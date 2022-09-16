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ROUNDUP: Scotia defeats Hud. Falls

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SCOTIA 5, HUDSON FALLS 2

Singles

No. 1 — Isabel Amuro (Sco) over Maggie Potvin, 6-0, 6-3

No. 2 — Nadilee Bailey (HuF) over Natalie Mcglauflin, 6-3, 6-4

No. 3 — Emma Kliejsmt (Sco) over Maddie Sawyer, 6-3, 6-0

No. 4 — Ana Kittle (Sco) over Emily Harrington, 6-3, 6-2

No. 5 — Mya Strong (HuF) over Hailey Suits, 6-2, 6-0

Doubles

No. 1 — Allison Mcglauflin and Amelia Diggins (Sco) over Maggie Traver and Caliegh Zahaba, 6-3, 6-2

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No. 2 — Jillian Edgar and Anabella Candida (Sco) over Alex Hogan and Nora Felton, 6-1, 6-0

Record: Hudson Falls 3-2, 4-2.

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