Queensbury swims past Canajoharie-Fort Plain

QUEENSBURY 84,
CANAJOHARIE-FORT PLAIN 74
Home Team: Queensbury, Tuesday
200 Medley Relay: 1. Queensbury (Allen, Brown, Sullivan, Noble) 2:01.52, 2. Queensbury 2:09.29, 3. Canajoharie-Fort Plain 2:09.67.
200 Freestyle: 1. Sam Robinson (CFP) 2:17.98, 2. Eamon Linehan (Q) 2:38.13, 3. Rory Murphy (Q) 2:39.81.
200 Individual Medley: 1. Jake McCurry (Q) 2:38.87, 2. Jay Zhao (Q) 2:44.37, 3. Samantha Barlow (CFP) 2:45.04.
50 Freestyle: 1. Harrison Sullivan (Q) 25.08, 2. CJ VanGuilder (Q) 25.83, 3. Parker Forrest (CFP) 26.50.
100 Butterfly: 1. Louis Allison (Q) 1:10.29, 2. Harrison Sullivan (Q) 1:13.01, 3. CJ VanGuilder (Q) 1:17.54.
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100 Freestyle: 1. Charlie Cann (Q) 1:06.53, 2. Skyler Allen (Q) 1:07.58, 3. Amitai Goldstein (CFP) 1:21.09.
500 Freestyle: 1. Sam Robinson (CFP) 6:06.68, 2. Devin Dennett (Q) 6:38.58, 3. Michael Noble (Q) 6:58.50.
200 Freestyle Relay: 1. Queensbury (Sullivan, Allen, Bartley, Allison) 1:52.44, 2. Queensbury 1:55.23, 3. Queensbury 1:59.71.
100 Backstroke: 1. Samantha Barlow (CFP) 1:08.35, 2. Olivia Meka (CFP) 1:16.02, 3. Avada Roos (CFP) 1:23.11.
100 Breaststroke: 1. Parker Forrest (CFP) 1:14.92, 2. Emery Frew (CFP) 1:38.09, 3. Jasmine Lapi (CFP) 2:05.02.
400 Freestyle Relay: 1. Canajoharie-Fort Plain (Carcasole, Goldstein, Hannah, Meka) 4:19.22, 2. Canajoharie-Fort Plain 5:11.80.
Records: Queensbury 3-5 , Canajoharie-Fort Plain 1-6