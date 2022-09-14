ROUNDUP: QHS opens with victory

Queensbury opened its girls swimming season with a victory over Shaker.
QUEENSBURY 90, SHAKER 80
Home Team: Shaker
200 Medley Relay — 1. Shaker (Lutz, Cheng, Fraley, Fraley) 2:06.01; 2. Queensbury 2:06.53; 3. Shaker 2:15.80.
200 Freestyle — 1. Kaiya Fraley (Shak) 2:11.51; 2. Alexis Knill (Q) 2:26.17; 3. Ryan Tuomela (Q) 2:27.65.
200 Individual Medley — 1. Ella Fraley (Shak) 2:31.44; 2. Marina Muldner (Q) 2:35.85; 3. Shayla Mieu (Shak) 2:37.26.
50 Freestyle — 1. Sadie Giumarra (Q) 28.40; 2. Olivia Lutz (Shak) 28.99; 3. Sophia Roberts (Q) 29.21.
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100 Butterfly — 1. Kaiya Fraley (Shak) 1:06.98; 2. Marina Muldner (Q) 1:08.91; 3. Eloise Gall (Shak) 1:14.02
100 Freestyle — 1. Allie Johnston (Q) 1:02.66; 2. Ella Akley (Shak) 1:06.14; 3. Abigail Johnson (Q) 1:07.75.
500 Freestyle — 1. Ella Fraley (Shak) 6:16.24; 2. Sadie Giumarra (Q) 6:24.01; 3. Alexis Knill (Q) 6:34.44.
200 Freestyle Relay — 1. Queensbury (Johnston, Johnson, Roberts, Muldner) 1:56.93; 2. Shaker 1:57.55; 3. Queensbury 2:05.91.
100 Backstroke — 1. Mya Stark (Q) 1:12.73; 2. Allie Johnston (Q) 1:12.85; 3. Shayla Mieu (Shak) 1:14.41.
100 Breaststroke — 1. Sophia Roberts (Q) 1:20.38; 2. Catherine Cheng (Shak) 1:22.76; 3. Susan Boczar (Q) 1:23.90.
400 Freestyle Relay — 1. Shaker (Fraley, Cheng, Lutz, Fraley) 4:15.85; 2. Queensbury 4:23.17; 3. Queensbury 4:46.03.
Records — Queensbury 1-0; Shaker 0-3.