciano, Emma, Maguire, Alexandria ), 1:18.08. 2, Mechanicville Central 'A' (Chan, Kaitlyn, Crivelli, Mackenzie , Pugliese, Abigail , Morrison, Kiley), 1:19.78. 3, Peru 'A' (Breen, Ophelia , Bertrand, Brynn , Berry, Violet , Davey, Lauren), 1:23.29.
Boys 4x110 Meter Shuttle Hurdle — 1, Peru 'A' (Matthews, Harrison , Dansby, Ricardo, Lancto, Oliver , Porter, Blake ), 1:21.18. 2, South Glens Falls 'A' (Francis, Aiden , Johnson, Xavier, Saville, Isaac , Pagan, Markus ), 1:27.93.
Boys 4x100 Meter Relay — 1, Corinth/Hadley-Luzerne 'A' (Wiseman, Alex , Brunell, Jase , Smolinski, Tyler , Hanna, Colby ), 46.64. 2, Mechanicville Central 'A' (Crivelli, Rocco, Morrison, Gregory , McQuiston, Marcus , Hernandez, Nate ), 47.17. 3, Peru 'A' (Porter, Blake , Fuller, Owen , Hunter, Zach , Lancto, Oliver ), 48.22.
Girls 4x100 Meter Relay — 1, Schuylerville 'A' (Stark, Nikki , Stark, Ryan , VanCott, Riley , Lynch, Meaghan ), 52.16. 2, South Glens Falls 'A' (Repsis, Claira , Porter, Payton, Sefcik, Isabella , Herlihy, Trudie), 52.60. 3, Mechanicville Central 'A' (Toher, Courtney , Amberger, Addyson , Loatman, Evie , Pugliese, Abigail ), 53.77.
Boys 4x800 Meter Relay — 1, Peru 'A' (Matthews, Harrison , Fuller, Owen , Welc, Michael , Pandolph, Landon ), 8:57.60. 2, Queensbury 'A' (DiPlacido, Nick , Demers, Samuel, Gileski, Nick , Eppedico-Cirillo, Patrick ), 9:00.11. 3, Mechanicville Central 'A' (Weiss, Charlie , Thompson, Preston , Daniels, John Pat , Wendel, Thomas), 9:11.31.
Girls 4x800 Meter Relay — 1, Saratoga Springs 'A' (Ang, Tong , Berglund, Heidi , Connors, Alyssa, Conley, Cora ), 10:10.48. 2, Schuylerville 'A' (Yonkin, Hannah , Ballou, Adeline , Vianese, Megan , Rogan, Keira ), 10:32.23. 3, Peru 'A' (Breen, Ophelia , Welc, Maddy , Finlaw, Kearah , Garrow, Maggie ), 10:58.84.
Boys 1600 Sprint Medley — 1, Corinth/Hadley-Luzerne 'A' (Tokarski, Ashton , Wiseman, Alex , Wiseman, Cameron , Shanahan, Hunter ), 4:00.48. 2, Peru 'A' (Matthews, Harrison , Welc, Michael , Fuller, Owen , Pandolph, Landon ), 4:04.75. 3, South Glens Falls 'A' (Francis, Aiden , Sheppy, Tajae , Mallory, Aedan , Medina, Rafael ), 4:08.34.
Girls 1600 Sprint Medley — 1, Queensbury 'A' (Mower, Shauna , McMaster, Jaidah , Stewart, Ava , Powers, Maddie ), 4:21.98. 2, South Glens Falls 'A' (Herlihy, Trudie , Sefcik, Isabella , Repsis, Claira , McNulty, Lily ), 4:36.33. 3, Peru 'A' (Arnold, Mackenzie, Davey, Lauren , Garrow, Ella , Welc, Maddy ), 4:47.23.
Boys 4x200 Meter Relay — 1, Queensbury 'A' (Kelly, Gavin , Lum, Brayden , Webster, Logan , Sullivan, Harrison ), 1:43.31. 2, Corinth/Hadley-Luzerne 'A' (Brunell, Jase , Smolinski, Tyler , Granger, Paul , Burth, Isaiah ), 1:44.22. 3, Peru 'A' (Matthews, Harrison , Fuller, Owen , Welc, Michael , Pandolph, Landon ), 1:45.37.
Girls 4x200 Meter Relay — 1, Saratoga Springs 'A' (Arriga, Angelina , Schuck, Annabelle , Shields, Tess, Upping, Serene ), 1:56.51. 2, Schuylerville 'A' (Stark, Nikki , VanCott, Riley , Lynch, Meaghan , Conklin, Carrine ), 1:57.35. 3, Peru 'A' (Markowicz, Alexa , Duquette, Hallee , Bertrand, Brynn , Arnold, Mackenzie ), 2:00.39.
Boys Distance Medley — 1, Queensbury 'A' (Davidson, Liam , DiPlacido, Nick , Gileski, Nick , Demers, Samuel ), 11:34.41. 2, Schuylerville 'A' (Winacott, Gavin , Yocum, Tyler, Graber, Neil , Lynch, James ), 12:10.47. 3, Glens Falls 'A' (Stedman, Julian, Slingerland, Forrest , Healy, Ryan , Burgess, Liam ), 12:21.83.
Girls Distance Medley — 1, Saratoga Springs 'A' (Ang, Tong , Eyer, Kelly , Rogan, Leah, Turner, Katie), 13:24.13. 2, South Glens Falls 'A' (Goliber, Madaline , McDonough, Kaitlin, McNulty, Lily , Trimarchi, Nora ), 14:03.94. 3, Peru 'A' (Garrow, Maggie, Finlaw, Kearah , Breen, Ophelia , Welc, Maddy ), 14:14.11..
Boys 4x400 Meter Relay — 1, Peru 'A' (Matthews, Harrison , Porter, Blake , Welc, Michael , Pandolph, Landon ), 3:48.45. 2, Corinth/Hadley-Luzerne 'A' (Granger, Paul , Petteys, Michael , Wiseman, Cameron , Tokarski, Ashton ), 3:51.58. 3, South Glens Falls 'A' (Sheppy, Tajae , Casavant, Hayden , Francis, Aiden ), 4:03.58.
Girls 4x400 Meter Relay — 1, Queensbury 'A' (Mower, Shauna , Stewart, Ava , Janssen, Ruby , Powers, Maddie ), 4:19.27. 2, Saratoga Springs 'A' (Cassidy, Paige , Collins, Lily, Shields, Tess , Connors, Alyssa ), 4:30.87. 3, Corinth/Hadley-Luzerne 'A' (McGuire, Erika , Baldes, Madeline , Crossman, Alyssa , Dunbar, Rylee), 4:41.98.
Boys Shot Put Relay — 1, Supley, Elliot, Peru, 44-06. 2, Morrison, Gregory, Mechanicvill, 42-09. 3, Villano, Thomas, Galway, 42-04.
Girls Shot Put Relay — 1, Palmer, Sydney, Peru, 29-06. 2, Anderson, Brooke, Queensbury, 29-03. 3, Grassmann, Bailey, Mechanicville, 27-05. 4, Slattery, Lilly, Queensbury,
Boys Long Jump Relay — 1, Hanna, Colby, Corinth/H-L, 20-05. 2, Crivelli, Rocco, Mechanicville, 20-01.50. 3, Tokarski, Ashton, Corinth/H-L, 19-02.50.
Girls Long Jump Relay — 1, McBain, Amelia, Saratoga, 16-10. 2, Garrow, Maggie, Peru, 16-06. 3, Lynch, Meaghan, Schuylerville, 16-02.
Boys Triple Jump Relay — 1, Hanna, Colby, Corinth/H-L, 39-11.75. 2, Crivelli, Rocco, Mechanicville, 38-02.25. 3, Carinci, Tyler, New Lebanon, 36-10.
Girls Triple Jump Relay — 1, McBain, Amelia, Saratoga, 34-04. 2, Schuck, Annabelle, Saratoga, 34-00.50. 3, Howland, Samantha, Whitehall, 33-00.50.
Boys Discus Throw Relay — 1, Morrison, Gregory, Mechanicville, 123-01. 2, Villano, Thomas, Galway, 121-08. 3, Sheerer, Joe, Queensbury, 117-10.
Girls Discus Throw Relay — 1, Palmer, Sydney, Peru, 96-08. 2, Powers, Tallulah, New Lebanon, 80-05. 3, Anderson, Brooke, Queensbury, 75-00.
Boys High Jump Relay — 1, Stevens, Isaiah, Whitehall, 5-10. 2, Lancto, Oliver, Peru, 5-08. 3, Dansby, Ricardo, Peru, 5-02.
Boys Pole Vault Relay — 1, Johnson, Xavier, South Glens, 11-03. 2, Buckenroth, Liam, New Lebanon, 9-03. 3, Ruggiero, Chase, Galway, 8-03.