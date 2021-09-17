Saratoga swims past Glens Falls

SARATOGA 95, GLENS FALLS 75
Home Team: Saratoga Springs
200 Medley Relay — 1. Saratoga Springs (Fitch, Panetta, Klaus, Wood) 2:14.82; 2. Saratoga Springs 2:16.35; 3. Saratoga Springs 2:17.12.
200 Freestyle — 1. Elisabeth Erb (Sara) 2:21.87; 2. Caylie Langdon (Sara) 2:24.74; 3. Isabelle Kelly (Sara) 2:28.16.
200 Individual Medley — 1. Magdalene Trautner (Sara) 2:43.73; 2. Aila Cartier (Sara) 2:45.10; 3. Lily Gallagher (GF) 2:45.91.
50 Freestyle — 1. Kailey Gayton (GF) 28.70; 2. Claire Seleen (GF) 29.89; 3. Addison Gorton (GF) 31.79.
Diving — 1. Abrianna Gordon (Sara) 124.35; 2. Rebecca Hosler (GF) 116.85; 3. Claire Braxton (Sara) 102.80.
100 Butterfly — 1. Elaine Chen (Sara) 1:11.47; 2. Addison Kenney (Sara) 1:13.04; 3. Anika Horvath (Sara) 1:14.07.
100 Freestyle — 1. Jillian Ferrie (Sara) 1:00.47; 2. Kailey Gayton (GF) 1:02.60; 3. Caylie Langdon (Sara) 1:07.82.
500 Freestyle — 1. Holly McDonald (Sara) 6:24.57; 2. Isabelle Kelly (Sara) 6:34.02; 3. Julie Nickel (Sara) 6:35.83.
200 Freestyle Relay — 1. Saratoga Springs (Trautner, Horvath, Fitch, Wood) 1:54.07; 2. Saratoga Springs 1:56.46; 3. Glens Falls 2:04.76.
100 Backstroke — 1. Claire Seleen (GF) 1:12.55; 2. Kiley Trombley (GF) 1:31.66.
100 Breaststroke — 1. Rowan Davidson (GF) 1:31.98; 2. Emma Canale (GF) 1:34.45; 3. Julia Casertino (GF) 1:49.71.
400 Freestyle Relay — 1. Glens Falls (Seleen, Dobert, Davidson, Gayton) 4:33.84; 2. Glens Falls 5:40.67
Records — Saratoga Springs 2-1 , Glens Falls 1-2