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Sectional scoreboard

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Tuesday's sectional scoreboard:

SOFTBALL

Section II Tournament

Class AA Opening Round

Saratoga Springs 5, Niskayuna 0

Shaker 2, Albany 1

Class B Opening Round

Catholic Central 9, Hudson 6

Fonda 14, Mechanicville 2

Tamarac 8, Albany Academy 7

Schalmont 8, Voorheesville 2

Class C Play-In Games

Granville 7, Corinth 2

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Duanesburg 10, Hoosic Valley 6

Canajoharie 6, Schoharie 4

Class C Opening Round

Hoosick Falls 7, Rensselaer 1

Stillwater 10, Maple Hill 2

BOYS TENNIS

Section II Tournament

Class A Semifinals

Queensbury 6, Averill Park 1

Burnt Hills 4, Scotia 3

Class B Semifinals

Ichabod Crane 5, Greenville 2

Class C-D Semifinals

Lake George 4, Hadley-Luzerne 3

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