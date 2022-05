ROUNDUP: Sponzo, Pepe power QHS to pair of Classic wins

QUEENSBURY 13, MAYFIELD 2

Spring Swing Classic

Mayfield 001 001 0 — 2 6 3

Queensbury 105 322 x — 13 11 0

WP — Rachel Mannix (1-0). LP — Marissa Wille. 2B — Cassidy Ray (Q) 3. HR — Emma Sponzo (Q) 2.

Mayfield highlights: Heather Ginter 2 for 3, 1 RS, Marissa Wille 1 for 3, 1 RBI.

Queensbury highlights: Emma Sponzo 2 for 3, 3 RS, 3 RBIs, Cassidy Ray 3 for 4, 3 RS, 1 RBI, Ryan Allen 2 for 4, 1 RS, 2 RBIs, Caleigh Johnson 3 RBIs.

Records: Queensbury 8-0, 11-1.

Notes: Queensbury finished 2-0 at the Spring Swing Classic in Saratoga. For the day, the Spartans had 22 hits, including five home runs. Emma Sponzo had 3 home runs and Lindsey Pepe had 2 home runs for the day!

QUEENSBURY 9, SARATOGA 2

Spring Swing Classic

Queensbury 800 100 0 — 9 11 3

Saratoga 100 001 0 — 2 9 3

WP — Bella Brown (2-0). LP — Jackie Cutting. HR — Lindsey Pepe (Q) 2, Emma Sponzo (Q).

Queensbury highlights: Lindsey Pepe 3 for 4, 3 RS, 4 RBIs, Rachel Mannix 2 for 3, 1 RS, Cassidy Ray 2 for 4, 1 RS, 1 RBI, Alexis Rogers 2 for 4, 1 RS.

Saratoga Springs highlights: Sarah Decker 2 for 4, Karley Austin 2 for 4, Zaynah Aparece 2 for 4.

SCHUYLERVILLE 10, MAYFIELD 2

League: Non-league

Schuylerville 104 401 0 — 10 14 2

Mayfield 001 001 0 — 2 3 4

WP — MaKenna Hart (2-0). LP — A. Ruberti. 2B — Gracelyn Kilburn (Schy).

Schuylerville highlights: Sophie Bodnar 3 for 4, MaKenna Hart 4 for 4, 1 RBI, Cat Carpenter 2 for 4, 3 RBIs.

Mayfield highlights: H. Ginter 1 for 4, B. Capano 1 for 1, K. Meca 1 for 3.

Records: Schuylerville 3-5, 6-7.

SARATOGA 6, SCHUYLERVILLE 1

League: Non-league

Schuylerville 000 001 0 — 1 10 2

Saratoga 200 220 x — 6 7 2

WP — Labate. LP — Sophia Wahl (4-4). 2B — Gracelyn Kilburn (Schy), Waghorn (Sar). 3B — Cutting (Sar).

Schuylerville highlights: Sophie Bodnar 2 for 4, Megan Stadel 2 for 4, Taylor Petroski 2 for 3, Taylor Dennis 2 for 2.

Saratoga Springs highlights: Cutting 2 for 3.

Records: Schuylerville 6-7.

