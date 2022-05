ROUNDUP: Late runs lift Hartford-Fort Edward to victory

Hartford-Fort Edward scored four runs in the sixth inning to beat North Warren 6-2 in a non-league game. Reagan Gebo tossed a three-hitter for the winners.

Lauren Archambeault struck out 10 as Cambridge beat Granville 7-3. Gianna Endieveri and Addie Hill combined for a two-hitter in Glens Falls' 17-0 victory over Watervliet.

Argyle used a 16-hit attack to down Bishop Gibbons, 9-6. Hudson Falls was a 15-3 winner over Warrensburg.

HARTFORD-FORT EDWARD 6, NORTH WARREN 3

League: Non-league

North Warren;001;002;0 —;3;3;4

Hartford-F.E.;001;014;x —;6;5;0

WP — Reagan Gebo 1-0. LP — A. Swan. 2B — Natalie Durkee (Hart/FE), Ava Nadeau (Hart/FE). 3B — N Buckman (NW).

North Warren highlights: Nicole Buckman 2-3, triple, A. Swan 5 Ks.

Hartford-Fort Edward highlights: Reagan Gebo 6Ks, 3-hitter, Natalie Durkee 2B, RBI, Ava Nadeau 2B, 2 RBIs.

Records: Hartford-Fort Edward 2-8, 3-9.

Notes: Reagan Gebo allowed three hits and struck out six to earn her first career win in a non-league victory over North Warren.

CAMBRIDGE 7, GRANVILLE 3

League: Wasaren League

Cambridge;103;000;3 —;7;4;4

Granville;000;120;0 —;3;5;4

WP — Lauren Archambeault 4-10. LP — Rachel Beaver.

Cambridge highlights: Lauren Archambeault had 10 strikeouts.

Granville highlights: Rachel Beaver had 8 strikouts.

Records: Cambridge 3-10, 4-12.

GLENS FALLS 17, WATERVLIET 0

League: Non-league

Watervliet;000;000;0 —;0;2;4

Glens Falls;329;3x0;0 —;17;14;0

WP — Endieveri. LP — Bagnardi. 2B — Kiley McMahan (Vliet), Avery Lanfear (GF), Gianna Endieveri (GF).

Watervliet highlights: Kiley McMahan 1-2.

Glens Falls highlights: Gianna Endieveri 3-3, Avery Lanfear 2-2, Avery Hill 3-4, Gurt Bordeaux 2-3.

Records: Glens Falls 7-4, 11-6.

Notes: Gianna Endieveri and Addie Hill combined for a two-hitter and Gurt Bordeaux, Avery Hill and Avery Lanfear led the Indians to the win on Senior Day.

ARGYLE 9, BISHOP GIBBONS 6

League: Non-league

Bishop Gibbons;120;030;0 —;6;16;1

Argyle;013;320;x —;9;16;0

WP — L. Kingsley. LP — E. Sawitzki. 2B — E. Sawitzki (NDSG), A. Holloway (NDBG), P. Cormie (Arg), S. McDougall (Arg), L. Kingsley (Arg), K. Lindsay (Arg), K. Humiston (Arg). 3B — P. Cormie (Arg), K. Humiston (Arg).

Bishop Gibbons highlights: E. Sawitzki 4 for 5, 3 RBIs, R. Van Auken 4 for 4.

Argyle highlights: P. Cormie 3 for 4, 2 RBIs, 2 runs, K. Humiston 3 for 4, 2 RBIs, 2 runs, S. McDougall 3 for 4.

Records: Argyle 3-5, 4-5.

HUDSON FALLS 15, WARRENSBURG 3

League: Non-league

Hudson Falls;250;404;x —;15;12;3

Warrensburg;201;000; —;3;7;8

WP — Winter. LP — Kailey Bacon 5-3, 8-4. 2B — Natalie Bederian (Warr). 3B — Strong (HuF).

Hudson Falls highlights: Strong 2/2, 3B, RBI, Fairbanks 2/4, 2RBIs.

Warrensburg highlights: Kailey Bacon 3/4.

Records: Warrensburg 5-3, 8-4.

SALEM 11, HARTFORD-FORT EDWARD 3

League: Adirondack League, Friday

Hartford-F.E.;000;006;0 —;3;1;5

Salem;000;000;0 —;11;12;3

WP — Brook-Lynn Tellstone 2-0. LP — R. Liebig. 2B — A. Nadean (Hart/FE), Sierra Phillips (S), Brook-Lynn Tellstone (S), Kady Crosier (S) 2, Sophia Keays (S), Kayla McCauliffe (S). 3B — Sierra Phillips (S) 2.

Hartford-Fort Edward highlights: R. Liebig 4 strikeouts.

Salem highlights: Sierra Phillips 3-4, 4 RBIs, Kady Crosier 2-3, 3RBIs, Kayla McCauliffe 2-3, 2 RBIs.

Records: Hartford-Fort Edward 2-7, 2-8. Salem 6-2, 9-3.

QUEENSBURY 3, GLENS FALLS 0

League: Foothills Council, Friday

Glens Falls;000;000;0 —;0;4;2

Queensbury;101;010;X —;3;8;1

WP — Alexis Rogers (9-0). LP — Gianna Endieveri. 2B — Jaelyn Graham (GF) 2, Alexis Rogers (Q), Cassidy Ray (Q).

Glens Falls highlights: Jaelyn Graham 2 for 3.

Queensbury highlights: Cassidy Ray 2 for 3, 1 RBI, 1 run, Dyllan Ray 1 for 3, 1 RBI.

Records: Queensbury 10-0, 13-1.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0