Breen pitches 2-hitter for Bulldogs

SOUTH HIGH 18, JOHNSTOWN 0

South Glens Falls highlights: Hannah Breen 5 IP, 13 Ks, 2 hitter, 2 for 5, 4RBIs, 2Rs, Christine Mallette 2 for 5, 4 RBIs, 3Rs, Deme Kellogg 2 for 4, Haley Breen 1 for 2, 2 RBIs, Molly Rafferty 3 for 4, RS Maddy Ring 2 for 2, 2 Rs, Courtney Robarge 3 for 3, 3Rs, 2RBIs, Emma Martens 2 for 4, 2Rs, 2RBIs.