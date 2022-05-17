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Tuesday's sectional scoreboard

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Tuesday's sectional scoreboard:

SOFTBALL

Section II Tournament

Class AA Opening Round

Saratoga Springs 5, Niskayuna 0

Shaker 2, Albany 1

Class B Opening Round

Greenville 7, Schuylerville 5

Catholic Central 9, Hudson 6

Cohoes 9, Coxsackie-Athens 8

Fonda 14, Mechanicville 2

Tamarac 8, Albany Academy 7

Schalmont 8, Voorheesville 2

Class C Play-in Games

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Granville 7, Corinth 2

Berlin-New Lebanon 8, Cambridge 3

Mayfield 3, Hartford-Fort Edward 0

Duanesburg 10, Hoosic Valley 6

Canajoharie 6, Schoharie 4

Galway 6, Waterford 0

Class C Opening Round

Hoosick Falls 6, Rensselaer 1

Stillwater 10, Maple Hill 2

BOYS TENNIS

Section II Tournament

Class AA Semifinals

Bethlehem 9, Saratoga Springs 0

Shaker def. Shenendehowa

Class A Semifinals

Queensbury 6, Averill Park 1

Burnt Hills 4, Scotia 3

Class B Semifinals

Glens Falls 4, La Salle 3

Ichabod Crane 5, Greenville 2

Class C-D Semifinals

Lake George 4, Hadley-Luzerne 3

Maple Hill 4, Mekeel Christian 3

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