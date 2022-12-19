B. Spa bests Queensbury in swimming

QUEENSBURY 71, BALLSTON SPA 95
Home Team: Queensbury
200 Medley Relay — 1. Queensbury (VanGuilder, Allen, Allison, Sullivan) 2:03.97; 2. Ballston Spa 2:32.69.
200 Freestyle — 1. Carter Lundin (BS) 2:14.72; 2. Michael Noble (Q) 2:17.67; 3. Austen Liles (Q) 2:23.73.
200 Individual Medley — 1. Anthony O’Leary (BS) 2:18.58; 2. CJ VanGuilder (Q) 2:29.81; 3. Levi Jenkins (BS) 2:41.50.
50 Freestyle — 1. Gabriel Wettig (BS) 24.80; 2. Harrison Sullivan (Q) 25.43; 3. Skyler Allen (Q) 27.62
100 Butterfly — 1. Gabriel Wettig (BS) 59.27; 2. CJ VanGuilder (Q) 1:17.56; 3. Owen Kearney (BS) 1:29.52.
People are also reading…
100 Freestyle — 1. Ryan Otten (BS) 55.38; 2. Harrison Sullivan (Q) 57.32; 3. Carter Lundin (BS) 1:00.22.
500 Freestyle — 1. Anthony O’Leary (BS) 5:34.82; 2. Michael Noble (Q) 6:55.51; 3. Stone Cramer (BS) 6:56.33.
200 Freestyle Relay — 1. Queensbury (VanGuilder, Allison, Liles, Sullivan) 1:48.32; 2. Ballston Spa 1:48.79; 3. Ballston Spa 2:01.93.
100 Backstroke — 1. Ryan Otten (BS) 1:04.19; 2. Skyler Allen (Q) 1:09.89; 3. Jake McCurry (Q) 1:13.34.
100 Breaststroke — 1. Owen Kearney (BS) 1:23.32; 2. Kyan Allen (Q) 1:25.97; 3. Graydon Molnar (BS) 1:34.02.
400 Freestyle Relay — 1. Ballston Spa (Lundin, Vivian, O’Leary, Otten) 4:08.13; 2. Queensbury 4:34.10; 3. Ballston Spa 4:41.28
Records — Queensbury 1-3, Ballston Spa 1-1.