Tuesday's sectional scoreboard:
SOFTBALL
Section II Tournament
Class AA Opening Round
Saratoga Springs 5, Niskayuna 0
Shaker 2, Albany 1
Class B Opening Round
Catholic Central 9, Hudson 6
Fonda 14, Mechanicville 2
Tamarac 8, Albany Academy 7
Schalmont 8, Voorheesville 2
Class C Play-In Games
Granville 7, Corinth 2
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Duanesburg 10, Hoosic Valley 6
Canajoharie 6, Schoharie 4
Class C Opening Round
Hoosick Falls 7, Rensselaer 1
Stillwater 10, Maple Hill 2
BOYS TENNIS
Section II Tournament
Class A Semifinals
Queensbury 6, Averill Park 1
Burnt Hills 4, Scotia 3
Class B Semifinals
Ichabod Crane 5, Greenville 2
Class C-D Semifinals
Lake George 4, Hadley-Luzerne 3