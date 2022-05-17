Tuesday's sectional scoreboard:
SOFTBALL
Section II Tournament
Class AA Opening Round
Saratoga Springs 5, Niskayuna 0
Shaker 2, Albany 1
Class B Opening Round
Greenville 7, Schuylerville 5
Catholic Central 9, Hudson 6
Cohoes 9, Coxsackie-Athens 8
Fonda 14, Mechanicville 2
Tamarac 8, Albany Academy 7
Schalmont 8, Voorheesville 2
Class C Play-in Games
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Granville 7, Corinth 2
Berlin-New Lebanon 8, Cambridge 3
Mayfield 3, Hartford-Fort Edward 0
Duanesburg 10, Hoosic Valley 6
Canajoharie 6, Schoharie 4
Galway 6, Waterford 0
Class C Opening Round
Hoosick Falls 6, Rensselaer 1
Stillwater 10, Maple Hill 2
BOYS TENNIS
Section II Tournament
Class AA Semifinals
Bethlehem 9, Saratoga Springs 0
Shaker def. Shenendehowa
Class A Semifinals
Queensbury 6, Averill Park 1
Burnt Hills 4, Scotia 3
Class B Semifinals
Glens Falls 4, La Salle 3
Ichabod Crane 5, Greenville 2
Class C-D Semifinals
Lake George 4, Hadley-Luzerne 3
Maple Hill 4, Mekeel Christian 3