ROUNDUP: Glens Falls defeats Queensbury in boys swimming

GLENS FALLS 84, QUEENSBURY 78
Home Team: Queensbury
200 Medley Relay: 1. Glens Falls (Putnam, Frankenfeld, Barry, Skellie) 1:57.09, 2. Queensbury 2:00.17, 3. Glens Falls 2:00.38.
200 Freestyle: 1. Carson Rath (GF) 1:59.95, 2. Ryan Rawson (GF) 2:08.59, 3. CJ VanGuilder (Q) 2:09.70.
200 Individual Medley: 1. Luke Skellie (GF) 2:19.16, 2. Julian Stedman (GF) 2:21.92, 3. Jack Barry (GF) 2:28.66.
50 Freestyle: 1. Jack Bordeau (GF) 24.54, 2. Noah Crandall (Q) 24.64, 3. Jack Putnam (GF) 26.00.
100 Butterfly: 1. Camden Barry (GF) 1:08.83, 2. Ethan Langford (Q) 1:09.19, 3. Aiden Dwyer (GF) 1:14.39.
100 Freestyle: 1. Ryan Rawson (GF) 56.87, 2. CJ VanGuilder (Q) 57.60, 3. Harrison Sullivan (Q) 1:00.49.
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500 Freestyle: 1. Jackson Menard (GF) 6:40.35, 2. Charlie Cann (Q) 6:56.44, 3. Devin Dennett (Q) 7:07.79.
200 Freestyle Relay: 1. Glens Falls (Skellie, Barry, Rawson, Flood) 1:40.69, 2. Glens Falls 1:42.65, 3. Queensbury 1:45.73.
100 Backstroke: 1. Jake McCurry (Q) 1:12.61, 2. Skyler Allen (Q) 1:13.85, 3. Jay Zhao (Q) 1:26.20,
100 Breaststroke: 1. Noah Crandall (Q) 1:13.29, 2. Aidan Brown (Q) 1:19.56, 3. Carlos Sanchez-Martinez (Q) 1:22.89.
400 Freestyle Relay: 1. Queensbury (Langford, McCurry, Brown, VanGuilder) 4:18.48, 2. Queensbury 4:43.28.
Records: Queensbury 1-4, Glens Falls 2-0.