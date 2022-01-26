ROUNDUP: Glens Falls hands Gloversville-Mayfield first loss

GLENS FALLS 96,
GLOVERSVILLE-MAYFIELD 66
Home Team: Glens Falls
200 Medley Relay: 1. Glens Falls (Rath, Frandsen, Skellie, Bordeau) 1:44.73, 2. Gloversville-Mayfield 1:48.12, 3. Glens Falls 1:54.25.
200 Freestyle: 1. Julian Stedman (GF) 2:02.66, 2. Ryan Rawson (GF) 2:03.88, 3. Alex Payne (GM) 2:04.86.
200 Individual Medley: 1. Dane Dillenback (GM) 2:07.89, 2. Luke Skellie (GF) 2:16.67, 3. Greg Frandsen (GF) 2:18.20.
50 Freestyle: 1. Joe Flood (GF) 23.11, 2. Nolan Towers (GF) 23.37, 3. Jack Bordeau (GF) 24.48.
100 Butterfly: 1. Dane Dillenback (G-M) 55.97, 2. Luke Skellie (GF) 58.22, 3. Tiernan Talbot (GF) 1:02.53.
100 Freestyle: 1. Nolan Towers (GF) 53.29, 3. Jack Bordeau (GF) 56.27.
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500 Freestyle: 1. Ryan Rawson (GF) 5:35.44, 2. Carson Rath (GF) 5:37.89, 3. Julian Stedman (GF) 5:40.00.
200 Freestyle Relay: 1. Glens Falls (Frandsen, Towers, Flood, Bordeau) 1:33.94, 2. Gloversville-Mayfield 1:39.36, 3. Glens Falls 1:42.80.
100 Backstroke: 1. Carson Rath (GF) 1:01.12, 2. Lukas Oathout (G-M) 1:04.76, 3. Jack Putnam (GF) 1:05.06.
100 Breaststroke: 1. Logan Oathout (G-M) 1:08.06, 2. Justin Kemmet (G-M) 1:19.40.
400 Freestyle Relay: 1. Gloversville-Mayfield (Armstrong, Konakov, Oathout, Payne) 3:51.77, 2. Gloversville-Mayfield 4:10.39
Records: Glens Falls 5-0, Gloversville-Mayfield 4-1.
QUEENSBURY 82, SCHENECTADY 66
Home Team: Queensbury, Tuesday
200 Medley Relay: 1. Queensbury (VanGuilder, Crandall, Langford, Sullivan) 1:59.51, 2. Queensbury 2:11.31, 3. Schenectady 2:18.15.
200 Freestyle: 1. Jackson Taylor (S) 2:11.51, 2. Brayden Lum (Q) 2:18.04, 3. Jake McCurry (Q) 2:24.79.
200 Individual Medley: 1. Skyler Allen (Q) 2:53.48, 2. Braeden Rose (S) 2:59.56, 3. Gaetano Cianfarani (S) 3:03.37.
50 Freestyle: 1. Noah Crandall (Q) 24.41, 2. Jay Zhao (Q) 27.58, 3. Ashton Pooran (S) 28.82.
100 Butterfly: 1. Louis Allison (Q) 1:13.26, 2. Jay Zhao (Q) 1:20.15, 3. Dylan Casper (S) 1:28.22.
100 Freestyle: 1. Harrison Sullivan (Q) 57.04, 2. Ethan Langford (Q) 58.48, 3. Brayden Lum (Q) 59.85.
500 Freestyle: 1. CJ VanGuilder (Q) 6:19.95, 2. Porter Reed (S) 6:49.24, 3. Harrison Sullivan (Q) 6:51.43.
200 Freestyle Relay: 1. Queensbury (Langford, Lum, VanGuilder, Crandall) 1:44.54, 2. Queensbury 1:59.73, 3. Schenectady 2:02.24.
100 Backstroke: 1. Reese Hull (S) 1:20.15.
100 Breaststroke: 1. Jackson Taylor (S) 1:18.68, 2. Braeden Rose (S) 1:36.55.
400 Freestyle Relay: 1. Schenectady (McGuire, Cianfarani, Stevenson, Rose) 4:20.62, 2. Schenectady 4:30.96
Records: Queensbury 3-5, Schenectady 1-7-1